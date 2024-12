FIL 2024: Rafael Carbajal promociona “Ñam ñam, ¿Qué ondilla con la comida?”

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024, los ingenieros bioquímicos y profesores, Rafael Carbajal y Dr. Luc (Lucio Rodríguez) presentaron su primer libro titulado Ñam, ñam, ¿Qué ondilla con la comida? de Editorial Santillana.

Rafael Carbajal. GENTE BIEN • CLAUDIO JIMENO.

Y en entrevista para Gente Bien, Rafael Carbajal platica sobre la creación de este título. La idea nace hace más de 10 años junto con su mejor amigo Lucio Rodríguez, entre pláticas casuales comentaban que sería bueno que las personas conocieran su trabajo, lo que ellos hacen en un laboratorio. En 2020, Rafael crea su canal en Tik Tok, en el que comparte información de divulgación científica, y en la FIL de 2023 se acerca la editorial Santillana para proponerle hacer un libro de divulgación científica para niños relacionada con los alimentos, como lo hace en su canal y aceptó, pero Lucio tenía que ser parte de este proyecto. Así comenzó la aventura de Ñam, ñam...

Es un libro dirigido a niños de primaria, ideal a partir de los ocho años, pero que también puede ser interesante para cualquier persona, “habla de la ciencia de los alimentos”, en el que “van encontrar datos curiosos que les van a interesar”. Entre los datos sobresalientes que pueden sorprender a los lectores, el autor dice que “es el agua, algo que tenemos presente todos los días, que a veces no nos gusta, porque luego queremos tomar refrescos y jugos. El agua es una molécula que no se debería comportar cómo se comporta, es bastante misteriosa para los científicos. Es una molécula tan pequeñita que debería de andar flotando en la atmósfera en lugar de estado líquido, no se debería de congelar a la temperatura que se congela, cuando está en estado sólido debería ser más densa y hundirse el hielo, y sin embargo, flota. Los científicos lo conocemos como las anomalías del agua”.

Rafael Carbajal. GENTE BIEN • CLAUDIO JIMENO.

Las ilustraciones son de Mariana Roldán, una propuesta por las editoras del libro, de la que Rafael comenta que “si no fuera por ella las ideas no hubieran quedado tan redondeadas como nosotros quisimos”. Lo más difícil que enfrentaron los autores para hacer de este título una realidad, fue el estilo digerible para los pequeños lectores, dejar temas fuera, y “darse cuenta que todavía nos falta mucho para trabajar en cosas de divulgación”.

Para motivar a los más pequeños a consumir más verduras y frutas, agrega que “Lucio les dice que tenemos una mascota en nuestro interior, que es la microbiota, que así como cuidas a tu perrito, hay que cuidar estos animalitos que están creciendo en nuestros intestinos, y una manera de cuidarlo, es darle de comer verduras, frutas, garbanzo, frijol, arroz, que cuiden sus microorganismos buenos para que estén más contentillos porque se ponen a producir compuestos que nos hacen felices”.

Rafael Carbajal. GENTE BIEN • CLAUDIO JIMENO.

Entre sus próximos proyectos está crear un segundo libro de bioquímica para jóvenes de preparatoria y principios de universidad, que les explique las rutas metabólicas de manera digerible. Y su participación en el evento de Cosmos, del 15 al 18 de diciembre en el Auditorio Blackberry de Ciudad de México (cosmosmx o Cosmos México). Y finaliza, ofreciendo un mensaje “que duden de todo, todo lo que ven en redes sociales, hasta de mi libro, de lo que yo comparto, porque a partir de la duda crece la ciencia, entonces duden de todo hasta de sus maestros para que puedan crear su propio conocimiento”.

Rafael Carbajal

Facebook: @soyrafacarbajal

Instagram: @soyrafacarbajal

YouTube: @soyrafacarbajal

XM