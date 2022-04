Día del Niño 2022: Celebra a los más pequeños y aprovecha los descuentos de Círculo Informador

El Día del Niño llega ya a Guadalajara y lo mejor que se puede hacer es consentir a los más pequeños del hogar. Para ello, Círculo Informador tiene promociones y descuentos únicos con los cuales no sólo ahorrarás, sino que le darás a tus niños un día inolvidable.

Para saber: Guadalajara prepara festival con dinosaurios para celebrar el Día del Niño

Tendrás descuentos en parques de atracciones, restaurantes y diversas tiendas. A continuación algunos establecimientos con promoción presentando tu tarjeta Círculo Informador.

Círculo Informador: ¿Cuáles son los descuentos para el Día del Niño en atracciones?

1. Acuario Michin

El Acuario Michin está ubicado en C. Mariano Bárcena 990, en Zona Centro, 44200. CORTESÍA

Descuento : 10% En acceso total

: 10% En acceso total Válido: Toda la semana.

Toda la semana. Restricciones: Aplica hasta 4 personas por tarjeta. Sólo en taquillas.

Incluye:

Recorrido libre

Diversión en su área de juegos

Interacción con especie

Retos marinos tiempo ilimitado

Exhibición de rayas

Juegos y aprendizaje con interactivos, alimentación de especies,

Calcetines antiderrapantes y fotografía de recuerdo.

En Acuario Michin tienes 10% de descuento en acceso total con la tarjeta Círculo Informador. CORTESÍA

2. Kidzania

Kidzania está ubicado en Av. Patria, colonia Jacarandas, 45160 en Zapopan, Jal. CORTESÍA

Promoción : 1 Boleto de adulto gratis en la compra de 1 boleto de niño

: 1 Boleto de adulto gratis en la compra de 1 boleto de niño Válido : Toda la semana.

: Toda la semana. Restricciones: Para hacer válida la promoción es indispensable presentar Tarjeta Círculo Informador vigente así como identificación oficial del tarjetahabiente. Válido para máximo un boleto de un adulto gratis en la compra mínima de un boleto de niño (4 a 16 años) por grupo.

Pasa un fin de semana seguro, emocionante y muy divertido en KidZania. CORTESÍA

No es acumulable ni aplica con otras promociones y/o descuentos. No es válido en fiesta infantiles, cursos, eventos especiales o noche de amigos. Descuento no canjeable por dinero en efectivo.

3. MockoCity

En MockoCity diseñan áreas de juego libre para ayudar a los papás a tener tiempo libre mientras los peques juegan a ser niños. CORTESÍA

Promoción : 2x1 En tiempo

: 2x1 En tiempo Válido : Toda la semana.

: Toda la semana. Restricciones: No aplica en periodos vacacionales. Aplica para 2 niños por tarjeta por visita

4. Selva Mágica

Zelva Mágica está ubicada en C. P.º del Zoológico 600, colonia Huentitán El Bajo, 44390 Guadalajara, Jal. CORTESÍA

Promoción : 2x1 Pase mágico. 40% de descuento en pase Platino y pase VIP.

: 2x1 Pase mágico. 40% de descuento en pase Platino y pase VIP. Válido: Toda la semana.

Toda la semana. Restricciones: Presentando tarjeta Círculo Informador. No aplica con otras promociones.

5. Wokivia

Wokivia está ubicada en Avenida López Mateos 1133, Interior de Midtown. CORTESÍA

Promoción : 20% en taquilla.

: 20% en taquilla. Válido: Toda la semana.

Wokivia es un parque de diversiones para toda la familia con mas de 30 juegos interactivos. CORTESÍA

Restricciones: Presentando tarjeta Círculo Informador. No aplica con otras promociones.

Círculo Informador: ¿Cuáles son los descuentos en productos y tiendas?

En Atmosfera se diseñan y fabrican muebles y accesorios para un estilo de vida divertido y lleno de color. CORTESÍA

1. Artmosfera (muebles para niños)

Promoción: 10% en compra.

10% en compra. Válido: Toda la semana.

Toda la semana. Restricciones: Presentando tarjeta Círculo Informador. No aplica con otras promociones.

2. Juguetega

En Guadalajara hay dos sucursales de Juguetega. CORTESÍA

Promoción: 15% en compra.

15% en compra. Válido: Toda la semana.

Toda la semana. Restricciones: Excepto ofertas. No acumulable con otras promociones. Aplica en pago en efectivo y con tarjeta bancaria, presentando tarjeta Círculo Informador. Válido al 06/01/22

3. Chenson

La promoción de Circulo Informador y Chenson sólo aplica en la sucursal Alboledas. CORTESÍA

Promoción: 10% en compra.

10% en compra. Válido: Toda la semana.

Restricciones: Aplica únicamente en la sucursal CHENSON ARBOLEDAS presentando tarjeta Círculo Informador. No aplica con otras promociones.

Círculo Informador: Descuentos en alimentos

1. Chuck E Cheese´s

Chuck E Cheese´s está ubicada en Av. Adolfo López Mateos Sur 7000, La Rioja, Los Gavilanes, Jal. CORTESÍA

Promoción: 15% en compra.

15% en compra. Válido: Toda la semana.

Restricciones: No aplica con otras promociones.

2. Krispy Kreme

La promoción de Círculo Informador y Krispy Kreme es válida únicamente en Guadalajara. CORTESÍA

Promoción: 10% en compra.

10% en compra. Válido: Toda la semana.

Toda la semana. Restricciones: Valido únicamente en tiendas Krispy Kreme de Guadalajara. No aplica en sucursales ubicadas dentro de Liverpool, Fábricas de Francia y Combos (Diletto y Krispy). No aplica en bebidas embotelladas ni coleccionables. No aplica con otras promociones y/o descuentos.

3. Yogocup

Yogocup está ubicado en Valle Real y Chapalita en Guadalajara. CORTESÍA

Promoción: 10% en compra.

10% en compra. Válido: Toda la semana.

Toda la semana. Restricciones: No aplica con otras promociones y/o descuentos.

4. Mc Donald´s

CORTESÍA

Promoción: 2x1 En McTrío grande o plus

2x1 En McTrío grande o plus Válido: De lunes a viernes.

De lunes a viernes. Restricciones: No aplica en McTrío del día, Club House, Signature, productos de temporada, Auto Mac, ni en otras promociones. Válido únicamente en Guadalajara . Válido una promoción por tarjeta

No aplica en McTrío del día, Club House, Signature, productos de temporada, Auto Mac, ni en otras promociones. Válido únicamente en Guadalajara Reportero de 5 años entrevista a niñas y niños en su día

Para mayor información sobre las promociones y los descuentos, consulta la página oficial de CIRCULO INFORMADOR.

FS