Arreando a la “burrada”

Ante la altanera actitud de la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien acusó a la prensa de hacer “un escándalo” con la muerte de Irma Hernández, maestra jubilada y quien se dedicaba a conducir un taxi, aparentemente asesinada por un grupo delincuencial que la secuestró por negarse a pagar extorsión, la Presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir al quite para “volver las aguas a su cauce”.

Y es que la Gobernadora “desenvainó la espada” ante la lluvia de preguntas sobre el incidente en la conferencia de prensa, al decir que “Es de miserables, de miserables a una familia enlutada y llevarlo a niveles de escándalo… la maestra fue violentada, eso lo dije, después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto, les guste o no les guste”. Claudia, por su parte, en la mañanera tuvo que tranquilizar la “revolución” provocada por la veracruzana. “Es lamentable y eso no queremos que pase en nuestro país, eso es lo primero. Estamos trabajando todos los días para que no ocurran estos homicidios, sea que haya fallecido por un infarto derivado de la situación que estaba viviendo, o sea derivado de una agresión directa”.

Sheinbaum -a su estilo- con “cabeza fría”, usó el sentido común para aclarar los “malentendidos” o “malas interpretaciones” por parte de algunos escandalosos (?), amparando sus argumentos en realidades sobre las intenciones de que “no queremos que pase eso en nuestro país”. Revisando los números estadísticos de TResearch International, en lo que va del sexenio -hasta el martes pasado- se han cometido 21,680 muertes violentas, que traducen en 72 homicidios diarios -uno cada 20 minutos-, lo que representa una disminución del 28 por ciento en comparación con el mismo periodo de la administración de López Obrador, regresando a los promedios de criminalidad del Gobierno con Enrique Peña Nieto. Esas son -aunque aún no suficientes- buenas noticias en cuanto a números, aunque la percepción de la población es que hay más inseguridad.

Pero no solamente la Presidenta Sheinbaum ha tenido que “salir al quite” para aclarar la actitud de respuesta de la Gobernadora de Veracruz; en la última semana también ha tenido que “salir al paso” a las acciones de sus “colegas de partido” a los que de pronto les salió el espíritu vacacionista y han cruzado mares y océanos para recorrer el mundo. Al diputado David Monreal se le vio en España; al secretario de Educación, Mario Delgado, andaba en Portugal; el diputado Enrique Vázquez se le vio en Ibiza; y a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán lo sorprendieron de “compras” en Tokio. Claudia no reprochó a los vacacionistas, porque lo hacen en su tiempo libre -si es que se lo merecen- y con sus recursos -peso esperamos-, pero sí les recordó que “Los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, como decía -Benito- Juárez”. Como quien dice, además de preocuparse de los grandes retos y problemas del país, debe dedicar tiempo para arrear y reorientar a la “burrada”.

Usted, ¿qué opina?