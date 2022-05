Libros Recomendados: La fiesta de la amistad, una aventura de entendimiento

La fiesta de la amistad es un libro de literatura infantil de Textofilia, escrito por Verónica García Alonso y Arturo Soler, que tiene ilustraciones de Aurora Angélica Aguilera.

Con el subtítulo Conoce los temperamentos para mejorar tus relaciones, es un libro para chicos –y también sus papás- que narra un cuento, el cual muestra los tipos de temperamentos que se pueden tener a través de un grupo de animales, conformado por Pájaro, Toro, Venado y Oso, quienes atentos y emocionados ven cómo termina la primavera.

De pronto, a Pájaro se le ocurre organizar una fiesta para darle la bienvenida a una nueva estación, el verano. De esta manera, cada uno toma un rol para llevar a cabo la celebración.

La fiesta de la amistad. ESPECIAL/TEXTOFILIA.

Cuando sucede un accidente entre ellos, quieren cancelar la fiesta por su desorganización, entonces aparece un misterioso personaje llamado Way, quien les pregunta ¿por qué desean cancelar la fiesta? Cada uno responde a su manera, dando su razón, sin escuchar a los otros.

Way les explica que es importante ponerse en los zapatos del otro, ya que cada uno es diferente y toma las cosas de acuerdo a su temperamento, pues hay cuatro tipos de temperamentos, aunque uno es el que predomina y los otros tres no tanto.

Por ello, Way les dice a cada uno las características de su temperamento, en estas páginas los pequeños lectores podrán identificar algunas de ellas en su personalidad y conocer el tipo de temperamento que tienen.

Después de escucharlo, Toro pregunta con interés ¿cómo llevarse bien con los demás? A lo que Way responde que primero deben observar e identificar sus temperamentos para comprender el de sus amigos y llevarse mejor. Asimismo, es muy importante respetarse y estar conscientes de que los otros tienen un temperamento distinto al de ellos.

Afortunadamente, Toro, Pájaro, Venado y Oso entendieron lo que Way les explicó y con más paciencia se pusieron de acuerdo, tomando en cuenta las palabras de Way, comprendieron que no es cambiar a los demás, sino aceptarlos respetando sus diferencias y descubrir lo mejor de cada uno.

Finalmente, el grupo de amigos logró organizarse para la fiesta de bienvenida del verano, y repentinamente, Way había desaparecido. La fiesta fue divertida e inolvidable quedando en la memoria del Reino Animal por mucho tiempo.

Al final de este libro, viene un espacio para dibujar la fiesta que el pequeño lector se imagina, un mensaje para los padres de familia e información sobre los creadores.

Sin duda un útil y divertido libro que de manera sencilla explica los tipos de temperamentos que hay en el ser humano.

