Este 10 de mayo consiente a mamá con un espacio para ella misma, entre las opciones está Jessica Rivera Spa, un lugar especializado en el cuidado avanzado y regeneración de la piel, que realza la belleza natural por medio de tratamientos no invasivos y personalizados con el objetivo de lograr una piel saludable, luminosa y equilibrada.

Por ello, entre los servicios que ofrece están los faciales personalizados, tratamientos hidratantes y despigmentantes, Hollywood Peel, PDRN de salmón con dermapen, microneedling con activos regenerativos, masajes relajantes y reductivos, depilación con cera, depilación láser definitiva, entre otros.

Cada tratamiento está diseñado para brindar resultados visibles, respetando la salud y naturalidad de tu piel procurando brindar un servicio de bienestar integral.