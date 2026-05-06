Miércoles, 06 de Mayo 2026

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Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión: Tecnología para la salud del corazón

Es importante resaltar que ICMI recibe pacientes tanto nacionales como extranjeros, además de que el instituto cumple 10 años de creación en 2026

Por: Xochitl Martínez

Juan José Domínguez, Gabriela Flores, Luisa Fernanda Aguilera, Francisco Anaya, Omar Silerio y Benigno Ferreira. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

Juan José Domínguez, Gabriela Flores, Luisa Fernanda Aguilera, Francisco Anaya, Omar Silerio y Benigno Ferreira. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

En el marco de la conferencia de prensa Colocación de “Corazón Artificial” Heartmate3 en el Hospital Puerta de Hierro, en la que estuvieron presentes el doctor Benigno Ferreira del Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión (ICMI), y la doctora Luis Aguilera de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca.

Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión y Clínica de Insuficiencia Cardiaca en Hospital Puerta de Hierro Andares. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla
Benigno Ferreira. GENTE BIEN JALISCO / Conferencia de prensa “Colocación de “Corazón Artificial” Heartmate3”

Los anfitriones recibieron a los asistentes, quienes fueron testigos del anuncio de esta novedad en el ámbito de la salud, ya que se dio a conocer la nueva tecnología heartmate así como la importancia del diagnóstico de insuficiencia cardíaca a tiempo.

Al término de la conferencia se ofrecieron canapés acompañados por mimosas y agua.

Eduardo Aceves Velázquez, Oscar Sergio Lomelí Sánchez, Benigno Ferreira, Luisa Aguilera, Anna G. Everding y Adriana Moya Michelena.  GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026
Luisa Aguilera. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Es importante resaltar que ICMI recibe pacientes tanto nacionales como extranjeros, además de que el instituto cumple 10 años de creación en 2026.

Benigno Ferreira. GENTE BIEN JALISCO / Conferencia de prensa “Colocación de “Corazón Artificial” Heartmate3”
Anna G. Everding.  GENTE BIEN JALISCO / Revista del 8 de mayo 2026

Evento: Conferencia de prensa “Colocación de “Corazón Artificial” Heartmate3”.

Lugar: Hospital Puerta de Hierro.

Fecha: 28 de abril de 2026.

Invitados: 80.

Instituto Cardiovascular de Mínima Invasión (ICMI)

Blvd. Puerta de Hierro 5090 Primer Piso, Centro Médico, Puerta de Hierro.

Tel. 33 36 21 08 08.

Página web: icmi.mx

Instagram: icmi.mx

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