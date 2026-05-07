Jueves, 07 de Mayo 2026

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Jessica Rivera Spa: Al cuidado de tu piel

Cada tratamiento está diseñado para brindar resultados visibles, respetando la salud y naturalidad de tu piel procurando brindar un servicio de bienestar integral

Por: Xochitl Martínez

Jessica Rivera. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

Jessica Rivera. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

Este 10 de mayo consiente a mamá con un espacio para ella misma, entre las opciones está Jessica Rivera Spa, un lugar especializado en el cuidado avanzado y regeneración de la piel, que realza la belleza natural por medio de tratamientos no invasivos y personalizados con el objetivo de lograr una piel saludable, luminosa y equilibrada.

Por ello, entre los servicios que ofrece están los faciales personalizados, tratamientos hidratantes y despigmentantes, Hollywood Peel, PDRN de salmón con dermapen, microneedling con activos regenerativos, masajes relajantes y reductivos, depilación con cera, depilación láser definitiva, entre otros.

Cada tratamiento está diseñado para brindar resultados visibles, respetando la salud y naturalidad de tu piel procurando brindar un servicio de bienestar integral.

Jessica Rivera Spa

Av. Manuel Acuña 2771, Col. Providencia.

Guadalajara, Jalisco.

Tel. 33 30 08 90 65.

Horario: L-V 09:00 a 18:00 hrs.

Página Web: www.jessicariveraspa.com

Facebook: jessicariveraspa

Instagram: @jessicariveraspa

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