Gerardo Oñate, poderoso y presente

Gerardo Oñate es un actor mexicano que ha participado en distintos cortometrajes, quien actualmente forma parte del elenco de la película de época Poderoso Victoria, un largometraje de Raúl Ramón, que se estrenará en la edición 36 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara dentro de la sección en competencia Hecho en Jalisco, además de ser una de las películas contempladas para las funciones de gala a beneficio. El resto del elenco está conformado por Demián Alcázar, Roberto Sosa, Edgar Vivar, Luis Felipe Tovar, Said Sandoval, Alberto Trujillo y Joaquín Cosío, entre otros artistas.

La historia de Poderoso Victoria narra cómo La Esperanza, un pueblo al norte de México de 1936, le es decomisionada su única vía férrea ,por lo que los pobladores restantes habrán de unir fuerzas para construir un tren con sus propias manos y evitar que el pueblo caiga en el olvido.

Por su parte, Gerardo Oñate interpreta a Durán, el maquinista del tren, quien tendrá que decidir entre buscar un futuro del otro lado del río o quedarse y enfrentar la imposible tarea así como los fantasmas de su pasado.

En entrevista para GENTE BIEN, el actor habló sobre su participación en este filme y confirmó su presencia en el FICG36.

Cuéntame sobre tu personaje ¿Quién es Durán?

“Durán es el co-protagonista de la historia junto con el personaje de Damián Alcázar. Como maquinista del tren del pueblo él deberá tomar la decisión entre marcharse a Estados Unidos o permanecer junto a los pobladores que quedan para enfrentar la imposible tarea de construir una máquina de vapor con sus propias manos”.

¿Cuál fue el mayor reto de interpretar a Durán?

“Creo que el principal reto fue contextualizar a un chico de 26 años, nacido justo durante el año de la Revolución Mexicana. Entender su realidad y dinámica familiar, amorosa y laboral (en este caso como maquinista del tren), para a su vez comprender el llamado que debe enfrentar”.

¿Qué aprendiste como actor de este proyecto “Poderoso Victoria”?

“Trabajar junto a los titanes del cine y la televisión que componen el cast fue no sólo un privilegio, sino también una lección de actuación de altísimo, que duró todas las semanas del rodaje. Sin lugar a duda me queda la entrega, el profesionalismo y la generosidad en cuanto al talento y disposición de cada uno de mis compañeros (actores y realizadores) para que la escena que estuviéramos haciendo saliera exactamente como tenía que hacerse. Recuerdo haber escuchado al director Raúl Ramón decir que esperaba que el resultado final fuera mucho más grande a tan sólo la suma de sus partes, y en mi opinión eso es, en efecto, resultado de la sinergia que se generó durante la producción”.

¿Qué te llamó la atención de tu personaje o de la historia para participar en esta película?

“Siempre participar en una película de época es un reto por sí sólo, pero ser el conductor o maquinista de una locomotora de vapor, dejando a un lado la responsabilidad y participación que tiene Durán en la historia, es como ser un astronauta hoy en día, puesto que un tren era casi como un transbordador espacial. Me encantó además, la historia. Tan sólo el llamado a la aventura al que él debe enfrentarse, y por consecuencia, el arco del personaje, me parecían fantásticos. Que nuestros personajes se transformen es, creo, lo que uno busca en ellos”.

¿Qué significa para ti que “Poderoso Victoria” se exhiba en el FICG36?

“Es como un regresar a casa, no sólo por la producción que tuvo como locación principal a Jalisco, sino también debido a las compañías madre que lo produjeron, las cuales tienen a la fantástica Fabiola Velázquez como productora y a Raúl Ramón como director, que son tapatíos. Así mismo, me parece que el Festival tiene una trayectoria y presencia tal a nivel nacional e internacional en la industria como muy pocos en el mundo y ni se diga el estar junto a las otras producciones que se habrán de exhibir durante esos días, sino también formar parte de la historia del Festival, bueno, eso es un gran y profundo honor”.

¿Cuándo descubriste tu pasión por la actuación?

“Aunque originalmente estudié mercadotecnia, no fue sino hasta que me enfoqué en derechos humanos que empecé a acercarme a los medios, a aparecer en televisión y en radio, y a familiarizarme con el escenario al dar pláticas o traducir conferencias, lo cual a su vez, me llevó a incursionar en el cine como actor. No obstante, creo que todo esto empezó durante la secundaria, cuando participaba en el tradicional taller de teatro. Recuerdo la sensación de estar en el escenario, de tener mis líneas y de saber que el público se divertía o emocionaba. Fue allí aunque lo retomé mucho después, a los 30 años, cuando decidí cambiar de carrera”.

¿Hay algún género o medio -teatro, cine, televisión, serie- que te guste interpretar más como actor?

“Me quedo con el cine. Es donde, personalmente, he tenido yo como espectador los más profundos momentos de reflexión y de cambio. Es decir, me gusta pensar que una buena película te recibe siendo uno y te deja siendo otro cuando termina. Algo cambia, algo se mueve dentro de uno mismo. Eso es justo lo que me gustaría hacer, ser parte de ese tipo de historias que lo marcan o le cambian a uno la vida. Además de que al día de hoy es el tipo de medio con el que estoy más familiarizado y enfocado”.

¿Hay algún personaje de los que has interpretado que te haya dejado huella? ¿por qué?

“Creo que hay algo en cada proyecto, puede ser el personaje o la historia, o a veces hasta el rodaje, y por lo mismo, pienso que cada uno es resultado del anterior. Pero definitivamente Durán, por el tamaño del proyecto es y será siempre mi primer gran personaje y haberle dado vida, entender sus razones y motivos, investigar su vida y empaparme de ese contexto, así como verlo atravesar los obstáculos que le fueron puestos en el camino fue por sí sola, una experiencia extraordinaria”.

¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera?

“Me encanta estar en el set. Aunque disfruto estar detrás de la cámara como guionista o realizador, es darle vida a los personajes y ver cómo se construye una historia llamado a llamado, día tras día lo que verdaderamente me fascina. Ver el resultado es increíble, aunque para ello puede tomar meses o años, por eso creo que disfrutar cada rodaje en presente es clave. Me quedo con el compañerismo, con los despliegues de talento e incluso aquellos “accidentes felices” que llegan a darle algo especial al producto terminado”.

¿Cuál es tu mayor sueño como actor?

“Definitivamente, trabajar. No perder esa hambre como artista de buscar historias y personajes que lo desafíen a uno, que nos representen un reto y que nos parezcan incluso complejos o difíciles. Digo, habiendo dicho eso, me encantaría que siempre un proyecto lleve al siguiente, y que eso me permita trabajar con distintos tipos de actores, si es posible en otros países y ojalá hasta en otros idiomas”.

¿Cómo te definirías? ¿Quién es Gerardo Oñate?

“Creo que soy un explorador, y a su vez, un creativo. Me gusta buscar combinaciones y utilizar mi imaginación para crear algo que me divierta, que me emocione, que me genere, y por supuesto, que a su vez pueda hacerlo en los demás. Me encanta compartir precisamente esto y aprender de los demás, de los errores y de los resultados -buenos y malos- que uno va obteniendo a lo largo del camino”.

¿Cuáles son los siguientes proyectos que tienes en puerta?

“Estamos con otro proyecto de largometraje llamado La laguna rosa que está por empezar su ruta de exhibición. Aún desconozco si será en festivales, en taquilla o en plataforma. Una película independiente muy linda, un drama familiar entre dos hermanos, mi personaje y su media hermana con Síndrome de Down, quien es bailarina de ballet y quienes deben viajar a Mérida para reencontrar su camino. Por otro lado, estamos con un cortometraje, Tekenchu, realizado en el marco del Primer Rally de Cortometrajes en 60 horas del Festival de Terror y Cine Fantástico Feratum de 2020, el cual ha obtenido 18 selecciones oficiales al día de esta entrevista y el cual esperemos que quede en muchos más”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Quisiera, por supuesto, darle las gracias a todas las personas que han estado a lo largo del camino, todo lo que he aprendido de cada uno de ellos me ha traído aquí. No obstante, quiero hacer una especie de mención muy especial al difunto Paulino Partida, quien fuera mi primer mentor en actuación, y eventualmente, un gran amigo y colega, puesto que quiero pensar que gracias a que cruzamos camino, no solo fue que aprendí y continúo aprendiendo de su memoria, sino que también fue que terminé yo en el Poderoso Victoria. Estoy seguro que sabe lo mucho que fue querido, y lo mucho que dejó en las vidas de tantos actores, ya fueran sus alumnos o no”.

Los favoritos de Gerardo Oñate

Personaje: “Walter White de Breaking Bad, aunque Hades de la animada de Hércules me parece fantástico”.

Película: “Inception de Christopher Nolan (Interstellar anda por ahí)”.

Canción: “De entre muchas otras, One Headlight de The Wallflowers”.

Artista: “Leonardo DaVinci, aunque Lorenzo Bernini tiene lo suyo”.

Libro: “El universo en un solo átomo del Dalai Lama, y si no, El Silmarillion de JRR Tolkien”.

Frase: “A thousand mile journey begins with a single step-El camino de mil millas comienza con un solo paso”.

Platillo: “Últimamente ramen, pero hamburguesa cualquier día”.

Bebida: “Whisky, aunque un tequila no me vendría mal”.

Café: “Absolutamente sí, en la tarde y en la mañana”.

App: "Instagram".

