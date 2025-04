Calendario de vacaciones Semana Santa 2025: Fecha de salida y regreso a clases

Ya casi llega el primer periodo de vacaciones de 2025 en México con motivo de la Semana Santa y Pascua, programados del 14 al 25 de abril.

La Semana Santa se conmemora cada año, una tradición arraigada en la tradición católica de nuestro país; estos días recuerdan los últimos de la vida de Jesús de Nazaret, comenzando con su entrada triunfal en Jerusalén, y hasta su resurrección el Domingo de Pascua.

Calendario de vacaciones Semana Santa 2025

Todos los estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria, así como algunos de educación media superior (preparatorias) y superior (licenciaturas y posgrados), saben que este periodo representa una pausa de dos semanas en sus actividades, es decir, vacaciones. Según el calendario escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones se extenderán del 14 al 25 de abril. Esto significa que los estudiantes, así como el personal docente, tienen como fecha de regreso a las aulas el lunes 28 de abril, tras haber asistido por última vez a los planteles el viernes 11 del mismo mes.

Aunque los días de Semana Santa no están considerados como días de descanso oficiales en la Ley Federal del Trabajo (LFT), los patrones no están obligados a otorgarlos como días libres remunerados. No obstante, en algunas empresas, se opta por ofrecer dos días de pausa a los trabajadores durante este periodo, siendo el jueves y viernes santos los elegidos. En 2025, estos días de posible descanso laboral son el 17 y 18 de abril.

