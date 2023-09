Ana Isabel Orvañanos es country manager de GoTrendier, quien en entrevista para Gente Bien platica sobre esta aplicación que ha tenido gran éxito, convirtiéndose en la app líder en el rubro de la industria de la moda de segunda mano.

¿Qué es GoTrendier?

“Es una app ahora en el mundo de las startup, es un market play en donde une compradores y vendedores de moda de segunda mano, somos la app líder en México con más de siete millones de usuarias registradas, porque más del 90% son mujeres; y es un espacio en donde fomentamos este nuevo modelo de consumo de moda a través de la economía circular de la moda de segunda mano. Se vuelve muy relevante porque la industria de la moda es la segunda más contaminante después de la petrolera y en GoTrendier decimos que no hay nada más sostenible que lo que ya existe, entonces a través de esta app podemos fomentar la compra y venta de moda de segunda mano. Al día de hoy llevamos más de cinco millones de prendas vendidas a través de la app, y eso, obviamente viene con un impacto positivo al medio ambiente sin afectar el que las mujeres mexicanas podamos vestir a la moda con precios muy accesibles”.

Ana Isabel Orvañanos. ESPECIAL/CORTESÍA GOTRENDIER.

¿Cómo surge esta app y en qué año se fundó?

“Estamos por cumplir siete años en México, nacimos en 2016 y el fundador es Jesús Monleón es un español y él empieza con Chicfy en España, una app de idéntico modelo de negocio que GoTrendier, nada más que en España, y viendo hacia Latinoamérica ve que este modelo de negocio no ha empezado aún ni en México ni en Colombia, y decide emprender el camino acá en México. Como buena startup empezamos con buenas tasas de crecimiento año con año, pero la pandemia definitivamente fue el punto de inflexión en donde tuvimos un crecimiento de más del 200%, entonces la verdad estamos muy contentos en cómo las mexicanas han adoptado esta manera de consumir moda, en donde decimos que es ganar-ganar-ganar, porque gana la persona que pone a la venta su prenda, gana la compradora porque puede adquirir una prenda a un precio muy atractivo y también manejamos marcas muy atractivas, y finalmente, gana el planeta porque el modelo de consumo moda de segunda mano conlleva un ahorro de hasta 80% de emisiones de CO2, en promedio unos cinco mil litros de agua se ahorran por optar por una segunda mano, en lugar de una prenda producida desde cero, entonces estamos contentos con el avance y con la buena adopción que se ha tenido hasta ahora”.

¿Cómo funciona GoTrendier?

“Es 100% una app, el modelo se llama “Consumidor hacia consumidor o costumer to costumer”, y sencillamente si quieres vender una prenda descargas la app, le tomas fotos a las prendas que quieres vender, creas una cuenta, subes las fotos y tenemos usuarias que en menos de 24 horas llegan a tener su primera venta. Si llegas a vender, automáticamente te llega la guía para que puedas pegarla al empaque, empaquetas tu prenda y la entregas en el punto de entrega más cercano, tenemos más de tres mil puntos en toda la República Mexicana con diferentes paqueterías para asegurar que cualquier persona pueda tener un punto de paquetería cercano a su casa. Y como compradora, igual, descargas la app, generas una cuenta y nosotros tenemos un modelo que se llama social commers o comercio social, en donde en lugar de que sea algo muy transaccional, ves la prenda, la sumas a tu carrito y haces el pago, aquí hay diferentes clósets de diferentes personas, empiezas a darle follow a esos clósets, siendo tal vez una persona que te gusta su estilo, que tiene más o menos las mismas tallas, le puedes dar like a diferentes prendas, también puedes negociar los precios, si hay un vestido en $700 y quieres ofrecer $650, también existe esa posibilidad, entonces se vuelve más una comunidad en línea de mujeres que compran y venden moda de segunda mano, y en realidad todo es 100% en línea, las transacciones son 100% seguras, nosotros garantizamos la seguridad de la transacción tanto para vendedora como compradora, y al final, este modelo nos permite ser muy escalables porque un clóset se puede vender no solo en Guadalajara, sino que le puede parecer atractiva una prenda a una persona en Oaxaca, y eso te ayuda a vender mucho más y de manera más rápida”.

Las personas que abren una cuenta en la app ¿pueden ser al mismo tiempo compradora y vendedora?

“Correcto, de hecho, nos encanta ese tipo de usuarios porque, los llamamos power used, de hecho yo soy una de ellas, en donde es un perfil que justo busca generar un ingreso extra con algo que ya no usa y que solo está ocupando espacio en su clóset, pero que también con las ganancias que genera a través de la venta de sus prendas esas mismas ganancias las puedes usar para comprar dentro de la plataforma, entonces sí llegamos a tener perfiles que son vendedoras y compradoras simultáneamente”.

¿Cuál es el beneficio económico de la app?

“Nuestra comisión es del 14% más 14 pesos, esto ya con IVA incluido, independientemente del precio de la prenda y lo que nosotros ofrecemos a cambio de esa comisión es el que se puedan vender rápidamente las prendas. Nosotros constantemente estamos generando campañas de marketing, estamos generando una app que sea mucho más fácil la experiencia de compra, que podamos generar crecimiento orgánico y gracias a estos millones de usuarias que tenemos podemos lograr poco a poco los objetivos; simplemente ves una prenda y en menos de 24 horas ya puedes empezar a vender, para nosotros es muy importante asegurar un balance óptimo de oferta y demanda en la app, y ese es nuestro principal trabajo. También garantizar la seguridad de cualquier transacción esta respaldada por GoTrendier, en caso de que una compradora reciba una prenda en donde la descripción no era la adecuada o viene en mal estado, nosotros tenemos un equipo de intermediación con el que nos aseguramos que cualquier inconformidad quede resuelta, y en realidad son pocas la situaciones que suceden, menos del uno por ciento de las transacciones, porque también tenemos este sistema de reseña en donde calificas a tu vendedora en cuanto a tiempos de envío, limpieza, calidad de la prenda, entre otros”.

¿Qué requisitos se solicitan de las prendas para poder subirlas a la app?

“Los únicos requisitos que te diría, al final se pueden subir prendas nuevas con etiqueta o en perfecto estado, incluso hay un apartado en la app que se llama usado, en donde puedes presentar signos de uso, pero ahí lo importante es que sea muy bien descrito al momento de publicar; está completamente prohibido publicar clones, réplicas de marcas, en donde no sean las originales, y para eso tenemos un equipo de validación de lujo que ya están con el ojo súper entrenado, viendo herrajes, solicitando fotos de números de serie, ya saben muy bien identificar este tipo de prendas, y por ahora, tenemos limitado únicamente a ropa, calzado y accesorios de mujeres, niños y bebés”.

¿Las prendas deben ser de marca o no?

“Pueden no ser de marca para prendas que tal vez no tienen la etiqueta, o fue de alguna boutique, o inclusive alguna blusa artesanal que haya sido hecha 100% a mano, simplemente le pueden poner otras marcas y con eso pueden publicar su prenda sin ningún problema”.

¿Dónde se puede encontrar esta app?

“Estamos tanto en la Play Store como en la App Store para descargar la aplicación, también estamos en la web como gotrendier.mx y en todas las redes sociales, estamos en tik tok, instagram, facebook como GoTrendierMX”.

¿Con qué dispositivos es compatible?

“Tanto con Android como iOS”.

¿Cuáles son los proyectos de GoTrendier a largo o corto plazo?

“A corto plazo tenemos unas estrategias de crecimiento y de marketing muy interesantes para el último cuarto del año, tenemos una red de influencers muy grande con quienes tenemos una relación muy estrecha, y tenemos ya varias actividades planeadas con ellas para el cierre de año para promocionar sus clósets y promocionar la app, entonces vamos a estar muy activos con activaciones de marketing tanto en línea como off line”.

¿Algo más que quieras resaltar?

“Pensamos en GoTrendier que no hay nada que perder y todo que ganar, de hecho, son nuestras triple ganar-ganar-ganar que mencionamos, y ver que es un modelo de consumo que tiene beneficios por todos lados, sobre todo, hablando del impacto de la industria de la moda y cómo podemos entre todos -gobierno, industria, consumidores- darle una vuelta a esto. Jalisco y Guadalajara son la segunda ciudad y el segundo estado con mayores ventas, y para nosotros está muy claro que la gente de Jalisco tiene este interés por este modelo de consumo, por esta economía circular enfocada en la moda, que creo es muy necesaria en el tema del impacto al medio ambiente”.

Go Trendier

Página Web: gotrendier.mx

Facebook: GoTrendierMX

Instagram: GoTrendierMX

Tik Tok: GoTrendierMX

Linkedln: Go Triender MX

