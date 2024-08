Rafael Paz es un talentoso actor mexicano, a quien actualmente se le puede ver en la emocionante producción de W Studios, La historia de Juana, una teleserie que se puede ver en la plataforma de streaming VIX Premium y se transmite por televisión abierta en Las Estrellas.

Rafael Paz es egresado de la prestigiosa Vancouver Film School (VFS) en Canadá. Se le ha visto en proyectos como Madre solo hay dos en Netflix, Como tú no hay dos en VIX Premium y Promesas de Campaña en Paramount+. Próximamente, se le verá en la película mexicana Caras Vemos, donde comparte créditos con Mariana Treviño, Bruno Bichir y Blanca Guerra.

En entrevista para Gente Bien, Rafael Paz habla sobre su participación en La historia de Juana y en la película Caras Vemos.

Rafael Paz. ESPECIAL/CORTESÍA RAFAEL PAZ.

¿Cómo es tu personaje de Reny Cabello en La historia de Juana?

“Es empleado de la Cervecería Rubio, donde se lleva gran parte de la historia, es el encargado de la transportación de la cerveza, su jefe directo es Alexis Ayala (Rogelio Fuenmayor), que es suegro de Brandon Peniche (Gabriel Rubio) y papá de Irina Baeva (Paula Fuenmayor) en la historia. Y Reny es uno de los villanos, junto con Alexis Ayala, quien lo está sobornando para encausar la quiebra de la Cervecería Rubio, todo esto cambia cuando llega a trabajar a la cervecería Fabiola Guajardo que es Camila Montes, con quien hay una relación desde la infancia y se retoma en la cervecería. Son 65 capítulos y ya está la problemática en su apogeo, Reny se está empezando a meter en problemas por ayudar a Camila, pero se está dando cuenta del daño que está haciendo tanto a la cervecería como al dueño y ahí es donde cambia un poco la historia”.

¿Cómo describirías a tu personaje?

“De clase trabajadora, pero de moral relajada, y fiel a su gente”.

¿Cuál ha sido tu principal reto al interpretar a Reny?

“El compartir escena con grandes actores, algo que hace W Studios es que trae gente que ya lleva toda una vida en esta industria y caras nuevas como soy yo, entonces es justo aprender de ellos y también ponerle esta frescura que a la mejor nosotros traemos ya también de las plataformas digitales, que hace 20 años no existían, entonces creo, el poder combinar todo eso y también tener un nivel actoral como lo tienen Alexis Ayala y Fabiola Guajardo”.

¿Cuál ha sido tu aprendizaje como actor al participar en esta novela?

“A nivel actoral no me había tocado hacer un papel que si bien no es villano, villano como lo es Alexis o Fabiola en la historia, yo creo que ya es un cause para hacer el día de mañana a un villano. No mato, no hago nada de eso, pero sí trae tintes de, entonces creo que eso ya es un avance en la materia, me gusta, estoy aprendiendo de grandes actores y también el trabajo en equipo, creo que cuando hay sinergia y hay compañerismo las cosas se hacen y se hacen mejor, que es el caso de La historia de Juana. También cuando hay una buena dirección, en este caso tuvimos tres directores y específicamente, por ejemplo, el señor Luis Manzo y Santos fueron dos grandes directores que te saben guiar, encaminarte, corregir, que es parte del trabajo y que haya la humildad del actor en tomar estos consejos, hacerlo en pro de hacer un mejor trabajo, un mejor personaje, y eso se ve reflejado en la historia”.

¿Algo más sobre La historia de Juana que quieras enfatizar?

“Que es un proyecto que está dando de qué hablar, la gente lo está recibiendo muy bien, estamos en horario estelar, tenemos el mejor rating de nuestro horario, igual en la cadena, y ahí estamos luego compitiendo con la telenovela de las 20:30 horas, entonces eso también es bueno porque se queda al final en la empresa y es una historia nueva, no había llegado a México, estuvo ya en Venezuela, en Estados Unidos fue un exitazo con Jane The Virgin y estamos en ViX+, entonces también eso facilita para la gente porque a lo mejor los chavos prefieren esas plataformas, donde ellos pueden verlo cuando quieran. Que nos sigan viendo, se va a poner mejor, y que me sigan en mis redes Instagram y Tik Tok”.

Rafael Paz. ESPECIAL/CORTESÍA RAFAEL PAZ.

Sobre “Caras Vemos” interpretas al Comandante Vargas ¿Cómo se involucra tu personaje en esta historia?

“Es una comedia familiar que la protagonizan Bruno Bichir y Mariana Treviño (los papás), Blanca Guerra es la abuela, y son tres hijos, uno de ellos es Luis de la Rosa. Un fin de semana en un museo, donde hay un Dios azteca, Bruno Bichir hace el deseo de que su familia se lleve mejor y cuando despiertan intercambian cuerpos. Al investigar y dar en dónde fue que pasó esto, es donde aparezco yo para ayudarles a poder descifrarlo y justamente regresar a sus cuerpos”.

¿Cómo fue tu experiencia en “Caras Vemos”?

“Padrísima, es la primera vez que estoy en cine, fue una muy buena experiencia, compartir con grandes actores, la producción es de Zamora y Alameda Films que ya tienen experiencia, me trataron muy bien, y específicamente con Mariana Treviño tuve mucho tiempo de convivir y ella viene súper fresca de Estados Unidos, de Hollywood, de grabar con Tom Hanks, entonces también estuvimos platicando de eso, de su carrera. El tema del compañerismo es importante y aquí había una buena vibra y buena onda por parte de ellos, nos divertimos mucho, me queda un muy buen sabor de boca, no esperaba algo así, creí que iba a ser un poco más tenso el ambiente y más cuando es gente con una carrera tan exitosa, pero me equivoqué, fue muy bueno la verdad”.

¿Qué es lo que más te ha gustado de los géneros de telenovela, series y cine?

“Tengo 34 años entonces a la mejor estoy un poco más familiarizado si hay diferencia con una telenovela en el formato, en las formas, en el compañerismo, en todo, hay mucha diferencia, igual una telenovela es más larga, aunque ya no se hacen como antes de un año, pero siguen siendo más largas, más pesadas; en el cine se pueden grabar dos o tres escenas en un día, en una novela te puedes aventar 15 en un día o más, entonces la novela va más rápido. Las películas, creo que para el objetivo que tengo como actor es algo que se adapta más a lo que quiero, pero al final hay que seguir haciendo de todo”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“En el tema de la actuación, sería seguir incursionando en series, películas y posicionarme, posicionar mi nombre, principalmente en series y películas, no me cierro a seguir haciendo novelas y ya llegado a este punto, migrar al extranjero. Creo que en la comedia soy bueno”.

Rafael Paz. ESPECIAL/CORTESÍA RAFAEL PAZ.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Ahorita también estoy por estrenar una serie que ya grabé, nada más que todavía no estamos dando promoción porque no tengo fecha de estreno, pero es de Amazon, se estrena en este semestre. Proyectos para grabar estamos en espera de que me confirmen uno, todavía no está cerrado; ahorita estoy en el extranjero haciendo un curso, en España,”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Que sigan disfrutando de La historia de Juana, creo que ha sido bastante bien recibida por la gente; y que a partir del 22 de agosto ya puedan disfrutar en familia una película apta para todo mundo exclusivamente a cines "Caras Vemos", entonces para que se lancen ese fin de semana a ver una buena comedia, es una película bien hecha, se van a reír mucho, se van a divertir y que me sigan en redes para poder estar en contacto para lo que viene”.

La historia de Juana

Una adorable joven tiene muchos planes en la vida, pero queda embarazada accidentalmente debido a un proceso de inseminación artificial durante una visita de control de salud, lo que da un vuelco a su vida al tener que aprender a vivir la maternidad. Con las actuaciones de Camila Valero, Brandon Peniche, Fabiola Guajardo, Grettell Valdez, Daniela Cordero, Irina Baeva, Alexis Ayala y un gran elenco. De lunes a viernes, a las 21:30 horas por Las Estrellas.

Rafael Paz

Twitter: @_Rafael_Paz

Instagram: @_rafael_paz

Tik Tok: @_rafael_paz