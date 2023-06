Maridaje perfecto: Menú de degustación para una cena increíble en Guadalajara

Alcalde

Alcalde, de Paco Ruano, es posiblemente uno de los restaurantes en Guadalajara con mayor reconocimiento y trayectoria en los últimos años. No importa si es solo o acompañado con alguno de los chefs que invita siempre sorprende con su menú. Es difícil describir lo que vas a probar si lo visitas, ya que en cada ocasión su menú evoluciona. Su cocina respeta los ingredientes de temporada y da un justo homenaje a la cocina tradicional mexicana que describe como cocina franca.

Furtivo

Posiblemente no tan conocido como debería, Furtivo es de esas joyas que cuando las encuentras no las sueltas. Su menú es cocina de autor donde encontrarás propuestas que no vas a encontrar en ningún otro lugar. La atención es excelente y la pasión que tienen para cocinar se refleja en cada uno de sus platos.

Hueso

Conocido por su enfoque único y muy creativo este restaurante trabaja de manera impecable su menú y su concepto. Poncho Cadena busca una idea de compartir y degustar la comida en grupo y lo logra perfectamente. Sus mesas comunales nos invitan a compartir la experiencia con la persona que tenemos a un lado. Su ambientación es increíble, lleno de huesos, caparazones de crustáceos y elementos de cocina todos en color blanco acompañan perfecto los platos que entrega el chef.

Teté Cocina de Barrio

Un menú degustación que cambia mes a mes. Teté Cocina de Barrio tiene todo lo que se necesita para llevarse una experiencia inolvidable y es que la planeación de cada plato del menú creado por Karla y Mario Papa lo lleva como uno de los restaurantes con mayor proyección en la alta cocina de nuestro estado. Llevan a lo más alto las costumbres culinarias de Jalisco y le dan peso a reescribir las recetas de antaño.

