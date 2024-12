FIL 2024: Frida Martínez destaca a los “Super Deportistas Mexicanos”

¿Cómo se da la creación de este texto?

“Yo soy agente deportivo entonces tengo el placer de trabajar con muchos de estos atletas, de conocer este lado B, que nadie te platica, yo lo vivo con ellos. Justo se me acerca la editorial Penguin Random House y me dice oye vamos a hablar de atletas que tú conoces, sus historias y estaría padre que las plasmaras, en algo pensado para los niños porque el deporte sirve para motivar y si lo empiezas a trabajar desde la raíz, que es nuestra infancia, sería muy bonito. Es así como nace la idea de Super Deportistas Mexicanos”.

FOTO: TONY MARTÍNEZ

¿Cómo fue la selección de los deportistas?

“Quise hacer algo muy equilibrado en muchos sentidos en cuestión de género, hombres y mujeres, muy variado en cuanto a los deportes que se representaban, puse terrestres, acuáticos, algunos extremos, paralímpicos, también quise basarme en temporalidades, presente, pasado y futuro, ¿qué quiere decir? Puse atletas consolidados, atletas que tenemos el gusto y honor de verlos competir como Alexa Moreno, ella hizo el prólogo, también atletas que están rompiendo el techo y siendo punta de lanza para lo que viene en el futuro del deporte nacional”.

¿Cuánto tiempo te llevó el proceso?

“Desde que hice la primera entrevista y con quien diseñé el modelo fue con Alexa Moreno, ya hasta después con los 24 que se publicó fue cerca de un año”.

FOTO: CORTESÍA

¿Fue fácil para ti hacer la estructura o ya la tenías?

“Me considero una persona muy creativa, decidida y que sabe lo que quiere. A mí siempre me ha gustado el formato de cómic, de las fichas técnicas también. Entonces hice mi versión, le puse un placer culposo, el momento que cambió, su vida pero yo quería que conectaras con el atleta y vieras que es una persona normal. A pesar de que son personas que yo considero super humanos, que sientan que son iguales, que le gustan las rancheras y que tenemos cosas en común, que no son inalcanzables y que a pesar de que estén compitiendo, se ríe con lo mismo que tú y yo”.

Para el diseño, ¿cómo fue?

“Me encantó, yo sabía lo que quería y cuándo lo quería, entonces estaba muy reciente una película de Spiderman con ilustradores, por eso lo pensé en ese estilo. Puedes tener un formato preestablecido, pero cada uno es diferente. Yo lo traté de contar desde la voz de cada uno, respetando su esencia”.

FOTO: CORTESÍA

Cuéntame, ¿por qué Alexa Moreno en el prólogo?

“A la par que Alexa fue creciendo deportivamente y yo fui ayudándole con la parte comercial, fuimos avanzando mutuamente, es una de mis primeras clientas, una hermanita para mí, la aprecio demasiado, su historia me enseñó que existen los super humanos entre nosotros. La ideal para paciente cero en las entrevistas fue ella y también para escribir ese prólogo, no había nadie mejor para eso”.

¿Qué significa para ti este libro?

“Siento muy bonito, como un hijo, una plantita como en el kinder que llevas tu maceta toda bonita, muy orgullosa. Se siente muy padre verlo impreso. Sobre todo que gente tenga la oportunidad de conocer todas estas historias. Yo soy de la mentalidad de que una sola persona tiene el poder de cambiar el mundo. Con que una persona se inspire y diga, quiero lograr esto, y a cuántas vidas va a poder tocar. Sobre el diseño pienso que fue ideal porque vivimos en un mundo super estimulado, que si vemos una hoja en blanco y negro da flojera, entonces pensé en un libro super estimulante desde el momento que vean la portada”.

¿Era el libro que imaginaste?

“Yo dije, quiero que sea un libro que desde el momento en que lo estás hojeando, quieras ver qué hay adentro, lleno de colores y flashes. Se logró muy bien, agradezco a la editorial, a mi editora que entendió mi concepto, a todo mi equipo creativo, de diseñadoras e ilustradoras porque supieron plasmar esa esencia, ¿cómo haces a un super poderoso más poderoso? Y lo lograron al 100”.

FOTO: CORTESÍA

¿Cómo es que te convertiste en agente deportivo?

“Yo era la niña hiperactiva que no sabía su mamá qué hacer con ella. Y que canalizaba toda su energía haciendo ejercicio y la niña salió muy competitiva, amante de los deportes a más no poder. Yo le decía a mi mamá a los 4 años, no te preocupes por mi universidad, porque voy a ser tenista profesional como Serena Williams. Pasé por varios deportes y llegué al basquetbol, ahí encontré mi pasión, gracias a eso pude estudiar en una de las instituciones educativas más importantes como es el Tec de Monterrey, jugaba al más alto nivel. Yo sabía que por mi estatura, basquetbolista profesional no voy a ser, encontré otra pasión que fue mi carrera, Negocios, y lo fusioné. Yo soy muy afortunada y lo disfruto. Mi trabajo no lo siento como trabajo”.

FOTO: CORTESÍA

¿Actualmente haces deporte?

“Me di un break en la pandemia pero regresé. Al estar rodeado de puros atletas olímpicos, es como… debo tener condición física porque tienen mucha energía y la verdad es que tienes que ser la mejor para los mejores, en todos los aspectos. Regresé a practicar baloncesto, me encanta, lo sigo haciendo. También estoy en todas las competencias de mis atletas”.

AA