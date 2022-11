El guionista y cinefotógrafo Raúl Ramón debuta en la silla de director con el largometraje El poderoso Victoria, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara de 2021 y en el que ganó el Premio del Público. Desde entonces ha participado en distintos festivales y recibido diferentes reconocimientos como en el Festival de Cine de San Diego, el Festival de Cine Latino de Chicago, el Festival de Cine de Praga y el Festival de Cine de Ferrara Italia, entre otros.

En entrevista para Gente Bien, Raúl Ramón platicó sobre El poderoso Victoria.

Raúl Ramón. ESPECIAL/CORTESÍA.

¿En qué te inspiraste para crear la historia de “El poderoso Victoria”?

“Soy director de fotografía y productor, y esta es mi quinta película, pero como director es mi debut, lo que más me importaba era hacer un película sumamente mexicana, pero diferente a todo lo que hacemos acá, del cine que se está haciendo en México, que parece de un solo género; violencia, migración, narco, secuestros, entonces la verdad es que traté de alejarme tanto como pude de ese universo, irme a un cine que nos gusta a todos, que extrañamos y que consideraba importantísimo producir algo que yo me sintiera orgulloso de compartir con mis hijos, entonces esa es la ruta que prendí. Todas las películas que uno hace, las primeras películas específicamente, son muy autobiográficas porque yo de niño vivía en Sonora, en Hermosillo, el patio de atrás de mi casa eran las dunas del desierto y el único atractivo que había en esos años, en los setentas en Hermosillo, era ir a contar vagones del tren porque no había nada más, era muy pequeña la ciudad. Es muy autobiográfica la historia, todos los personajes son un universo, una constelación de personajes que resuenan en mi cabeza como el maestro, el hermano, los amigos, los hechiceros, son arquetípicos en la película, pues son inspirados en gente que yo conocí”.

¿Cuánto tiempo tardó la filmación?

“El rodaje fue de ocho semanas, siete semanas efectivas de rodaje, de filmación, y una semana de preparación porque en la última semana ya eran los efectos visuales y unas cosas que se filmaron en Nevada”.

¿Cuál consideras que fue el reto principal de crear “El poderoso Victoria”?

“Si se tratará de ser muy pragmático, diría que siempre el primer problema que tiene cualquier película es el talento, desde el guion, que haya calidad en el guion, en los actores, en la dirección, en la imagen, pero todo esto también se resume a que, lo que a mí más trabajo me costó fue conseguir dinero, porque el IMCINE, el gobierno actual nos negó en varias ocasiones los apoyos, entonces lo tuvimos que filmar de manera independiente, es decir, que conseguimos un apoyo pequeño del Gobierno de Jalisco, un apoyo pequeño de Durango y uno de CONACYT. Entonces lo que hice fue decir ‘haré la versión para la que me alcanza con el dinero que tengo’, pero afortunadamente parece que en pantalla se ve muchísimo más, es una producción completamente independiente, o sea, que el 90% de los recursos vienen de iniciativa privada incluyendo mi empresa Vértigo Films”.

¿Cómo lograste hacer este casting?

“Increíble, tenemos a los Avengers mexicanos dice Chumel Torres. Increíblemente fue muy fácil, porque por muchos años yo tuve que rogarle a la gente. No me conocían, es una de las razones por las que se nos negó el apoyo, porque era una opera prima y una película que se veía tan grande, era un reto, decían que no iba a poder un ‘directorcito’ de provincia. Pero después empezó a agilizarse mucho la cosa, la gente se pasaba el guión, en cuanto Roberto Sosa, Lalo España y Damián Alcázar dijeron que sí, solitos todos los demás empezaron a levantar la mano y a decir ‘claro, que encantados’, algunos lo hicieron un poquito a ciegas como Roberto Sosa, dijo ‘este personaje está increíble’, y le dije ‘perfecto arrancamos el día 5 de mayo’, y entonces dice ‘ah, caray, a ver déjame leerlo otra vez’, o sea, les gustaba el guión, pero no lo veían filmable, decían esto cómo lo va a hacer este tipo, y menos aún porque me veían tiernito”.

Raúl Ramón durante la filmación. ESPECIAL/CORTESÍA.

¿Cómo fue tu experiencia como director al filmar esta primera película?

“Acabo de ver la proyección (otra vez), pero cada vez que estás con un público diferente te das cuenta de las reacciones de la gente y hasta ahora me doy cuenta de que fue una apuesta gigantesca, fue un salto de fe, un salto al vacío porque realmente es muy arriesgada la película. Ahora la veo como mucha gente la ve, el principal reto siempre es tener un conocimiento profundo y claro del guion, de la historia, como vas a filmar todo en desorden es como si empiezas a hacer un mapa, un dibujo de cada pieza del rompecabezas y las piezas no la vas poniendo donde van, sino que las vas haciendo en desorden, y al final, esperas que esté La Monalisa. Realmente tienes que confiar y conocer muy bien el guion y la historia, para que en el momento en que un actor diga ¿por qué esto?, sepas la respuesta”.

¿A quién está dirigida?

“En su esencia la película la escribí para la audiencia, siempre pensando en la audiencia, no en el jurado de Guadalajara, ni el jurado de Ferrara, ni en mis papás, ni siquiera en mí mismo, claro, uno es la audiencia más difícil que hay, uno tiene que ser exigente como espectador, pero siempre la pensé desde el punto de vista muy universal porque quería que la película les gustara a todo mundo. En el Festival Todos Santos llegan corriendo unos chicos de 10, 11, 12 años, y dicen ‘¿usted es el director?, sí, nos gusto mucho su película’ y se van corriendo. Acabo de estar en España y veo a muchas personas de la tercera edad, y no me dejaban salir del teatro, me decían ‘que preciosa película’, y lo mismo paso en Praga cuando nos dieron el Premio de la Mención Especial a Mejor Película, y lo mismo en Ferrara cuando nos dieron el Premio a Mejor Dirección. Es gente que no comparte ni siquiera nuestro idioma, y sin embargo, que resuena, es una película que trae mucha nostalgia, pero también trae los colores, la acción, la música, todo esto compone una película de estándares más altos, y esta película es un abrazo para la audiencia”.

Raúl Ramón. ESPECIAL/CORTESÍA.

¿Con cuántas copias se va a estrenar en las salas de cine comercial?

“Están contratadas o se tienen en papel mil salas, si no me dejan mentir, me parece que es el estreno más importante que ha habido en muchos años contando la pandemia”.

¿Tiene un mensaje principal en esta película?

“No, en realidad no se trata de procesar o de dar cátedra, los momentos más emotivos no son melodramáticos, no tenemos una línea que haga llorar al público, sino que son las acciones de los personajes, la humildad de los personajes, la frescura y la honestidad de la historia la que es conmovedora, entonces el mensaje que hay en las acciones y en las imágenes es la de la humildad, la unión, la solidaridad, la empatía, pero más que nada el unirnos para enfrentar lo imposible, y a mí me pareció que era un ‘temazo’, porque no importa en qué día o en qué época o en que siglo lo digamos, es un mensaje que si es efectivo va a resonar en la audiencia”.

Raúl Ramón. ESPECIAL/CORTESÍA.

Ya tienes una trayectoria como fotógrafo comienzas como cineasta, pero ¿tienes un sueño profesional que anheles?

“Seguir haciendo esto, seguir sin mando y filmar como lo hice en "El poderoso Victoria", con mi tribu, con mi gente, con la libertad creativa que tuve, al no tener encima a IMCINE, a ningún estudio o plataforma, me gustó, me gustó tomarme mi tiempo en filmar en la época que más me conviniera, enfrentando todos los problemas económicos que me tocó hacer, y sin embargo, yo creo que mi plato está lleno, y después de ver las cosas lindas que ha escrito la prensa, lo que ha pasado en los festivales y la reacción tan hermosa del público, yo como cineasta mi plato está lleno y lo único que quiero hacer es compartirlo y sentarme a comérmelo despacito”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Todo está condicionado a terminar de llevar el tren a la estación, porque ha sido un año muy intenso, yo creí que después del año pasado que fue una locura terminar la película tres días antes del Festival de Guadalajara, nadie la había visto, ni siquiera los actores, creí que ya habíamos terminado y no me daba cuenta de la montaña que teníamos que subir en ese tema de la distribución en todos los sentidos, legales, económicos, el propio trabajo de promoción, etcétera. El siguiente proyecto se titula "La memoria de las uvas" es una película de vino y precisamente todo indica que la vamos a filmar entre España e Italia, y tengo la expectativa de que dependiendo de donde venga el dinero de la producción, se filme en inglés en estos países o me la traigo acá a México al Valle de Guadalupe y ahí la filmamos, va a ser una película también con el mismo espíritu de El poderoso Victoria, de trabajar por algo imposible en unidad y buscar la empatía de los demás para lograr levantar un ejército, lograr construir lo imposible”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que a partir del 24 de noviembre estamos en todo el país, y a partir del 5 de enero vamos a estar en Centroamérica, esperamos que tenga un muy bonito desempeño y que la gente venga a apoyarla. Es una película que recibió muchos premios del público, está probado que a la gente le gusta, que le va a gustar a la audiencia mexicana porque está dedicada a ellos y solamente hacer un guiño porque todas la asociaciones de ferrocarrileros del país se entusiasmaron con la película antes de verla, hicimos una proyección para ellos en su asamblea hace unos meses, nos llovieron los reconocimientos, la gente está haciendo suya la película y eso a mí me emociona muchísimo”.

El poderoso Victoria. ESPECIAL/CINÉPOLIS DISTRIBUCIÓN.

El poderoso Victoria

En 1936 cuando se cierra la mina local y el futuro de un pueblo se ve amenazado, un joven maquinista deberá elegir entre renunciar a sus sueños y al amor de su vida o emprender la aventura de construir un tren de vapor con la ayuda de un inusual grupo de pobladores. Para ellos nada es imposible con un poco de ingenio mexicano.

