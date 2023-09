Paulina Casso es una joven que ha logrado posicionarse como una emprendedora mexicana, quien con menos de 30 años ha creado un par de empresas: All Access, una revista digital de entretenimiento, y HYVE, una agencia de marketing digital y relaciones públicas. Estudió la licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento en la Universidad Anáhuac México y realizó un diplomado en Marketing Digital por la EDEM y Merca 2.0. Cuenta con certificaciones de Google en comercio electrónico, cloud computing, fundamentos de marketing digital y desarrollo de apps móviles. Además es escritora y ha publicado dos libros, WTF con el SAT y el más reciente WTF con el Infonavit, ambos de Editorial Aguilar.

Por ello, en entrevista para Gente Bien habla de su libro más reciente, WTF con el Infonavit, el cual presentó ayer en Guadalajara en la Librería Carlos Fuentes.

WTF con el Infonavit de la Editorial Aguilar escrito por Paulina Casso. ESPECIAL/CORTESÍA PAULINA CASSO.

¿Cómo surge la idea de hacer este libro?

“Creo que desde el inicio, esta saga nace con la intención de aclarar estas dudas que tenemos todos los jóvenes en torno a esta vida adulta que nadie nos explicó, y después de haber sacado mi libro del SAT, pues mucha gente me estuvo preguntando o pidiendo en redes que publicara una nueva guía para el Infonavit, porque creo que todos tenemos este sueño de cumplir tener una casa, a pesar de las condiciones como están, y entonces ya pude estar más en contacto con mis lectores para ahora abordar este nuevo tema”.

¿A quién está dirigido?

“Va más dirigido a millennials por el humor y por los chistes o referencias a la cultura pop, que obviamente si mi papá lo lee no le va a entender a la mitad de los chistes, pero realmente el contenido puede ayudar muchísimo a cualquier edad. Va para cualquier persona que hoy en día tenga esta curiosidad de querer comprar una casa, no solo con el crédito Infonavit, sino también exploro otras alternativas de compra, por ejemplo, como los créditos bancarios, los famosos remates bancarios, el tema del ahorro o facilidades de renta con opción a compra y otro tipo de financiamientos. Entonces es una guía muy completa que abarca diferentes temas de financiamiento y que no es exclusivo de una generación, sino que cualquier persona que tenga esta duda lo puede leer y entenderle”.

¿Cómo fue el proceso de crearlo? Ya que hay una investigación sobre el tema

“La verdad fue muy rápido, me tardé un mes en armar todo el libro, y parte de lo que fue muy ‘padre’ dentro de este proceso de investigación es que me pude acercar con el equipo de comunicación directamente del Infonavit para aclarar algunas dudas, porque su página estaba un poco desactualizada, entonces pude aclarar ciertos mitos y realidades con ellos”.

Paulina Casso. ESPECIAL/CORTESÍA PAULINA CASSO.

El tema es muy amplio ¿hay algo que hayas descubierto que no sabías o que te haya sorprendido?

“Pues en general todo el primer capítulo que nos habla del contexto me sorprendió, yo no sabía que los salarios habían disminuido 43% y que el valor de la vivienda había aumentado 235%, y también la parte de los mitos y realidades del Infonavit fue muy divertido de armar esta sección, porque todos hemos escuchado muchas cosas en torno a esta institución y no sabemos si es verdad o no, por ejemplo, esto de si realmente la edad influye en el monto de préstamo que te dan y otro tipo de variables. O de qué pasa si la persona con la que estabas uniendo tus créditos fallece, quién es quién adquiere la deuda, entonces creo que yo misma resolví muchas de mis dudas particulares en esta investigación y fue ‘padre’ porque yo también ya tenía esta curiosidad de querer comprar algo y mi editora, entonces creo que por eso también es un libro interesante porque estábamos viviendo este proceso a la par de escribir el manuscrito”.

En este caso, si está desactualizada su página, la gente ¿cómo puede obtener la información?

“Si, claro, había muchas dudas, porque había más bien un tema de estructura en donde parecía que el programa Unamos Créditos era un crédito, y ya después ellos me explicaron que no, que simplemente es un programa que puedes añadir a ciertos tipos de créditos como por ejemplo Infonavit Tradicional, entonces todos mis lectores van a tener esta certeza de que la información que viene en el libro es la más actualizada y espero que año con año se pueda ir reeditando este libro para que siempre tengan la información más actualizada”.

También tienes muchos datos de estadísticas que son del INEGI ¿también pudiste acercarte a esta institución?

“No, esto sí lo saqué de Internet, de la Encuesta Nacional de Vivienda que se publicó en 2020, y de ahí es de donde saqué prácticamente las estadísticas del primer capítulo que nos hablan de todo este panorama y contexto de cómo está la situación de la vivienda en México”.

Paulina Casso. ESPECIAL/CORTESÍA PAULINA CASSO.

¿Qué institución recomiendas tú para los millennials? que pueda ser la mejor opción para un crédito hipotecario

“Creo que esta decisión va más en relación a tu capacidad de pago y a tus ingresos, sobre todo el historial crediticio, y explico por qué, cuando uno solicita un crédito al Infonavit si revisan el buró de crédito, pero esto no va a determinar si eres sujeto de financiamiento o no, simplemente es como mero requisito; y con un banco, pues ahí sí se van a fijar qué tan buen historial tienes, si realmente estás cumpliendo con tus pagos en tiempo y forma, y esto sí va a condicionar un financiamiento, entonces creo que esa es como la primera variable, si realmente tienes un historial crediticio bueno o no para saber a qué financiamiento acercarte. Y por otro lado, es el tema de las tasas (de interés) el Infonavit tiene tasas diferenciadas por nivel salarial, que va desde la más baja que es un tres por ciento hasta la más alta de un 10.45%, mientras que con un banco la más baja podría ser un seis por ciento y la más alta un 12%, entonces creo que, vuelvo al punto, todo depende de qué tan estables estén nuestras finanzas, en qué rango estemos cotizando ante el IMSS para tomar la mejor decisión de financiamiento”.

¿Qué te gustaría resaltar del libro?

“Que es una guía que te va a acompañar en cada momento de este proceso, desde decirte justo en qué te debes de fijar al momento de firmar el contrato, hasta el peor escenario cuando ya no puedes terminar de pagar. Por ahí, le dedique un capítulo entero para cuando las cosas no salen como esperábamos, que van desde reestructurar nuestro crédito, traspasar la deuda o un escenario como el desalojo, realmente qué podemos hacer ante este escenario y además de eso, también aborda la parte bonita de en qué me debo de fijar cuando voy a visitar una propiedad, cómo definir si me conviene más un departamento, una casa o un terreno, y cómo puedo tomar una decisión inteligente para cumplir con esta capacidad de endeudamiento”.

¿Cuál es el consejo que le das a los lectores que adquieran este libro?

“El primero es que no se dejen llevar por la presión, sé que los tíos o los amigos nos hacen comentarios como de ‘¿para cuándo te vas a salir de tu casa?’ o ‘a tu edad yo ya tenía una casa, un coche y dos hijos’, pero la realidad es que el mercado es muy diferente, nosotros tenemos condiciones completamente diferentes a las que tuvieron nuestros papás en su momento y es mejor esperar, que tomar una decisión apresurada que realmente nos atore o nos haga sufrir, o nos cause muchísimo estrés, entonces ese sería mi consejo, no se dejen llevar por la presión, y lean el libro porque va a ser una muy buena guía y un muy buen punto de partida para tomar una decisión”.

Paulina Casso. ESPECIAL/CORTESÍA PAULINA CASSO.

¿Qué otras actividades de promoción vas a realizar?

“He dado algunas entrevistas a medios, la presentación oficial fue en una librería de Ciudad de México, y posteriormente habrá otro lanzamiento oficial en las instalaciones del Infonavit, porque ellos leyeron todo el libro, me apoyaron con información, entonces ahora también quieren divulgar toda esta investigación que se hizo para mismos empleados del Infonavit y para el público en general. Es un buen respaldo, por ahí también ya me invitaron al senado a presentar el libro, entonces creo que es ‘padre’ tener este respaldo de las instituciones de gobierno”.

¿Por qué tu interés en estos temas?

“Creo que siempre he sido muy curiosa, desde que era chica empecé a emprender y tuve esta fortuna de poder comparar lo fácil que era el tema de los impuestos cuando trabajas para un patrón y ellos hacen todo, y lo difícil que puede ser cuando eres freelancer, entonces creo que siempre he sido esta persona curiosa que le gusta crear, y creo que hacía mucha falta que alguien nos explicará en nuestros términos coloquiales, como hablamos los millennials este tipo de cosas -como yo le llamo- de la vida adulta, porque es algo que nos va a servir y que tiene un impacto social en la gente, entonces eso es algo que me ha gustado mucho del proyecto”.

Después de la promoción del libro ¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Viene el tercer libro, va a salir a finales de año, en noviembre, todavía no puedo revelar de qué es, pero va a haber "WTF con..." para rato, y pues voy a dedicarme a seguir de gira en universidades, en diferentes empresas y demás, tratando de promover tanto la educación fiscal como parte de la educación financiera con el tema de Infonavit”.

Paulina Casso. ESPECIAL/CORTESÍA PAULINA CASSO.

¿Algo más que quieras agregar?

“Si quieren consultar más información me sigan en @pau.casso o en @wtfcon_ porque ahí siempre estamos publicando la información más actualizada y resolviendo dudas para todos los lectores”.

XM