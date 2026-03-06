Sandy Hermosillo es licenciada en Negocios Internacionales y participa y lidera iniciativas que buscan generar impacto social real desde la tecnología, el liderazgo consciente y la construcción de comunidad. Es cofundadora de CodeCup, una iniciativa multisectorial que impulsa el desarrollo de talento a través de espacios accesibles de innovación y colaboración con impacto social. Desde Improving lidera CodeLaunch, donde equipos de talento tecnológico apoyan a startups en la creación y aceleración de soluciones reales.

Por su parte, Adriana Reid Romo de Vivar es licenciada en Administración y Finanzas y actualmente se desempeña como Mexico Finance & Operations Director. Juntas unen su talento en Improving, una empresa de servicios informáticos que surge del deseo de hacer las cosas diferentes y demostrar que la tecnología puede ser un motor de bienestar, de comunidad y de crecimiento compartido.

Adriana Reid & Sandy Hermosillo para la edición: Mujeres que inspiran. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de marzo 2026

Entre sus objetivos se encuentra ejercer un liderazgo con propósito, impulsar el impacto social de la empresa por medio del capitalismo consciente, integrando el enfoque ESG en acciones concretas que generen bienestar en las comunidades donde opera. También buscan abrir espacios y oportunidades para las mujeres en la tecnología y el emprendimiento, acompañar el crecimiento global de la empresa, crear una operación sólida, confiable y preparada para el futuro, garantizando la excelencia operativa.

Los desafíos que enfrentan incluyen aprender a administrar el tiempo de forma consciente, seguir desarrollando habilidades, generar impacto, aprender e integrar nuevas tecnologías —en especial la inteligencia artificial— dentro del flujo de operaciones, así como desarrollar equipos sólidos, confiables y comprometidos.

"No permitasque nada ni nadie limite tu camino”

Entre sus próximas metas están impulsar iniciativas que permitan que más mujeres encuentren un camino con menos obstáculos en la industria tecnológica y contribuir al cierre de la brecha de género. También buscan evolucionar la operación en México, profundizar en la adopción inteligente de tecnología y de la inteligencia artificial, y construir la operación que permitirá a Improving seguir creciendo de manera sana y sostenible.

En el Día Internacional de la Mujer ofrecen un mensaje de aliento: “No permitas que nada ni nadie limite tu camino. Todas las mujeres tenemos la capacidad de convertirnos en la mujer que deseamos ser. Honremos a quienes estuvieron antes que nosotras y abrieron puertas con su valentía. Sigamos construyendo espacios de trabajo más justos, incluyentes y conscientes, donde el desarrollo profesional esté guiado por la capacidad, la colaboración y el propósito”.

