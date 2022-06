Get the look: Recrea el outfit veraniego de Mónica Ochoa Leal

¡El verano está a la vuelta de la esquina! Y para el Get the look de esta semana decidimos recrear uno de nuestros outfits preferidos visto en uno e los más recientes eventos tapatíos.

La influencer tapatía Mónica Ochoa Leal utilizó este increíble vestido que decidió combinar con diferentes accesorios en tonos blanco y azul, muy ad hoc con la temporada que no podemos esperar a recrearlo próximamente.

Les dejamos cuáles fueron las piezas que utilizó y algunas otras opciones para recrear un atuendo similar.

INSTAGRAM @LA_MONICAOCHOA

El vestido, la pieza clave

Sin dudas, el vestido con estampado floral en azul y blanco es la pieza más llamativa de todo el look, que combinó con accesorios de los mismos tonos. Lo puedes encontrar en la tienda en línea @1sizeshopmx

INSTAGRAM @1SIZESHOPMX

Accesorios, el toque extra en el outfit

Un mismo vestido puede lucir casual o elegante dependiendo de con qué accesorios y zapato se combine. En este caso, el peinado recogido, los tacones Balenciaga y demás accesorios lograron que un vestido de flores se convirtiera en un elegante outfit de verano.

Bolso Dolce Gabbana. INSTAGRAM @BALENCIAGA

Lentes oscuros Balenciaga. INSTAGRAM @DOLCEGABBANA

Aretes Chanel. INSTAGRAM @CHANELOFFICIAL

Zapatos de tacón Balenciaga. INSTAGRAM @BALENCIAGA

Otros vestidos

Para recrear un look parecido al de Mónica Ochoa Leal, estas son algunas otras opciones de vestidos low cost ideales para este verano 2022.

Vestido con estampado floral. SHEIN

Vestido con mangas abullonadas. H&M

Vestido en mezcla de lino. H&M

Vestido asimétrico estampado. SHEIN

MR