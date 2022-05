Pablo Cruz-Guerrero es un actor mexicano que ha participado en series, cine, telenovelas y obras de teatro, que ahora protagoniza y escribe una historia que lleva a la pantalla grande de la mano de Batán Silva, La Nave, la cual ya se puede ver en las salas de cine nacionales.

¿Cómo es tu personaje de Miguel?

“Es un héroe sin capa, sin poderes, es un héroe real y cotidiano como cualquier otra persona común y corriente. En momentos de vulnerabilidad, es un personaje que su labor entera es por el bien de la sociedad, de la comunidad, y en este caso, para hacerle bien a un niño que tiene un sueño que parece imposible porque sus condiciones parecen que no le permitirán cumplir ese sueño de por fin viajar en esa nave de Miguel, a quien él escucha por la radio, que dice que tiene una nave en un programa que se llama La Nave, y entonces el niño se imagina con este programa, una nave y un espacio que puede habitar fuera de donde él se encuentra con su mamá, con pocos recursos y en condiciones difíciles. Cuando se encuentra con este locutor de radio, que termina por estar dispuesto porque al principio se resiste porque él mismo no confía en sus posibilidades, en su talento y en el impacto que puede a llegar a tener el micrófono que tiene frente a él, se entrega por la causa y por los sueños de los demás”.

Pablo Cruz-Guerrero interpreta a Miguel en La Nave. ESPECIAL/CORTESÍA MARCO MARKOVICH.

¿Cuál fue el reto de interpretar este personaje?

“Uno de los grandes retos fue que al haber escrito la película y haberla estado produciendo junto con mi socia Alejandra Cárdenas de la productora Sin Sentido Films. Yo tenía que entrar al set en el personaje de lo que yo entendía que tenía que ser Miguel. Al escribir la película estuve haciendo mucha investigación acerca de quién es esta persona, en la que está inspirada la historia que al día de hoy es un gran amigo mío. Lo conocí hace 10 años, me platicó este capítulo de su vida y fue ahí mismo donde le pregunte ‘¿oye, te importaría si escribo una historia inspirada parcialmente en este episodio de tu vida?’, y me dijo ‘me encantaría’, y cuando la leyó, dijo, ‘ojalá mi vida hubiera sido así’, y entonces eso me conectó. Fueron muchos retos, de entrada, hacerlo con respeto, con admiración, porque a pesar de que yo leía, intuía, percibía como escritor fallas de carácter, y como escritor de un guión me servía exagerarlas, acentuarlas, pasarles por encima, atravesarlas para que el personaje fuera lo más real y auténtico posible. Sin embargo, entraba al set y tener que pensar que si el actor con el que estoy haciendo la escena, le acomoda la frase que está diciendo o prefiere cambiarla, o estoy escuchándome a mi y tengo que estar en ese momento siendo el personaje real, pero estoy pensando como productor, o sea, el reto fue separar esas responsabilidades emocionalmente para que yo mismo no me traicionara y no traicionara a la película”.

Eres el escritor de “La Nave” ¿Qué fue lo que te interesó de la historia para hacerla película?

“La emoción que me transmitió Miguel al contarme la historia, de cómo conectó con este niño por primera vez, o sea, tan solo eso fue suficientemente emotivo para determinarme, ahí decidir que iba a escribir esta película”.

¿Qué es lo que te ha dejado “La Nave” como actor, persona, escritor y productor?

“Haber conocido a cada integrante, a cada una de esas 400 personas que han estado involucradas en la creación de esta historia, para mí ha sido un privilegio haberles conocido a cada uno de ellos”.

Pablo Cruz-Guerrero. ESPECIAL/CORTESÍA MARCO MARKOVICH.

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

“Siempre trabajar con gente que admiro y que me permitan aprenderles, y me den más herramientas para hacer ser como persona y como cuentahistorias”.

Después de “La Nave” ¿cuáles son tus siguientes planes?

“Terminé de grabar mi participación en una serie para HBO, que sale el año que entra, todavía no tiene nombre; estoy escribiendo mi próxima película y pues a ver qué más se presenta en el futuro cercano”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que se diviertan con la película, que nos acompañen el primer fin de semana que es del 12 al 15 de mayo, que vean la película en salas de cine a lo largo de todo el país y que la disfruten”.

XM