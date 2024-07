Vindhya es una nutrióloga clínica con más de 20 años de experiencia, chef amateur, health coach, feng shui coach, quien promociona su libro Intú by Vindhya, nutrición con intención de la editorial independiente Sicomoro Ediciones.

En éste da a conocer Intú, un método de bienestar, nutrición y estilo de vida, que está diseñado para mejorar la salud, la apariencia física y la autoestima de las mujeres.

En entrevista para Gente Bien, Vindhya explica qué es y cómo funciona este método así como lo que se puede encontrar en su primer libro acerca de éste.

La creación del título surge unos años atrás, ya que con 20 años de experiencia en consulta privada y personalizada a pacientes de diferentes países, edades y razas, durante la pandemia Vindhya hace una inmersión profunda en las necesidades de las mujeres y descubre cuatro patrones de personas, siendo todas las mujeres únicas e irrepetibles, “hay un patrón y una esencia particular que se repite en las personas, fue así, como en base al temperamento, personalidad y preferencias naturales de las mujeres”, que diseñó cuatro mujeres ficticias –con nombre e ilustración de cada una de ellas-, a quienes les hizo un plan de bienestar. “Este plan consiste en un método de bienestar, nutrición y estilo de vida real adecuado para cada una”, y ahonda, que “es un tema que va conforme a ti, a tus preferencias, a tu estilo de vida, por ejemplo, una de las cuatro mujeres es muy práctica con mucha personalidad, ella tiene una dieta práctica”, al estar enfocado en la salud, “la consecuencia directa es la belleza de la mujer, cuando mejoramos nuestra salud, invariablemente mejoramos nuestra apariencia física, entonces en carne propia descubrí que no todo es la nutrición”.

Agrega que “el método Intú tiene cinco pilares, donde uno de ellos es la nutrición, comer de acuerdo a nuestros gustos saludablemente, incluidos alimentos que controlen cortisol, las hormonas, picos de glucosa, etcétera; el segundo pilar es el ejercicio, que también es hacer el que va de acuerdo a cada una; el tercero es técnicas del manejo del estrés, las cuales incluyen meditaciones, música, cosas muy bonitas para cada una; el cuarto es actividades de ocio, está comprobado que el ocio fomenta la salud significativamente, el ocio es importante para nuestras hormonas, mejora nuestra salud; y el quinto es el sueño, es reparador, mejora la salud y también se maneja para cada chica”.

El método Intú comienza al responder un cuestionario de 27 preguntas de personalidad, de preferencias del sueño, alimenticias, incluso de libido, es la pieza básica porque es cómo va a arrojar un resultado, es decir, con quién de las cuatro mujeres eres más afín y esta mujer es la mejor versión de nosotras mismas, la versión de nuestro ser en evolución.

¿En qué consiste el cuestionario?

“Tiene 27 preguntas, las cuales es un compendio de mucha investigación, para hacer introspección en nosotros mismos, son preguntas de personalidad, de preferencia del sueño, alimenticias, tiene muchas cosas, mucha investigación, los algoritmos están bien hechos, apoyo de psicólogos, programadores, la inteligencia artificial lo comprobó. El cuestionario tiene tanta validez, todo lo que yo estudié ahí está y va a arrojar resultados impresionantes, que parecen que te están describiendo, entonces es lo más importante del método Intú, es básico contestarlo realmente, no se vale hacer trampa y nos va a arrojar como resultado con quién de las cuatro mujeres somos más afines y esta mujer a la que se invita a modelar, es nuestra mejor versión, es nuestro ser en evolución. Quiero que se modelen las mujeres a ellas mismas en su mejor versión, que tal si sales identificada con Kala, vas a verificar tus atributos, pasiones, tristezas, fortalezas, reconocerte y así poder llevar un plan de bienestar que mejore tu calidad de vida, tu salud emocional y física, la apariencia física, y eso va a contribuir a mejorar la autoestima, y una mujer segura de quién es invariablemente lo contagia a su alrededor. Intú parte de la idea de que todas somos bellas, necesitamos creérnosla, no podemos perder el tiempo en pensar que somos feas, gordas, que estamos envejeciendo, descubrirnos es maravilloso y estar orgullosas de quiénes somos. Como nutrióloga yo me encargo de decir qué van a comer y les garantizo que van a mejorar su apariencia física y su salud, pero hagan introspección y crean en ustedes. Intú es tu guía para honrar lo que ya eres, Intú es tu mapa para encontrar lo que llevas dentro”.

¿Cuáles son los cuatro arquetipos de Intú?

“Son cuatro mujeres que se llaman Uma, Zita, Bella y Kala. Uma es una mujer introvertida, a veces le cuesta mostrar sus sentimientos en público, necesita tiempo de soledad para entender el mundo y sentirse a salvo, es una mujer que desde niña le encanta estar en entornos naturales y convivir con animales, su presencia admite una belleza admirable, cuando está conectada con su centro irradia paz y armonía, su compañía es de lo más disfrutable. Es una mujer creativa, inteligente, sensible, tierna, introvertida, intensa, egoísta, se decepciona fácilmente, puede ir por la vida aparentando que es extrovertida cuando su introversión es parte de sus fortalezas. Luego viene Uma en evolución y ahí viene su plan en su mejor versión. Zita es una mujer guerrera desde que nació, inteligente y tenaz, la gente que no la conoce puede pensar que es soberbia por la indiferencia en temas que no le interesan y su manera tajante de demostrarlo, sabe lo que quiere. Bella es una mujer equilibrada, tiene una personalidad muy estable, podría decirse que es la más estable de todas, no busca ser líder, sin embargo, puede ser uno muy capaz. Kala tiene una personalidad que brilla por sí misma, es aventurera, nació para disfrutar la vida y mostrarle a los demás cómo se hace. Todas tenemos un poco de las cuatro, sin embargo hay una que predomina y una segunda que nos complementa, la segunda que sale en porcentaje es la personalidad que nos complementa. Yo vengo a ayudar toda esta corriente que se está promocionando mucho de seamos auténticos, genuinos, yo vengo a ayudar con mi método Intú, el cuestionario es una pieza clave, es un elemento muy válido para descubrirnos realmente cómo somos y estar orgullosos de ello”.

¿Cómo funciona Intú?

“A grosso modo, Uma lleva una dieta ovolactovegetariana, porque ella ama a los animales y tiene una dieta que contiene alimentos de origen animal, pero sólo el que el animal produce, la proteína es muy necesaria física y emocionalmente para todos los seres humanos, entonces lleva una alimentación muy balanceada que mejora su claridad mental -porque es muy creativa-, rejuvenecimiento, mayor tolerancia, energía, mejoría del sueño, carga mental, mejora su digestión, menos ansiedad. Viene un menú para 15 días con todas las recetas, ejercicio, por ejemplo, hay un protocolo de caminata que yo diseñé para cuando no hacen ejercicio, que está probadísimo durante 20 años, semana uno día uno, hay un protocolo que te desinflama, te desintoxica, luego yoga ciertos tipos de yoga, correr, ayuda muchísimo a Uma porque eleva las endorfinas y la dopamina de manera natural, entonces como tiene melancolía le sirve, el baile porque al ser introvertida es muy favorable porque es una forma de comunicarse sin hablar y da una sensación de libertad, y el ejercicio en grupo porque le estimula el aspecto social, lo cual previene la depresión. Para el manejo del estrés vienen técnicas de meditación, en actividades de ocio para Uma es el senderismo, acerca del sueño es dormir en un ambiente fresco, oscuro sin frío y tapado”.

¿En cuánto tiempo se ven los resultados al llevar este método?

“En dos meses, en ocho semanas se ven los resultados, a los 15 días ya se notan las diferencias físicas y emocionales, y en dos meses te vas a sentir de maravilla. En el libro viene que a partir del segundo mes, puedes realizar el plan de bienestar de la chica que te complementa, se pueden combinar, eso es maravilloso, ahí viene cómo te sientes, y después los combinas y son una inmensidad de recetas, menús, variedades, música, canciones, está muy padre. Las recetas es un menú específico para cada una, viene desayuno, comida, cena y recomendaciones de refrigerios o snacks, si es necesario. Los menús son diferentes, a una de las cuatro se le recomienda el ayuno y le doy la opción de que si no quiere, no lo haga, pero las dietas son totalmente diferentes”.

¿Cómo fue el proceso de escribir este libro?

“Me tarde cuatro años, en pandemia, siempre me ha gustado escribir, pero soy nutrióloga cómo que voy a escribir, entonces en pandemia aparecen estas cuatro mujeres en mi mente, como si fueran mis amigas, las conocí, empiezo a escribir sobre ellas y dije ‘¿por qué me aparecen a mí?, ¿qué voy a hacer con ellas?’, entonces decidí hacerles un plan de bienestar como nutrióloga, health coach, soy chef amateur, tengo estudios de psicología, feng shui, ayurveda, entonces dije ‘voy a hacerles a cada una un plan de bienestar, voy a mejorar su autoestima mejorando su salud’, entonces así fue cómo surgió y empecé a escribir, no pude parar, ya que termine sus planes de bienestar, sus técnicas, su playlist, porque está completísimo, cada chica, cada plan, fui a una editorial muy grande y me dijeron ‘regálanos el libro, esto puede ser una película porque son cuatro chicas’, y decidí con editorial independiente hacerlo yo genuinamente, para dar el mensaje muy claro de lo que yo quiero, vengo a contribuir a la salud de todas las mujeres, no sólo física sino emocional”.

¿A quién está dirigido este título?

“A mujeres a partir de 15 años”.

¿Cuál fue tu aprendizaje con este libro?

“Aprendí que compartir el mensaje que tengo que dar a más personas me inspira a seguir trabajando por todas las mujeres, estoy segura que este libro es el primero de más”.

¿Cuál fue tu mayor reto al momento de escribirlo?

“Publicarlo, romper el miedo a exponerlo, yo era muy feliz con cada paciente que ayudaba, yo pensaba que era muy feliz, pero tengo muchos testimonios que me decían ‘haz un libro, da tu mensaje a más mujeres’, y humildemente puedo decir que me dicen ‘eres inspiradora’, porque a mí me gusta mucho gozar de la vida, entonces publicarlo y exponerme, tener que exponerme yo para poder dar mi mensaje, pero sé que vale la pena. Yo en un principio quería que fuera pseudónimo, pero tiene que haber alguien detrás de esto para poder inspirar y motivar a más mujeres, emocionalmente tiene que haber alguien, alguien que lo vivió, que va diario en este camino y vamos juntas”.

¿En qué formatos está disponible “Intú, nutrición con intención”?

“En físico en todas las librerías, ahorita es formato físico, ahorita quiero que toquen en libro, está demostrado que leer un libro de texto emite 60% más el mensaje y se te queda en la mente. Lo pueden adquirir en página web, Amazon y en librerías Gandhi y otras más”.

¿Qué significa Vindhya?

“Sabiduría, es un nombre hindú que significa Sofía, sabiduría, y por eso fue que estuve en la India, entonces estudié mucho ayurveda que es la medicina más antigua de la India y Vindhya es un nombre que trae un mensaje que dar al mundo y entendí, yo siempre me sentí diferente desde chiquita y me decían es que tú eres diferente, entonces pude aterrizar. Mi mensaje es contribuir a la mejoría de la autoestima de las mujeres, tratar de disminuir los trastornos de la conducta alimentaria que los venimos arrastrando históricamente las mujeres por medio de mi enseñanza, de nutrición y de temas espirituales que yo tengo, es un compendio de lo que vivo y del gozo de la vida, se ha comprobado que los vínculos afectivos de calidad es lo más importante para tener salud y longevidad”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Hacer summits y talleres en línea con colaboraciones para poder que entiendan y vivan, talleres donde aprendan a vivir este plan de bienestar, summits en grande y conferencias con mujeres líderes de México y Latinoamérica, el proyecto está muy bien planeado para poder dar el mensaje a más personas”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Me gustaría que se le pusiera énfasis en “Intú es tu guía para honrar lo que ya eres”, porque es de mis lemas, e Intú es un mapa para ubicar lo que llevas dentro. Intú es un método de bienestar, nutrición y estilo de vida, que en su nombre contiene lo que para mí es más relevante en el camino para sentirte bien, la intuición, la intención y tú, y para terminar, jugando con estas siglas se encuentran también frases en español e inglés que abarcan la idea de este sistema: In-tú misma, Intuye, In-tu estilo, Into you, Into life, Into being, Into nutrition, Into music, Into joy, Into me, entonces está bonito. Y es importante señalar que me sigan en redes, en Instagram porque van entendiendo de qué va.

Creo que estoy muy contenta, que se tomen el tiempo, que se regalen esos 10 minutos para contestar el cuestionario y hacer introspección, este libro contribuye al autoconocimiento y autoestima de las mujeres, y que está hecho con todo mi amor este mensaje y dedicación para todas ustedes”.

Método Intú

Página Web: metodointu.com

Instagram: metodointubyvindhya

XM