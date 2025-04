Bofo Bautista lanza dura crítica a la actualidad de Chivas

En una reciente entrevista en el canal TUDN, Adolfo "Bofo" Bautista, exfutbolista y gran referente del futbol mexicano, expresó su descontento con la actual situación de Chivas , criticando la falta de identidad del equipo y el escaso desarrollo de jugadores dentro de la institución.

Bofo señaló que, a pesar de los intentos de renovación, "no han salido tantos jugadores con esa identidad de Chivas", y agregó: "Si le preguntas a cualquier aficionado, oye, ¿qué referente hay de Chivas? La respuesta sería, no, no hay". Según el exjugador , esto refleja una de las principales carencias del equipo en los últimos años: la ausencia de un referente sólido que encarne los valores y la historia del club.

Aunque reconoció que la llegada de Javier "Chicharito" Hernández ha sido un punto positivo, el exfutbolista dejó claro que más allá de esa incorporación, poco ha cambiado en cuanto a la mejora sustancial del equipo. Al respecto, Bautista comentó: "La llegada de Chicharito ha marcado una mejora en el equipo, pero de ahí en más no hay nada nuevo que haya contribuido positivamente a Chivas".

Bofo Bautista declara que Chivas esta en declive

Uno de los puntos que más destacó fue la situación de algunos de los jugadores actuales, señalando que muchos de los llamados "mejores futbolistas" del club no han surgido desde las fuerzas básicas . "Alvarado viene de Cruz Azul... y los pocos que venían antes los han ido vendiendo", expresó Bautista, subrayando la falta de consistencia en el desarrollo de jugadores propios.

Para Bofo, la frustración no solo se limita a la falta de identidad, sino a la molestia generalizada de la afición. "La tristeza no es un sentimiento presente, lo que realmente sienten los seguidores de Chivas es molestia, y en lo personal, pues uno está triste, está molesto porque el equipo ha dejado de tener esa identidad y ha dejado de tener títulos", enfatizó.

Finalmente, Bofo Bautista señaló lo difícil que ha sido para los aficionados vivir con la actual situación del equipo, reconociendo que, como todos los verdaderos seguidores de Chivas, le duele ver al club en esa condición. "Es difícil vivir el día a día", admitió, a lo que añadió con esperanza: "Por eso, en el futuro, esperamos poder aportar para el equipo y ayudarlos a que vuelvan a quedar campeones".

Esta reflexión de Bofo sobre la falta de identidad y la necesidad urgente de renovación dentro de Chivas refleja el sentir de muchos aficionados que desean ver al club nuevamente en la cima del futbol mexicano.

Te puede interesar: Chivas, con dominio sobre Rayados en la última década

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS