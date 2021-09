Una cita con lo mejor del cine una diva entregada al arte

La pasión por el arte es una llama constante en Elsa Aguirre, quien previo a recibir el Mayahuel de Plata, durante la inauguración del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) -el viernes 1 de octubre-, en entrevista con EL INFORMADOR recuerda algunos de los momentos clave de su carrera, que la han consolidado como una de las divas de la pantalla nacional.

La originaria de Chihuahua (25 de septiembre de 1930), recién cumplió 91 años de edad, y celebra que plataformas internacionales como el FICG no solo hagan un repaso por su trayectoria con un galardón con bastante significado que aplaude más de 70 años de historia ante las cámaras.

“Estos momentos los recibo valorando verdaderamente la presea en este festival internacional de la bellísima Guadalajara. Yo agradezco infinitamente este honor, estar en este festival me da la oportunidad de compartir con el público y de seguir con esta etapa de mi vida de gran entrega, que siempre hice una gran entrega sin esperar nada ni dinero ni fama”, detalla Elsa, al recordar que si bien su peculiar forma de actuar la consolidaron como una de las estrellas que marcaron a la Época de Oro del Cine Mexicano, jamás imaginó que su vida estaría dedicada a esta vocación que ahora suma más de 40 filmes, entre las que destaca “Cuidado con el amor” junto a Pedro Infante.

“Yo entré al cine a los 15 años siendo una niña introvertida no queriendo enfrentarse a la vida, pero me llevaron al cine por un concurso en el que salí triunfadora y me dieron un contrato con tres películas al año”, destaca la también protagonista de “Pancho Villa y la Valentina” (1958) y “La doncella de piedra” (1955).

“Quien me descubrió realmente fue Julio Bracho, en aquel entonces el mejor director, que fue a esa calle polvosa de Mixcoac, con mucha pobreza. Llegó a buscarme, ahí comenzó mi carrera estelar, así seguí con grandes actores. Yo empecé a descubrir, a actuar, a dirigirme con los directores, de realizarme sin tener escuela ni academias ni nada, me sentí como pez en el agua, como si yo lo supiera todo, me interesé. Yo no trabajaba, yo no actuaba, yo vivía la película, porque eso era para mí, porque a mis 15 años no hacía nada, pensé que esto era bonito, yo sentía que vivía los personajes que me daban”.

La historia que lo cambió todo

Como parte de las actividades que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) tendrá para celebrar la trayectoria de Elsa Aguirre, el filme “Vainilla, bronce y morir” (1957) será proyectada en una función especial, presentando esta historia protagonizada por Aguirre, quien atesora a esta cinta dirigida por Rogelio González como uno de los proyectos que la cautivaron absolutamente.

“Me enseñan un cartelón con actores de teatro para que yo escogiera a quien quería de galán e inmediatamente me fijé en la personalidad de Ignacio López Tarso, él fue el galán de esa película. Es una película de mucho romanticismo, que no se logra un amor imposible por circunstancia de la vida”, indica Elsa Aguirre, y recuerda con humor cómo, si bien ahora es gran amiga de López Tarso, en esta producción no intercambiaron palabra alguna más que en el proceso de rodaje.

“Él no hablaba, era callado, y yo también, yo no hablaba para nada. Ninguno de los dos hablamos, trabajábamos, pero no fuera del trabajo”, resalta Elsa Aguirre, al también destacar el gran impacto emocional que la trama le causó cuando la vio por primera vez en pantalla.

“Es una hija que por circunstancias no se casa con quien quiere, pero sí lo hace con alguien que le da muy mala vida, es una hija que no es capaz de decirle a su padre lo que sufre, se queda callada. No sé si era el personaje o ese amor imposible, pero fue la única película con la que lloré, no sé qué pasó en mí, yo lloraba, sentía todo eso”.

Alista sus memorias

“De mis labios a tus ojos” es el nombre con el que Elsa Aguirre titulará su libro biográfico, en el que además de llevar al lector a los orígenes de su familia, las dificultades económicas que enfrentó y cómo un concurso de belleza le cambió la vida siendo ajena al mundo del espectáculo, también compartirá cómo el yoga ha llevado sus días a senderos saludables.

“Creo que todo llega en su momento, en este momento de mis 91 años y se presenta con lo que estamos pasando ahorita. Se concluyó, ya está listo para salir a finales de noviembre”.

De momento no contempla llevar su vida a una película o serie, pero no le cierra la puerta a esa posibilidad.

AGÉNDALO

Una cita con lo mejor del cine

Proyección del filme “Vainilla, bronce y morir”, protagonizado por Elsa Aguirre e Ignacio López Tarso, con dirección de Rogelio González, este martes 5 de octubre a las 16:00 horas en el Cineforo.

MQ