Paulina Gamiz es productora y una actriz multifacética con experiencia en teatro, cine, televisión y locución. A lo largo de su carrera, ha brillado en múltiples producciones, pero más allá del escenario, Paulina Gamiz ha cimentado su presencia en la industria como fundadora de Cultura Contrabando Productions, donde ha destacado como productora ejecutiva, directora y guionista.

Motivada por el deseo de contar historias no convencionales, ha impulsado producciones teatrales independientes, y uno de sus más recientes logros es la creación de la serie documental Desde la Raíz con Jaime Camil, un proyecto que la llena de orgullo y se estrenó a finales de octubre en la plataforma de Roku.

Paulina Gamiz. ESPECIAL/CORTESÍA PAULINA GAMIZ.

Y en entrevista para Gente Bien habla sobre esta serie documental que enaltece a México.

¿Cómo surge la idea de este documental?

“La idea surgió porque mi papá está en la industria del café y es el más apasionado del tema. Yo, siendo cineasta, quería hacer un proyecto junto con él, y platicando sobre qué temas podrían funcionar, me di cuenta de lo poco que se sabe sobre la producción de café en México. Mucha gente te recomienda el café de Colombia, El Salvador, pero muy poca gente te recomienda el café mexicano, y la verdad, tenemos un café excelente aquí. Así comenzó, como un proyecto pequeño, familiar, con la intención de mostrar esta parte de nuestro país. En un principio, iba a ser algo independiente. Pero durante el proceso, Gus Sánchez (productor) y yo conocimos a Jaime Camil, casi por casualidad, y nos atrevimos a contarle un poco del proyecto en el que estábamos trabajando. Él, muy abierto y con ganas de ayudar, nos dijo “mándenmelo”. Le gustó la idea del proyecto y la cinematografía, creo que vio el potencial que podría tener, mucho más que nosotros. Nos dijo “esto es una carta de amor a México”, y con esa frase partimos. Fue realmente gracias a él y a su manager, Ray Jiménez, que el proyecto se convirtió en lo que es ahora, ya no solo un documental independiente sobre el café, sino en una serie que habla sobre productos arraigados a nuestra cultura, como lo son el café, el maíz, el chile y el mezcal”.

¿Cuánto tiempo duró la filmación?

“Grabamos aproximadamente durante tres meses (en 2023). No todo fue seguido, porque estaría mortal, pero también porque teníamos que esperar a que las cosechas de cada producto estuvieran listas. Además, cuando comenzamos a grabar el episodio del café, a finales de 2018, grabamos durante tres semanas sin parar. Nos fuimos en una camioneta, recorriendo muchas zonas cafetaleras, y luego otras dos semanas en abril. Creo que en esta filmación todo el equipo se volvió como una familia”.

¿En qué Estados se realizaron las grabaciones?

“¡Uy! fuimos a muchos estados: Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, CDMX, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Tlaxcala, y dentro de esos, a muchas pequeñas comunidades también”.

Paulina Gamiz. ESPECIAL/CORTESÍA PAULINA GAMIZ.

¿Cuál es el mensaje principal de “Desde la raíz”?

“Creo que la frase “una carta de amor a México” es lo que mejor lo describe. Porque nuestro objetivo siempre ha sido mostrar lo bello de nuestro país y a las personas que trabajan detrás de estos productos. El mensaje es que nos sintamos orgullosos de la diversidad de nuestras culturas y productos, que más que productos, son lo que nos dan cultura e identidad. Queremos que los mexicanos y la gente que ama México sientan ese amor por lo que tenemos y que se resalten realmente los buenos proyectos y las cosas positivas que tenemos aquí. No enfocarnos en lo negativo, sino en lo positivo que ocurre en el país”.

¿A quién está dirigido?

“Está dirigido a todos aquellos que quieran saber más sobre México y estos productos que son parte de nuestra vida diaria. Son episodios muy fáciles de digerir; no son documentales pesados. Queríamos que fuera una manera divertida y ligera de entender cómo es que estos productos llegan a nuestra mesa. Y la verdad, ¿qué más necesitas teniendo a Jaime Camil como narrador?”

¿Cuál fue el mayor reto de crear “Desde la raíz”"?

“Dos cosas, bueno, tres. La primera fue decidir qué productos íbamos a escoger, porque México tiene tantas cosas que ofrecer que es difícil decidir cuáles iban a ser los cuatro seleccionados. La segunda fue la logística, porque como estábamos hablando de productos vivos, era difícil coordinar que fuera la temporada de chile en Oaxaca, pero que también estuvieran cortando agave, que estuviera listo el maíz. Por ejemplo, se retrasaron las lluvias y tuvimos que ajustarnos realmente a los tiempos del campo. Y la tercera, y la más difícil, fue no estar albureando a todo el mundo en el episodio del chile. Eso sí que fue difícil”.

Desde la raíz. ESPECIAL/CORTESÍA PAULINA GAMIZ.

Al hacer un recorrido por los principales ingredientes de la gastronomía mexicana (maíz, agave, café y chile) ¿qué descubriste de estos ingredientes?

“Lo que más me gustó descubrir, porque en verdad descubrimos miles de cosas, pero lo que más se me quedó fue el rol tan importante que ha jugado la mujer en la domesticación de plantas. Y sobre todo, las mujeres de las comunidades indígenas. Porque son ellas las que, hasta la fecha, son las encargadas de recolectar las semillas, de decidir qué se siembra en la próxima cosecha, y han sido las que han diversificado las especies y realmente las han domesticado. Además, también han sido las encargadas de crear tantos platillos”.

¿Cuánto tiempo dura cada episodio?

“Cada episodio dura un hora y están de forma gratuita en la plataforma de Roku. Si tienes un dispositivo o una tele Roku ahí se podrán ver”.

¿Algo que quieras resaltar de “Desde la raíz”?

“Creo que es un documental donde, más que hablar del producto, se habla de las historias y las personas que están detrás de él, los héroes de estos productos. Si amas México, vas a amar conocerlo de esta manera”.

Paulina Gamiz. ESPECIAL/CORTESÍA PAULINA GAMIZ.

Después de hacer "Desde la raíz" ¿cuál es tu visión actual de México?

“Si ya amaba mi país, ahora lo amo más. En verdad, me di cuenta de cuánto amor le pone la gente a lo que hace, cuántos proyectos positivos hay para mejorar el país. Y a mí, sí me dio una sensación de esperanza hacia el futuro, porque hay mucha gente poniendo su granito de arena para que México y el mundo estén mejor. Solo hay que seguir apoyándolos. Y la otra cosa fue que hay mucha sabiduría y mucho valor en lo ancestral. Realmente, en México, muchos procesos son artesanales y es algo que no debemos perder nunca”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Ahora estoy en el desarrollo de otra serie documental sobre los animales marinos de Baja California, que también me emociona mucho, con Fernando Montiel (productor). También estoy trabajando en otro proyecto con Jaime Camil, una serie que junta el arte y la comedia, cuyo nombre aún no se puede revelar, pero pronto sabrán más sobre él. Y, por último, una obra de teatro en la que estaré como actriz y productora, y que esperamos estrenar a principios del año que viene, una vez que el teatro nos confirme las fechas. Sera la primera vez que hago teatro en México entonces esto me emociona mucho”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Esperamos que disfruten de la serie tanto como nosotros disfrutamos hacerla”.

Desde la raíz. ESPECIAL/CORTESÍA PAULINA GAMIZ.

Desde la Raíz

Explora en su primera temporada los orígenes y el significado de los productos mexicanos por excelencia como el café, el chile, el maíz y el mezcal de la mano de Jaime Camil. La serie de cuatro partes que se adentra en la esencia de la cultura mexicana con estos cuatro productos icónicos. Desde los antiguos orígenes del maíz hasta el picante del chile, pasando por la riqueza del café y el misticismo del mezcal, la serie celebra los sabores, aromas e historias que dan forma a la identidad cultural de México. Cada episodio ofrece un viaje inmersivo a través de la historia, tradiciones y el brillante futuro de estos elementos fundamentales

Desde la raíz

Instagram: @desdelaraiz_serie

Paulina Gamiz

Instagram: @pukitagamiz, @culturacontrabando

XM