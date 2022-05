Las joyas que dieron brillo a la Met Gala 2022

Y cómo no iban a trascender los brillantes y opulentos diseños de las joyas a lado de los atuendos, si precisamente el tema de esta ocasión buscaba evocar los años dorados de Estados Unidos y su agitado corazón, Nueva York: “In America: An Anthology of Fashion”.

En los dedos, el cabello o sostenidas al cuello, las lujosas piezas de famosas joyerías como Tiffany & Co., Bulgari y Cartier, más que accesorios, fueron piezas fundamentales para lograr el look de algunas de las celebridades que más destacaron en la alfombra roja de la gala.

Naomi Campbell

El collar portado por la supermodelo, valuado en 6.6 millones de dólares, es propio de Jacob & Co. y fue colocado como el centro de toda la propuesta estilística que portó la supermodelo de 51 años.

Vanessa Hudgens

Bastaba con ver el uso que Hudgens dio a su discreta tiara junto a su deslumbrante atuendo Louis Vuitton, para voltear a ver el resto de su selección de joyería: Los aretes de candelabro, un grueso brazalete, innumerables anillos e incluso accesorios para el cabello con el conjunto Moschino, resultaron dignas muestras de detenida valoración, pues la estrategia en su selección y distribución no solo se nota, se siente y conmueve al verlos en su totalidad.

Vanessa Hudgens fue la presentadora en la transmisión oficial de Vogue. AP

Blake Lively

Sin duda, la coanfitriona de este año se robó todas las cámaras (y la conversación en redes sociales) con su espectacular vestido inspirado en la esencia de la arquitectura y elementos tan neoyorkinos como la misma estatua de la libertad. Ella también portó alta joyería de pies a cabeza, e impactó luciendo esta tiara y pendientes hechos a su medida por Lorraine Schwartz.

Blake Lively. ANGELA WEISS / AFP y EVAN AGOSTINI/AP

Camila Cabello

Detén tu mirada en los aretes colgantes de Camila Cabello. Ahora dirígela hacia su vestido Atelier Prabal Gurung. Después vuelve a verla pero ya como un diseño conjunto: un capricho espectacular ¿No te parece?

ANGELA WEISS / AFP y EVAN AGOSTINI/AP

Billie Eilish

¿Qué hizo Billie Eilish con ese vestido pastel y su gargantilla negra con diamantes? Nada más que un contraste que no solamente descoloca la mirada, sino que ofreció un remate severo y elegante al que fue uno de los conjuntos más aplaudidos y memorables de la noche. Por cierto que esta gargantilla vintage es autoría de Fred Leighton.

Billie Eilish. EVAN AGOSTINI/AP

Jessica Chastain

Por su parte, Chastain ofreció con gran calidad, mucho que ver en cuanto a joyas en su look: destacando con unos pendientes Gucci High Jewelry en oro blanco de 18 quilates, aunque si prestamos atención a los detalles, fueron las espinelas rosas con diamantes, y un anillo con cabeza de tigre en oro blanco de 18 quilates, rubíes y diamantes, los accesorios que dieron el toque final a uno de los mejores looks que hemos visto usar a la actriz y productora estadounidense.

Eiza González

La mexicana hizo una exhibición de joyas digna de mencionar parte por parte: Eiza representó de forma magistral la colección Edén de alta joyería Bulgari con un collar principal en platino con un diamante de corte “pendeloque”, 16 diamantes marquesa, 124 diamantes de talla fantasía, 1 diamante redondo talla brillante y pavé de diamantes, y pendientes High Jewelry en oro blanco con 2 diamantes ovalados de talla escalonada.

EVAN AGOSTINI/AP

Emma Chamberlain

¿Qué tal la tiara de Emma Chamberlain? ¿Quieres detalles? Bien, resulta que es una pieza vintage, de París que data de 1911 realizada en platino con (no podía ser de otra manera) diamantes. Igualmente vestida con una falda Louis Vuitton, el acertado look de Emma supo agregar oportunamente un collar geométrico envuelto en diamantes blancos y amarillos.