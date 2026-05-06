Marisa Landeros es una mujer empresaria, fundadora de Jomare Medical Spa y creadora de su marca de joyería Daimoons, mamá de tres hijos: Jorge de 16 años, Renata de 10 años y de la pequeña Fabiana de cinco años.

En su labor profesional trabajo, Marisa Landeros se enfoca en crear experiencias de bienestar de calidad profesional y humana, conectando el mundo médico con el empresarial para generar resultados reales.

Paralelamente, desarrolla una línea de joyería basada en la curaduría de piedras preciosas, donde cada pieza integra valor estético, emocional y de inversión. En entrevista para Gente Bien, Marisa habla sobre su maternidad y si ha logrado el balance con su vida profesional.

Marisa Landeros. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

¿Qué significa para ti ser mamá?

“Ser mamá es mi mayor motor y también mi mayor reto. Es el espacio donde más crezco, donde enfrento mis miedos y donde aprendo todos los días a amar mejor”.

¿Qué cambió en ti al ser mamá?

“La maternidad me confrontó, me quitó máscaras y me obligó a evolucionar. Ha sido una presión constante que, como las piedras preciosas, me ha ido puliendo para sacar mi mejor versión”.

Respecto a tu relación con tus hijos, ¿qué actividades compartes con ellos?

“Disfruto compartir con ellos actividades como viajar, hacer deporte, el contacto con los caballos y explorar nuevas experiencias. También procuro involucrarlos en mis proyectos para que entiendan el valor del trabajo, la creatividad y cómo funciona el mundo real”.

¿Cómo te gustaría ver a tus hijos en un futuro?

“Más que un camino específico, quiero verlos seguros de sí mismos, libres y capaces de elegir su vida sin miedo. Que tengan la fortaleza emocional para sostener lo que decidan”.

¿Cómo equilibras tu vida profesional con tu maternidad?

“No creo en el equilibrio perfecto, creo en la conciencia. Hay etapas donde soy más mamá, y otras, más empresaria, pero todo lo que construyo tiene un mismo propósito: darles una vida con estructura, valores y posibilidades”.

¿Un mensaje para tus hijos?

“Que el mundo no siempre es justo, pero sí está lleno de oportunidades. Que aprendan a elegir, a confiar en ellos y a no depender emocionalmente de nadie para sentirse completos”.

¿Algo más que te gustaría compartir?

“Creo en inspirarse en uno mismo. Voltear a ver tu propio camino, reconocer lo que has superado y construir desde ahí. Porque al final, tanto en la vida como en los negocios, la verdadera riqueza está en lo que eres capaz de sostener”.

JG