Georgina Gómez Oceguera es licenciada en Negocios Internacionales, actualmente es presidenta y fundadora de Mujeres Empoderadas A.C., una organización que nace desde el corazón con el propósito de impulsar el bienestar, la salud y el desarrollo integral de las mujeres. A través de campañas, alianzas y proyectos sociales, se busca generar un impacto real en la comunidad, recordándole a cada mujer su valor, su fuerza y todo su potencial.

Es mamá de dos pares de cuates, son tres mujeres y un hombre, quienes son su mayor motor, inspiración y la razón por la que busca ser mejor todos los días. Jorge y Camila tiene 17 años, mientras María Emilia y María José tienen 10 años.

Camila, Jorge, María Emilia, María José y Georgina Gómez. GENTE BIEN JAISCO / Fotografías cortesía

¿Qué significa para ti ser mamá?

“Es el regalo más grande que la vida me ha dado. Es un amor profundo, incondicional y transformador. Es aprender todos los días, es dar sin medida y también crecer junto a ellos. Ser mamá es mi mayor orgullo”.

¿Qué cambió en ti al ser mamá?

“Todo. Mi forma de ver la vida, mis prioridades, mis sueños. Me volví más fuerte, más sensible, más consciente. Entendí que cada decisión tiene un impacto y que el ejemplo que doy es la huella que dejo en sus vidas”.

En tu relación con ellos ¿qué actividades compartes con tus hijos?

“Me encanta compartir momentos que fortalezcan nuestro vínculo: platicar, reír, cocinar juntos, salir a caminar o simplemente estar presentes. Valoro mucho esos instantes cotidianos que se convierten en recuerdos para toda la vida”.

¿Cómo te gustaría ver a tus hijos en un futuro?

“Felices, plenos, seguros de sí mismos y con valores firmes. Que sean personas de bien, que amen lo que hagan y que nunca olviden quiénes son, ni de dónde vienen”.

¿Cómo equilibras tu vida profesional con tu maternidad?

“Es un reto constante, pero lo logro con amor, organización y teniendo muy claras mis prioridades. He aprendido que no se trata de hacer todo perfecto, sino de estar presente de verdad en cada momento, tanto en mi labor como en casa”.

¿Algo que les quisieras compartir a tus hijos?

“Que los amo con todo mi corazón. Que siempre crean en ellos, que luchen por sus sueños y que nunca duden de la gran capacidad que tienen. Todo lo que hago también es pensando en el mundo que quiero dejarles”.

¿Algo más que te gustaría compartir?

“A todas las mujeres, especialmente a las mamás, quiero decirles que somos más fuertes de lo que creemos. Que sí es posible construir nuestros sueños sin dejar de amar y cuidar a quienes más queremos. Y los invito a seguirnos en Mujeres Empoderadas A.C., donde seguimos creando comunidad, apoyándonos y generando un impacto positivo”.