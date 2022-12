El conferencista más reconocido en Latinoamérica con las mejores enseñanzas en actitud, autoestima, resiliencia, crecimiento personal y profesional César Lozano presentó su décimo libro titulado Cuando “echarle ganas” no es suficiente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. En entrevista para Gente Bien el doctor César Lozano habla sobre este libro.

Cuando “echarle ganas” no es suficiente surge porque todos “hemos escuchado frases que intentan consolar a alguien cuando tiene un problema”, y el autor se cuestionó si de verdad ¿consuela decirle a alguien échale ganas? “también nace por una necesidad tan grande de explicarle a la gente que no solamente con echarle ganas las cosas salen, que esa frase no ayuda, no beneficia y a veces hasta puede salir contraproducente. Todos queremos ayudar a los demás, y con éste mi décimo libro intento decirte qué digas y qué no le digas a quien sufre, que nunca olvides el poder que tienen las palabras, los silencios, porque a veces lo que quiere la gente es sentirse escuchada, valorada. Creo que todos podemos hacer sentir bien a los demás con las palabras adecuadas, es un libro de primeros auxilios emocionales, te va a ayudar a aprender de las pérdidas y a retomar tu camino”.

¿Cuál fue el reto principal al momento de escribirlo?

“Yo siento que es que la gente tenga más palabras en su vocabulario para poder consolarse a sí misma, porque yo cuando lo estaba escribiendo te juro que era una terapia para mí. Yo mismo me estaba diciendo las palabras que necesitaba escuchar en ese momento y para consolar a los demás”.

Muchas veces aconsejas a alguien porque te nace ¿Cómo hacerlo si no tienen oportunidad de leer tu libro?

“Todos pueden seguirlo haciendo, lo importante es que escuchemos y digamos ‘aquí estoy’. Si no puedes leer mi libro, haz preguntas inteligentes a la persona, cuando se hacen preguntas, ayudas más a la gente, a que cuando te pones a sermonear a la gente”.

¿Cuál es el mensaje principal del libro?

“Si, aprender de las pérdidas, ¿por qué? porque todos vivimos pérdidas, por la ruptura, porque cambio, porque me cambiaron, porque cambie mi trabajo, porque me corrieron, todos tenemos pérdidas y hay que retomar el camino, ¿y para qué sirve? para dar primeros auxilios emocionales”.

¿A quién está dirigido?

“A todo mundo, a jóvenes, adolescentes, adultos, adultos de la tercera edad, a todos los que sepan leer, mis seguidores aquí en Guadalajara es impresionante la cantidad de gente que me sigue, me siento halagado; la gente que me oye en la radio en FM Globo, la gente que me ve en la televisión en el programa Hoy, pero también quienes ven mi canal de YouTube, mis videos en Instagram, en Twitter, me siento halagado”.

¿Qué otras actividades de promoción estás realizando?

“No tengo tiempo de hacer promoción, estoy en la gira internacional de Mi reencuentro contigo por el placer de vivir en México y Estados Unidos, quise hacer promoción pero no pude por falta de tiempo, en mis redes sociales es donde lo he promocionado”.

“Cuando echarle ganas no es suficiente es un libro de primeros auxilios emocionales”

¿Qué otros proyectos tienes para 2023?

“Hay posibilidades de un programa de televisión, voy a realizar cambios en mi programa de radio Por el placer de vivir, y la gira Mi reencuentro contigo por el placer de vivir continua la segunda parte, que termina hasta mayo de 2023”.

¿Cuál es tu mayor sueño o tu siguiente meta?

“Todas mis metas las he cumplido, ésta era mi siguiente meta hace dos años, tener un programa de radio y ya lo tengo, pero quería que me escucharán en muchas partes, ya estoy en 143 mercados en Estados Unidos, México y República Dominicana, es el programa de radio con más estaciones de radio; ya escribí 10 libros y si escribo otro voy a ser muy bendecido; quiero fortalecer mis podcasts, fortalecer mi programa de radio, ponerle más entusiasmo”.

