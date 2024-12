Gerardo del Villar: Presenta "Los tiburones también tienen miedo" en la FIL 2024

Si algo tenemos en común, es que todos tenemos miedo, incluso los tiburones. En su primer libro, el explorador, fotógrafo y documentalista, Gerardo del Villar, descubrió en uno de sus viajes, observando a los tiburones martillo mientras buceaba en una isla, que ellos también tienen miedo a los humanos.

Foto: Cortesía Gerardo del Villar

“Los tiburones también tienen miedo es un libro” que comenzó el año pasado, donde comparte 81 aprendizajes acerca de uno de los temas universales: El miedo. Este texto, ahora convertido en el Best Seller N°1 en Amazon, Gerardo del Villar estuvo presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024 para seguir promocionando este éxito, sumándose al compromiso que tiene con Casa de la Amistad, ya que todas las ventas son a beneficio de unos verdaderos guerreros que luchan por su enfermedad con el cáncer.

FOTO: TONY MARTÍNEZ



Cuéntanos sobre el título de tu libro:

“Soy fotógrafo y documentalista de tiburones. Llevo varios años siguiéndolos alrededor del mundo, también a otras especies incomprendidas como cocodrilos, osos, orcas y algunos otros animales”.

Foto: Cortesía Gerardo del Villar

¿Por qué incomprendidas?

“Muchas veces las satanizamos y no sabemos cuál es su real objetivo en el planeta y en los ecosistemas marinos, por ejemplo a los tiburones como “come hombres” y muchas de las personas piensan que estaríamos mejor sin los tiburones en los océanos y si tú extraes a los tiburones de los océanos, los ecosistemas colapsarían. Respetar los ecosistemas, sus casas, el océano no es nuestro, es de los tiburones y los que mandan ahí son ellos”.

¿Cómo llegas a esta profesión?

“Yo nací en la CDMX y desde muy pequeño viví en un pueblito llamado Huapalcalco, Hidalgo, en un racho, mi papá era ingeniero agrónomo y mi mamá fallece cuando tengo un año de edad por un derrame cerebral. ¿Por qué te platico esto? Una, mi pasión por los animales grandes y otra, el buceo. Primero, cuando me sentía triste o solo, me iba al establo a convivir con las vacas lecheras, los borregos. Me acercaba con los animales, convivía con ellos y se me quitaba un poco la tristeza, entonces generé una conexión muy especial y luego como 4 ó 5 años de edad le pedía a mi papá que me platicara de mi mamá, entonces me enseñó fotografías y hay una donde están vestidos de buzos. Me empezó a contar con lo que vivía bajo el mar con ella, de ahí salió mi sueño de algún día convertirme en buzo”.

Foto: Cortesía

¿Cuál fue tu mayor miedo?

“Crecer sin una madre. Inconscientemente se me olvidaba un poco el miedo y cuando mi papá me muestra su equipo de buzo, empiezo a ilusionarme con un sueño de vida. Sin darme cuenta, mi tristeza se disipaba. Aprendí que cuando tenemos una ilusión, parecemos ver valientes y nuestros miedos se hacen a un lado. Entonces el motivador comienza a tener más peso que el miedo”.

¿Cómo empiezas a escribir?

“Yo llevo una carrera muy larga desmitificando a los tiburones y siempre que trato con ellos, a diferencia de otros depredadores, los tiburones son muy miedosos ante la presencia de los seres humanos. Ellos tienen mucho miedo porque cuando entras a su ecosistema, no están acostumbrados a nosotros. El tiburón es muy cauteloso y tiene miedo. El año pasado estuve en una isla en Colombia, es uno de los buceos más bonitos que hecho en mi vida. Estaba sentado en una roca y empezaron a llegar tiburones martillo, muchísimos, es un tiburón muy cauteloso, y de repente dejé de tomar fotografías y dije pues si también tienen miedo, por qué yo no puedo tenerlo con esta reinvención mía. Ahí decidí comenzar a escribir el libro, fue como una terapia, algo que no planee, pensaba más en un libro fotográfico, que algún día lo haré”.

Foto: Cortesía Gerardo del Villar

¿A quién va dirigido?

“Lo empecé a escribir pero dije, el libro va dirigido a los miedosos del mundo que somos todos. La diferencia es que el tiburón tiene miedo, pero también tiene claridad en lo que quiere, un propósito, tolerancia a la frustración, paciencia, tiene muy claro su objetivo y a pesar de sus miedos lo logra. Yo empecé a escribir en Colombia, en el primer capítulo hablo de cuando murió mi madre y me convierto en buzo, luego voy hablando de mi encuentro con el tiburón blanco, con el tiburón tigre, con los cocodrilos, con los osos polares, con las orcas, entonces voy escribiendo estas aventuras y conforme iba haciéndolo decía ésto es un aprendizaje de vida, entonces lo extraía. Lo hice así con la idea de que la gente lo abriera al azar y viera los aprendizajes. Fui escribiendo, y la mayoría son fotos mías”.

¿Cómo fue tu experiencia con la editorial?

“No tengo editorial, yo auto publiqué, Epicbook me ayudó a maquetear y terminar. También para lanzarlo en Amazon. Llevo muchos años con medios, he producido muchas y decidí auto publicar, contraté una agencia y me ayudaron a impulsarlo. Hemos tenido una aceptación impresionante. El acercamiento como lo tuve, me dio muchas libertades”.

Foto: Cortesía Gerardo del Villar

¿Cómo ha sido la distribución?

“Los estoy vendiendo uno, por Amazon, y otro, por la Casa de la Amistad. Yo no vivo de eso, mi objetivo nunca fue hacer negocio con el libro. Soy muy creyente en Dios, no practicante, y creo que si tú actúas bien, el universo te lo regresa. Mucha gente se ha sumado a la causa, ya hicimos algunas presentaciones en México y para mí era muy importante venir a la FIL, que se dio gracias a Epicbook”.

¿Participaste en toda la edición?

“El libro es mío 100% en todos los aspectos. La pandemia me volvió un adicto a la lectura. Entonces hice subcapítulos que me ayudaron mucho a ir avanzando y cumpliendo objetivos en mi lectura. El título es bueno, el plan de medios bueno y dijimos ahora que lo lean. Mucha gente ha dado buenos comentarios, eso me tiene muy contento”.

Con los niños de Casa de a Amistad / Foto: Cortesía Gerardo del Villar

¿Que nos puedes decir sobre el miedo?

“He dado conferencias de conservación, de tiburones, empecé a buscar, mi tema principal es el manejo del miedo para el logro de objetivos. Yo he vivido mucho el miedo, por eso me creo con la autoridad para hablar de eso, el miedo es una fuerza inmensa, enfrentas al oponente y el miedo no lo tenemos que enfrentar ni vencer, es tu aliado. Hablando de vencer miedos, no todos tienen que ser tus aliados. Enfrentar o vencer, hay unos que simplemente reconocer que nos da miedo y no pasa nada. No tiene nada de malo tener miedo. El miedo nos previene de muchas cosas y nos impulsa también. Si tu miedo tiene un propósito, te hace parecer valiente. La mayoría de nuestros miedos se generan de cosas que no hemos vivido, que están en el futuro”.

¿Cuándo se imprimió el libro?

“Salió el 15 de septiembre de 2024. Estoy sorprendido, yo no esperaba tanto. Estoy muy agradecido”.

¿Sanó algo en ti?

“Sí, me dio mucha confianza de que por lo que he trabajado toda mi vida funciona. Me da mucha ilusión. Me siento pleno. Yo no voy a escribir otro libro, no soy escritor. Quiero publicar un libro de fotografía. Yo quiero dar el mensaje, seguir con conferencias, expediciones y fotografía este año que viene. Quiero participar en escribir artículos otra vez y en concursos de fotografía internacional. He conocido muchos lugares porque tengo la fortuna de tener una empresa de expediciones. Estos grandes viajes que hago, como viajar a cinco lugares del mundo en un año, en éste fuimos a Argentina, Japón, Alaska y Cuba”.

¿Que te falta hacer?

“Enfocarme más en disfrutar mi día a día y no andar tan acelerado”.

Foto: Cortesía Gerardo del Villar

¿A qué le tienes miedo?

“A todos los miedos que tiene la gente como a una enfermedad, a una situación económica, a todo lo que pase con mis hijos . No me gustaría vivir una vida enfermo. Estoy enfocado a vivir plenamente en salud. Tengo miedo a que los últimos años de mi vida estar estable. Si tenemos miedo a ciertas cosas. Yo creo que uno de los grandes miedos es perder la ilusión”.

Platillo: La carne y el sushi.

App: Instagram.

Ciudad: CDMX.

Hobbie: La fotografía.

Café o té: Té.

Canción: Pop en español e inglés.

Perfume: El que me guste en el aeropuerto.

Frase: El miedo es aquello que te ayuda a demostrarte que

Serie: (una de la fórmula 1)

Admiras a: Mis hijos, son mis guías y a Tony Robbins.

A dónde va el libro: Hacia donde la corriente lo lleve. Que crezca, que siga con su propósito.

AA