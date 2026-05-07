LUDÕ de Cirque du Soleil: Nuevo residente de la costa del Pacífico

Desde su estreno en diciembre de 2025, LUDÕ de Cirque du Soleil se ha consolidado como uno de los nuevos imperdibles en VidantaWorld Nuevo Nayarit, muy cerca de Puerto Vallarta.

Este espectáculo residente —con funciones de martes a sábado— propone una experiencia inmersiva, donde el agua se convierte en el corazón del escenario. Con una puesta en escena envolvente, música en vivo y talento de clase mundial, LUDÕ invita al espectadora ser parte activa del show, no solo a observarlo.

LUDÕ de Cirque du Soleil. GENTE BIEN JALISCO / Fotografía cortesía VIDANTA

LUDÕ de Cirque du Soleil. GENTE BIEN JALISCO

Ubicado en un teatro diseñado para la cercanía y la inmersión total con 696 lugares, el recorrido comienza desde la llegada: Un entorno natural, vistas espectaculares y una atmósfera que anticipa lo que está por venir. La experiencia puede complementarse con distintas opciones, desde acceso al show hasta una propuesta gastronómica gourmet con cena y champagne.

Más allá de una noche de entretenimiento, LUDÕ se posiciona como una experiencia ideal para escapadas de fin de semana desde Jalisco y la región. Y en fechas especiales, cobra aún más relevancia. Como este Día de las Madres, que se presenta como una oportunidad única y perfecta para este domingo para celebrar con una experiencia distinta, pensada para compartirse y mostrarle a mamá lo especial que es, así que si quieres regalar una experiencia inolvidable, esta es tu oportunidad.

LUDÕ de Cirque du Soleil. GENTE BIEN JALISCO. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

LUDÕ de Cirque du Soleil. GENTE BIEN JALISCO / Fotografía cortesía VIDANTA

Gracias a la cercanía de ser Estados vecinos, LUDÕ se convierte en el plan ideal para darte una escapada de fin de semana desde Guadalajara. Descubre LUDÕ y vive una nueva forma de disfrutar el espectáculo.