Guadalajara es el municipio más transparente de México, según la CIMTRA

Este martes 29 de julio, Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) dio a conocer los resultados de la evaluación 2025 a las capitales de cada estado, y la ciudad de Guadalajara se posicionó en el primer lugar del país.

Tras darse a conocer este dato, la alcaldesa tapatía, Verónica Delgadillo, reiteró su compromiso para transparentar cada peso que se gasta en su gobierno, y cada decisión que se toma en el municipio.

CIMTRA reveló la evaluación 2025 que se hizo a 30 municipios capitales, y Guadalajara logró 100 puntos, lo que significa que se cumple, en su totalidad, con las obligaciones en materia de transparencia.

Delgadillo destacó que Guadalajara está comprometido con la transparencia, pues ha estado a la cabeza en todo México no en esta ocasión, sino desde 2019.

"Somos, una vez más, la capital más transparente de todo México (…) porque para nuestro gobierno la transparencia no es un trámite, es una forma de cuidarlo púbico, lo que es de todas y todos", dijo la presidenta municipal.

Señaló que se seguirá trabajando para que todas y todos puedan ver en qué se invierte cada peso.

"Es asegurar que cada peso se use bien, que cada decisión tenga nombre y apellido, y garantizar tu derecho a saber qué hacemos, cómo y por qué lo hacemos. Un gobierno que rinde cuentas es un gobierno que cuida y eso es lo que queremos para Guadalajara".

¿Qué evalúa CIMTRA en materia de transparencia?

De acuerdo con la evaluación CIMTRA 2025, solo 9 de las 30 capitales evaluadas obtuvieron calificación aprobatoria. Guadalajara y Chihuahua encabezaron el ranking con 100, seguidos de Mérida, con 97.7.

Ya, más atrás, en el tercer sitio, está Campeche, con 78.8; en el cuarto lugar se encuentra Morelia, con 68.3; y en quinto, Oaxaca capital, con 65.2.

CIMTRA evalúa 45 aspectos en tres campos: información a la ciudadanía; espacios de comunicación, Gobierno y sociedad, y atención ciudadana. Guadalajara cumplió con cada uno de estos puntos.

La titular de CIMTRA Jalisco, Fabiola Garibaldi Cortez, destacó que Guadalajara ha logrado mantenerse en el primer lugar nacional por varios años debido a que está abierto a la capacitación constante de los servidores públicos, además de atender todas las recomendaciones que el colectivo hace.

"Han intentado que los cambios de Gobierno no afecten tanto la publicación de la información, que las herramientas, las plataformas que desarrollan, que el estándar que ya lograron incluso con reglamentos –han tenido reglamentos de avanzada por ejemplo en transparencia de obra pública, han logrado institucionalizar avances para que, cuando haya cambio de gobierno, la transparencia no sea una opción, la transparencia no sea una elección", indicó.

Otro factor que ayuda a que Guadalajara siga en los primeros lugares y sea uno de los municipios más transparentes de México es la evaluación constante de CIMTRA señalando las áreas de oportunidad.

