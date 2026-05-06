El Gran Asado x Cortázar, tradición argentina

Centro de Vida La Perla y Cortázar Parrilla, referentes en experiencias gastronómicas y de encuentro comunitario, unen esfuerzos para llevar a cabo un evento único: el asado de una res completa de 250 kilos con más de 24 horas de cocción.

El 2 de mayo a partir de las 14:00 horas, comenzó el evento que supo equilibrar la calidez de una reunión de amigos con la sofisticación de una gala gastronómica.

El protagonista fue, sin duda, el asado. El equipo de Cortázar deleitó a los presentes con los emblemáticos tacos de asada al estilo argentino.

El Gran Asado. GENTE BIEN JALISCO

Alrededor de 700 tacos fueron repartidos entre los comensales de forma gratuita, quienes encontraron en cada bocado el equilibrio perfecto entre la jugosidad de la carne y el toque artesanal que caracteriza al restaurante.

El evento se convirtió en una auténtica feria de sabores gracias a la colaboración de diversas marcas de prestigio que se sumaron a la celebración.

Los asistentes pudieron disfrutar de una curaduría de degustaciones desde cerveza artesanal y vino hasta tequila, rindiendo un homenaje a la hermandad entre las culturas de México y Argentina.

El Gran Asado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

Más tarde, se dio paso a los acordes melancólicos y apasionados de la música en vivo, una muestra de baile de tango, transportando a los presentes a los rincones de Buenos Aires.

El Gran Asado x Cortázar es una muestra de que en el Centro de Vida La Perla, el buen comer y el buen vivir se encuentran en constante diálogo.

Con esta colaboración, el restaurante Cortázar reafirma su posición como un referente de la cocina argentina en Guadalajara.

JG