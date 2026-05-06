NovoPiel es una clínica con depilación Láser Definitiva.

Con tecnología especializada, protocolos seguros y un enfoque sin gel, NovoPiel redefine la belleza desde la ciencia con resultados comprobables y garantizados, con la mejor y más reciente tecnología “Candela”.

NovoPiel. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

Es un espacio donde el lujo está en la experiencia, la seguridad, la tecnología y los resultados que transforman la relación de las personas con su piel.

El objetivo es que cada persona perciba una experiencia Premium, cercana, honesta y basada en evidencia, donde verse bien no es superficial, sino una forma de sentirse segura, libre y empoderada.

NovoPiel. GENTE BIEN JALISCO / Madres que construyen

Entre sus servicios se encuentran la depilación láser médica definitiva sin gel, rejuvenecimiento facial, radiofrecuencia, HIFU Lifting Facial, moldeo & anticelulitis, EMS Sculptor, hydroFaciales, láser Co2 fraccional, PicoLáser, rejuvenecimiento vaginal Co2 y EMS, botox, bioestimuladores, rellenos faciales, microneedling, lipoEnzimas y enzimas faciales.

Este 10 de mayo NovoPiel ofrece lo que más quiere mamá, tiempo para ella.

NovoPiel. GENTE BIEN JALISCO

NOVOPIEL PROVIDENCIA Av. General Eulogio Parra 2461 esquina con Av. López Mateos, Col. Ladrón de Guevara. Tels. 33 36 15 74 89 y 33 36 30 38 06. Horario: L-V 09:00 a 19:00 hrs. S 09:00 a 14:00 hrs. Web: novopiel.net/depilacion-laser-guadalajara Facebook: novopiel Instagram: novopiel Tik Tok: @novopiel1

JG