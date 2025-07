Según enfatizó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) canales de baja presión —en combinación con el ingreso de humedad— despertarán un temporal lluvioso con precipitaciones fuertes y chubascos en regiones costeras del occidente y del sur, así como en el centro del país. En ciertas zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Tabasco, las lluvias serán muy fuertes —de 50 a 75 mm—. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, si bien no hay reportes de lluvia, tampoco se descarta su precipitación.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá con nubes y claros, además, las temperaturas oscilarán en torno a los 28 y a los 16 grados centígrados, y habrá viento Este con una velocidad de hasta 32 km/h.

¿A qué hora lloverá este martes 29 de julio en Guadalajara?

En la irascible metrópoli tapatía, durante la madrugada se registró cierta probabilidad de chubascos en el 90% de su región —la acumulación de agua pudo haber alcanzado los 2.3 mm—. Las horas en las que se precipitó el agua fueron:

01:00 AM 18 °C Chubascos (60%) 02:00 AM 18 °C Chubascos (60%) 03:00 AM 17 °C Chubascos (40%)

Hasta el momento no se reportan más lluvias.

Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que una circulación ciclónica en altura, propiciará lluvias de moderadas a fuertes en la Península de Yucatán. Para el estado de Jalisco, se esperan lluvias puntuales y algunos chubascos, especialmente por la tarde, en la Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sierra de Amula, así como en el sur y sureste.

