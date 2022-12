La escritora y antropóloga Alma Mancilla presentó su libro Fulgor de Editorial Malpaso, en el marco de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara 2022, y en entrevista para Gente Bien habla sobre éste.

¿En qué te inspiraste para crear “Fulgor”?

“Yo quería de inicio escribir un libro sobre brujas, y eso es muy curioso porque al final creo que "Fulgor" no es un libro sobre brujas, si hay una presencia que toca el tema de las brujas, de la brujería desde un punto de vista muy tradicional, muy anclado como en el folclor local, en este caso, comunitario, pero el detonante inicial fue ese, ya después se convirtió en una cosa muy distinta a lo que yo había planeado, pero ahí lo identifico como el vector que disparó la novela”.

Alma Mancilla. ESPECIAL/JORGE SOLTERO.

Para ti ¿cuál es el lado oscuro de la feminidad?

“En este caso, abordo sobre todo la cuestión de la maternidad, que es algo como experiencia exclusivamente femenino. A mí me parece que todavía vivimos en una sociedad donde la maternidad se ve, se entiende y se discute, desde un punto de vista muy idealizado. Vivimos en un sociedad donde hay esta imagen de la madre ideal, abnegada, el sufrimiento, pero que conlleva una retribución, y pocas veces se habla, creo yo, al menos en público, de la parte que yo llamó como oscura de la maternidad, y a eso me refiero con esta posibilidad de lo femenino, lo materno, como detonante de lo siniestro y de lo macabro. Yo no puedo pensar en algo que se parezca más a la metamorfosis que la maternidad, las transformaciones que uno experimenta, las físicas y las identitarias por las que se atraviesan durante ese proceso, me parece que son potencialmente siniestras. Desde el ángulo de la ficción, uno puede a lo mejor exagerar algunos de esos aspectos justamente para poner en evidencia que ahí está”.

¿Cómo abordas el tema de la salud mental en “Eva”, la protagonista de “Fulgor”?

“La protagonista es un personaje roto, ella llega a esta comunidad con un trauma previo, viene saliendo de un aborto y justamente nuevamente conectando con la maternidad y de lo doloroso que puede ser desde muchos aspectos. Y ese trauma interno de alguna forma confluye con las presencias extrañas o insólitas que ella se va encontrando, pero me parece que el libro está construido sobre un eje de ambigüedad, es decir, por un lado, están estas presencias externas, pero por otra está lo que puede leerse como un deterioro mental del personaje principal. Y creo que nunca se sabe a ciencia cierta si lo que le ocurre, porque la novela la narra ella, si esto que ella nos dice que ve ¿está fuera o está adentro?, pero al mismo tiempo a mi me parece que ahí hay una cosa muy aterradora, entre pensar que ve esas cosas fuera, que existe algo que está ahí, aterrador, y la posibilidad de que no, que está en su cabeza; no sé cuál de las dos es más aterradora, a mí las dos me parecen terribles. Y esa, creo yo, es la posibilidad de jugar con ambas visiones”.

¿Cuál fue el reto principal al que te enfrentaste al escribir este libro?

“Yo diría que ese, la forma en que uno puede jugar con una realidad externa al personaje y la forma en que la psicología del personaje se impone a la realidad exterior, esa fue la parte más complicada. No quería dar una resolución definitiva a ambas posibilidades, yo quería que el lector optará por la suya, y para eso había que dejar muchos cabos sueltos, los suficientes, pero no tantos que el lector se perdiera allí. Creo que ese era el reto, están estas dos realidades, la interna del personaje, la externa con la que se está enfrentando y cómo hago que las dos coexistan, sin que una se coma a la otra”.

Alma Mancilla. ESPECIAL/JORGE SOLTERO.

¿Cuánto tardaste en realizarla?

“Tuve mucha fortuna con esta novela, la escribí durante la pandemia, por lo tanto con mucho tiempo libre y a mí me parece que en cuestión de tres o cuatro meses ya tenía listo un primer borrador, que es la parte esencial en la que uno puede ir afinando, jalando hilos y demás”.

¿Por qué elegiste el título “Fulgor”?

“El fulgor remite a dos cosas, primero a la constante presencia del blanco, en este caso, la luminosidad en el encuentro de ella, tanto de estas presencias extrañas como con el entorno, que es un entorno rural, en el que siempre está brillando el sol, o sea, todo ocurre de día; creo también que se sale un poquito del cliché de que las cosas siniestras ocurren de noche, también pueden ocurrir a plena luz. Había una recurrencia de lo blanco, y entonces yo pensaba ¿cómo rescatamos eso en el título?, y por otro lado, la idea del fulgor remite sí a una luminosidad, pero no la veo como una luminosidad amable, un fulgor es un brillo intenso, un brillo que de tan intenso puede ser cegador, tanto como la oscuridad, y remite al estado de Eva. O sea, en qué momento ella ya no ve lo que está pasando, o ¿lo ve?, no sabemos”.

¿A quién está dirigida esta novela?

“El libro conecta mejor con lectores que se identifiquen con esto que a mí me gusta, que es lo ambiguo, lo siniestro, lo macabro o lo oscuro”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Tengo dos libros que salen el próximo año, una novela también del mismo corte y otro libro de cuentos”.

Fulgor de Alma Mancilla. ESPECIAL/EDITORIAL MALPASO.

Fulgor

Eva, una joven estudiante de antropología que se recupera de un aborto, se instala en una cabaña para hacer un trabajo de campo sobre una comunidad indígena. Pero se topa en el bosque con un inquietante grupo de silenciosas mujeres de blanco, aunque nadie en el pueblo tiene constancia de ellas. Ni tampoco del extraño caserío que habitan, junto a un muchacho albino, por el que rondan las lechuzas. Y para cuando la medicación de Eva se agote, el límite entre fantasía y realidad se desvanecerá.

XM