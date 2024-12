FIL 2024: Alice Kellen y su nueva joya "Quedará el amor"

¿Cómo llegas a la FIL Guadalajara?

"Estuve el año pasado y me encantó, este año fue genial, porque además acababa de sacar novela y tenía muchas ganas de volver, aunque este año la llegada fue un poco accidentada, porque perdí el vuelo entonces 35 horas fuera de casa hasta que conseguí llegar, me cambié de ropa en el aeropuerto y me fui directo a la presentación del libro con 700 personas, pero creo que si hubiese ido al hotel no soy capaz de salir. Estoy super agradecida con la presentación, fue mágica, he ido ya a tres presentaciones de compañeros, todas llenas, la gente tiene tantas ganas de participar, escuchar, es tan intenso y bonito, aunque suene cursi, que uno se va de aquí con las pilas cargadas de hacer más".

FOTO: CLAUDIO JIMENO

Uno de los temas universales es el amor, cuéntanos sobre esta novela:

"Estaba en el cajón un tiempo, pero la volví a escribir entera. Creo que la historia necesitaba cosas distintas, el ritmo fallaba mucho, tenía poco diálogo, le añadí muchísimo, también me di cuenta como pasan los años y vas cambiando, en las palabras que usas, cómo lo cuentas, fue un ejercicio muy interesante porque me ayudó a verlo de una forma física. Es que pasa con las novelas que en la última página sigues cambiando palabras, conforme van pasando los años uno va cambiando también".

Dinos algo más sobre la historia, sobre el título:

"Quedará el amor es una historia de vida porque al final tratan de manera temas como el amor, pero la amistad que es la columna vertebral de la novela, el duelo, la muerte, la maternidad oculta, el deseo y la ambición. El personaje masculino es el que nos guía en la historia".

FOTO: CLAUDIO JIMENO

¿A qué público va dirigido?

"No, esta historia puede leerla cualquier persona, gente joven o adulta, de hecho la leen y gusta indistintamente, no hace falta que estés atravesando lo que le está pasando a los personajes o que tengas justo la misma edad para vivirla o disfrutarla. Mi única intención cuando escribo es que la novela atrape al lector, pero sobre todo cuando lleguen a la última página hayan podido sentir algo, que les emocione de alguna manera y no se queden indiferentes".

¿Qué te inspira para escribir?

"Leer es fundamental. Pequeñas cosas de la vida cotidiana como la música, la gente que conoces, porque todo aporta, yo siempre llevo en las notas del móvil un caos y las voy ordenando, pero sirve meses después para algo".

¿Cómo fue el proceso creativo?

"En este caso fue distinto, anteriormente pues tengo la historia en mi cabeza, la visualizo toda y empieza el proceso de escritura, tener una rutina, no viajar tanto, tener un horario, no puedes estar de aquí para allá porque estás dos o tres días sin escribir y tienes que volver atrás. Yo prefiero que sea una intensa, tres o cuatro meses, que alargarla un año y medio porque se me diluye la fuerza".

¿Cómo combinas este trabajo de escritora, qué otras actividades realizas?

"Es muy complicado hablar de ti misma, es mejor que los libros lo hagan, aunque sea mitad mentira o mitad verdad. Escribir también es una manera de ponerte un disfraz. Soy una persona muy normal, me dedico a escribir, aunque a veces es complicado porque hacemos muchos promoción, muchos viajes, tengo dos chicos, ahora ya están un poquito más grandes, tengo más rutina de horarios".

¿Cuándo salió el libro y por dónde lo estarás presentando?

“En septiembre en España, vamos a seguir de gira, supongo que en algún momento volveremos a México, Chile, Argentina, otros países, pero todavía no tengo el calendario definido pero sí sigo promocionando hasta el verano. A veces la etapa de promoción es más larga que la escritura y eso es preocupante".

¿La novela siempre ha sido tu género o has abordado otros?

"La novela es mi género. Aunque empecé a escribir de muy niña y de adolescente los diarios, en ocasiones es el punto de partida. Hasta que hay un momento en el que te aburres de tu propia vida y buscas algo más interesante para escribir".

"Escribir es vivir en dos mundos: el imaginario y el real".

AA