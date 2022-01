Intermoda inaugura su edición 76 en Guadalajara

Evento: Inauguración de la edición 76 de Intermoda.

Lugar: Expo Guadalajara.

Fecha: 18 de enero de 2022.

La mañana de este martes 18 de enero se inauguró la edición 76 de Intermoda, la primera edición de la fiesta de la moda en 2022 en Guadalajara.

La antesala a la apertura oficial contó con estrictos protocolos de seguridad sanitaria, ya que los asistentes presentaron una identificación oficial acompañada con el certificado de vacunación, papeleta de vacunación o prueba de PCR negativa no mayor a 48 horas para ingresar a la sede, Expo Guadalajara.

Posteriormente, los invitados se dirigieron al espacio Fashion Space, donde el equipo de Intermoda les dio la bienvenida y acompañaba a su lugar, los cuales contaron con una sana distancia.

Como parte de la inauguración de Intermoda, el diseñador Carlos Pineda presentó una colección en el pabellón Fashion Space. GENTE BIEN JALISCO/ CLAUDIO JIMENO

La inauguración comenzó con la presentación del presidium conformado por los representantes del sector industrial y la presencia de autoridades, entre quienes se contó con la participación de Jorge Castellanos, tesorero de Intermoda, quien en representación de Mario Flores, presidente de Intermoda dio la bienvenida a los asistentes.

Asimismo, ofreció un mensaje en el que resaltó las medidas de sanidad establecidas para que Intermoda sea un éxito, la modalidad de la edición que será híbrida y destacó que “durante 38 años, este encuentro de negocios ha sido la plataforma para que la oferta de cientos de empresas del sector de la moda, se encuentre con miles de compradores y lleven a cabo negociaciones que han permitido al sector crecer y desarrollarse”.

Posteriormente, se cedió la palabra a cada uno de los integrantes del presidium, quienes brindaron mensajes de aliento para la reactivación de la industria de la moda en este 2022.

Inauguración de Intermoda 76. GENTE BIEN JALISCO/ CLAUD JIMENO

Además se otorgó un reconocimiento a Anna Fusoni por su trayectoria y participación como aliada de Intermoda durante mucho años.

Después se llevó a cabo el corte de listón por parte del presidium, invitando al acto a Anna Fusoni y a Rosario Mendoza, dando por inaugurada oficialmente la edición 76 de Intermoda.

Se realizó una pasarela híbrida del diseñador Carlos Pineda, quien mostró una recopilación de piezas que han sido icónicas a lo largo de su carrera. GENTE BIEN JALISCO/ CLAUDIO JIMENO

Para cerrar con broche de oro, se realizó una pasarela híbrida del diseñador Carlos Pineda, quien mostró una recopilación de piezas que han sido icónicas a lo largo de su carrera, las cuales están inspiradas en la cultura y las tradiciones de México, una de las principales características de su trabajo.

Por lo que se pudieron admirar looks con yuxtaposición de texturas y colores, evocando a los trajes típicos de escaramuzas y nacionales así como la evolución que ha tenido como marca hacia prendas más limpias con looks monocrómaticos, que no dejan de tener los detalles únicos del diseño de Carlos Pineda.

Cabe resaltar que el espacio Fashion Space, es una plataforma híbrida que destaca en todo Latinoamérica por ser única en su tipo, con alta tecnología visual y sonora, grandes pantallas, maniquíes, donde se presentarán originales performances para presentar las colecciones de diseñadores y firmas exclusivas.

Integrantes del Presidum

• Jorge Castellanos, tesorero de Intermoda.

• Xavier Orendáin, coordinador estratégico del Gabinete Económico.

• Luis Roberto Arechederra, de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco.

• Sergio Antonio López de la Cerda, presidente de la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa de CONCAMIN.

• Emilio Penhos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido.

• Manuel Espinosa Maurer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil.

• Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

• Alfonso Agnesi Aguilar, vicepresidente de CANAIVE Jalisco.

• Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas

• Federico Díaz González, presidente de Expo Guadalajara.

Más de Intermoda

Desde este martes hasta el próximo viernes 21 de enero, se realizará la edición 76 de Intermoda, que contará con la participación de más de 500 emprsas expositoras y se espera la asistencia de más de 20 mil compradores.

Intermoda ofrecerá a lo largo de cuatro días miles de productos a través de 10 pabellones especializados para dama, caballero, infantil, gala, proveeduría, accesorios y calzado, trending (con diseñadores, firmas exclusivas y colectivos), Emprende IM, Chou Room (moda urbana) y CANAIVE Hecho en México.

El pabellón "Trending" en Intermoda da un espacio a diseñadores emergentes. GENTE BIEN JALISCO

Pabellón "Trending" dentro de Intermoda 76. GENTE BIEN JALISCO

También tiene áreas como Trend Zone, que da a conocer tendencias de moda, IM Talks con un amplio programa de conferencias presenciales y virtuales, un Pabellón de Experiencias IM con una serie de actividades como clases de cocina, demostración de maquillaje y mucho más.

"Trend Zone" es otra de las principales áreas de Intermoda. GENTE BIEN JALISCO

Protocolos de seguridad a seguir:

Uso obligatorio de cubrebocas quirúrgico o KN95.

Toma y monitoreo de temperatura.

Aplicación de gel antibacterial.

Pasillos amplios y sana distancia.

Servicio de pruebas PCR y antígeno.

Control de aforo en tiempo real.

Sanitización previa de productos y materiales (para expositores).

MR