La escritora argentina Yohana García presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su sexto libro de la saga Francesco, titulado En busca de tu alma gemela: El pasado de Francesco de Editorial Océano.

Y en entrevista para Gente Bien, la también conferencista, terapeuta, metafísica y tarotista Yohana García platica sobre este nuevo título.

Yohana García. ESPECIAL/JORGE SOLTERO.

En esta ocasión, la historia es la respuesta de Francesco a muchas de las preguntas que los lectores hacen, y es parecida al primer libro "Francesco: Una vida entre el cielo y la tierra", “en el sentido de que es descriptivo con el cielo”, también tiene que ver con “la muerte de las mascotas, la muerte de los amores”, pues no hace falta que muera la persona para sentir el abandono, asimismo sobre qué pasa cuando se extraña y se piensa en el otro, o qué pasa cuando hay un amor no superado.

Francesco es el personaje que Yohana García canaliza, y explica que “un día escuché la voz y me quedé tres días en una hamaca escribiendo y se iluminó, yo no me daba cuenta, pero estaba toda iluminada de diferentes rayos, en ese momento me sacaron fotos. Eso es una demostración total de que Francesco sí estaba conectado”.

En busca de tu alma gemela: El pasado de Francesco ofrece un mensaje de vivir “lo que te toca de la mejor manera, darte lo mejor, no esperar demasiado de los demás, conectarte con la divinidad porque la divinidad es potencia, abre caminos entonces una persona que confía en ese poder divino que hay arriba o abajo, donde esté, y que tiene ella logra todo lo que quiere. El poder divino ayuda a abrirnos camino cuando estamos conectados con el amor hacia sí mismos, entonces el mensaje es ámate, disfruta, pide a lo grande y se te va a dar”, además tiene actos de psicomagia para abrir caminos, que tienen más de 20 años de investigación.

La idea con este nuevo título es tener nuevos lectores y está dirigido a todos, los seguidores de Francesco, pero también para la gente joven, las chicas, las adolescentes que están en un camino espiritual.

Yohana García. ESPECIAL/JORGE SOLTERO.

Acerca de las próximas actividades para la promoción de este libro se encuentra la presentación oficial de En busca de tu alma gemela: El pasado de Francesco en la Ciudad de México, así como conferencias y talleres, para conocerlas pueden visitar yohanagarciacenter.com o marcar el 55 30 55 75 33. Mientras que sus siguientes proyectos incluyen la historia de la vida de María Magdalena y escribir stand up.

La escritora finaliza al decir que “estamos viviendo momentos muy rápidos, donde queremos hacer todo rápido, entonces el planteamiento es si vas a hacer más cosas porque lo puedes hacer más rápido, piensa si realmente quieres vivir un tiempo libre para poder disfrutar de la vida y plantéate en qué momento lo vas a hacer del día”.

Yohana García

Página Web: yohanagarciacenter.com

Facebook: yohanagarciacenter

Twitter: @FrancescoYohana

YouTube: @YohanaGarcia

E-mail: yohanayfrancescocursos@gmail.com

