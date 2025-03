Erika Plancarte Molina es una mujer Arquitecta Interiorista, quien ejerce su profesión en Viauno Studio, el cual “se enfoca en crear proyectos de interiorismo de lujo tanto residencial como comercial”, donde busca “fusionar la elegancia y el confort de un hotel con la calidez y personalidad de un hogar”.

Sobre sus metas profesionales explica que “se dice que los sueños deben ser tan grandes que nos hagan temblar, y en ese sentido, mi sueño profesional se compone de tres metas ambiciosas: Expandir el alcance de nuestros diseños a nivel internacional, compartir mi pasión y experiencia en un libro de interiorismo, y consolidar nuestra marca con la creación de una línea de muebles propia”.

Erika Plancarte. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

Como mujer en el ámbito que se desarrolla profesionalmente ha enfrentado el desafío de liberarse “de los roles tradicionales”. Y agrega que es “un baile constante, a veces agotador, para encontrar ese equilibrio entre ser madre, amiga, profesional y, sobre todo, yo misma, con mis propios sueños e intereses. He aprendido que el equilibrio no es una fórmula matemática, donde cada rol tiene su porción exacta de tiempo, sino verla como una danza improvisada, en la que he tenido que adaptarme a cada cambio en el camino”.

¿Cómo conectas con tu esencia femenina?

“Es un viaje constante, especialmente en un mundo donde la energía masculina a menudo domina. Sin embargo, sé que cultivar esa energía es clave para crear espacios que resuenen con calidez y belleza, cualidades que para mí son intrínsecamente femeninas. Para nutrir esa conexión, busco rodearme de mi tribu: Amigas y mujeres que me inspiren, en quienes puedo apoyarme. Y, por supuesto, estar con mis hijos. Esa cercanía despierta en mí, de forma natural, la energía maternal y femenina que llevo dentro”.

Erika Plancarte. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero

¿Algún mensaje que quieras compartir en este “Día Internacional de la Mujer”?

“Este día nos recuerda algo fundamental: El poder que llevamos dentro. De verdad abracen esa valentía que las habita, sueñen en grande, sin límites, sin dejar que el miedo las detenga. Confíen en su intuición, atrévanse a desafiar lo establecido y celebren cada paso, cada logro, por pequeño que parezca. Reconozcamos también nuestra fuerza colectiva y seamos esa inspiración que guíe a las generaciones futuras”.

Erika Plancarte

Página Web: www.viaunostudio.com

Facebook: Viauno Studio

Instagram: @viaunostudio

MR