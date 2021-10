Nadie puede buscar por ti. Nadie puede aprender por ti. Nadie puede crecer por ti. Nadie puede hacer por ti, lo que tú debes hacer por ti. Porque la vida... No admite representantes. Jorge Bucay

Son las palabras que rezan en la primera página antes del índice de este libro, La vida no admite representantes de Editorial Diana, en el que el escritor, médico y psicoterapeuta Jorge Bucay, invita a una reflexión sobre la propia vida y las decisiones que se han tomado a lo largo de ésta.

Y así es, quién más puede vivir tu vida que tú mismo, aunque se escuche trillado “vida solo hay una” y tú decides cómo vivirla, aprovechar el tiempo que tienes para disfrutarla al máximo siendo tú mismo y encontrando tu felicidad.

Jorge Bucay escribe este libro que empieza con un texto que realizó para la revista Mente Sana, una publicación mensual sobre temas de desarrollo humano que dirigiría y editaría durante más de 10 años en España, afirmando que sigue pensando lo mismo respecto a los temas que trata.

Pero al mismo tiempo reflexiona que el mundo ha cambiado y hace un recuento de los últimos 20 años en la historia del mundo -esos que han dado paso al siglo XXI- así como un recuento personal del escritor, quien ha dejado la consulta como terapeuta y ahora es un escritor y conferencista que viaja por el mundo hablando de educación y el estudio de la conducta humana. De la misma manera, te motiva a que hagas un recuento sobre lo que has cambiado a lo largo de 20 años y los sucesos que te han ocurrido durante este tiempo, lo que lleva a darte cuenta de quién eres y lo que has logrado superar. Pero ese es solo el comienzo.

A lo largo de 17 capítulos, bastante digeribles, aborda 17 temas con los que traza un camino de cambio rumbo al autoconocimiento para ser ante el mundo lo que verdaderamente eres, de la manera más sana posible. Por ello, explica cada tema, en los que hace citas de otros autores, hay cuentos cortos con un mensaje relacionado al tema, que puede resonarte con lo que estás viviendo actualmente; se hacen ejercicios para que el lector conozca en qué etapa está de la vida o de autoconocerse, si se identifica con el tema o no, y propone a través de herramientas sencillas avanzar hacia el propósito de ser uno mismo.

La vida no ha sido fácil en este más de año y medio de pandemia, han ocurrido muchas cosas en el interior de las familias, de los hogares, y por supuesto, de uno mismo. Desde aquellas relaciones que fracasaron al convivir diariamente bajo el mismo techo, encerrados, dándose cuenta que sus interesés ya no coinciden, con ideas en constante contraste, la verdadera esencia de cada uno salió a flote y se percataron que sus caminos poco a poco se fueron separando y el amor no pudo volver a unir, hasta aquellos que descubrieron lo mejor de sí mismos y del otro, las familias que lograron consolidarse y superar los conflictos, donde el amor ha sido su mejor aliado, y lo mejor de todo, quizá descubrirse a uno mismo con sus altas y bajas y aceptarse tal y cual es.

¿Será que, tal vez, el tiempo de pandemia ha logrado cambiar el mundo o a cada uno?

Cada capítulo de "La vida no admite representantes", deja una reflexión para descubrirse a sí mismo, lo qué hace falta para poder seguir adelante con las menos cargas posibles, a conocer sus propias fortalezas y debilidades, cómo empezar a construir una vida mejor siendo nosotros mismos.

