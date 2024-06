Nathaly Marcus es una reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora, especialista en medicina antiedad y en medicina mente-cuerpo, fundadora de Bienesta, centro de medicina funcional y también del Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo (ISFMC) así como autora de los libros Secretos para mantenerte sano y delgado, El método de las 3R y su recetario Healthaddiction.

La experta en epigenética cuenta con 30 años de carrera y visitó Guadalajara para ofrecer una conferencia relacionada con la salud integral desde la alimentación.

En entrevista para Gente Bien, Nathaly habla sobre su experiencia y brinda algunas recomendaciones para un estilo de vida saludable.

Nathaly Marcus. ESPECIAL/JORGE SOLTERO.

¿En qué consiste tu especialidad como nutrióloga funcional e integral?

“Cuando llega el paciente le medimos su composición corporal porque el peso no importa, es saber cuánta grasa y músculo, dónde está perdiendo masa muscular y dónde está acumulando grasa, si es en la parte visceral, si es pera o manzana, sabemos que la grasa tipo manzana nos expone a enfermedades cardiovasculares, hígado graso, diabetes; segundo, hacemos una prueba de epigenética a través del pelo, se mide su estilo de vida, si tienes estrés, cómo está su balance hormonal, radiaciones, electromagnetismo de celular, computadoras, si tienes alguna deficiencia, algún disbiosis, un intestino permeable y metales pesados. Después vemos la historia clínica y pedimos estudios de sangre y de popo para hacer un programa personalizado y ver qué tiene el paciente y a ¿qué viene?, sus metas. Hacemos las cuatro P’s, medicina preventiva, participativa, personalizada y predecible para que podamos mejorar tu estilo de vida”.

¿Qué es la epigenética?

“Es la rama de la medicina que ayuda a tomar en cuenta todos los factores ambientales y cómo interactúa con tus genes para expresar salud y enfermedad, entonces la epigenética es cómo duermes, cómo manejas el estrés, cuánta radiación traes en tu cuerpo, cómo está la salud de tu microbiota intestinal, qué absorbes, cómo te mueves, todo lo que influye, el impacto de nuestro estilo de vida, eso interactúa con la genética y eso es lo que hace que expreses salud o enfermedad”.

Tienes tu propia empresa y tus productos ¿Cómo surge la idea de crear cada producto que manejas en Bienesta?

“Hace muchos años yo di consulta en Brasil, hace más de 25 años y vi muchos niños con TDA, con convulsiones, con síndromes, con autismo y así empecé yo, yo tuve gemelas prematuras de un kilo, en Brasil no hay GNC ni hay farmacia, hay boticarias, entonces yo llegaba, veía al pacientito y le decía este niño necesita zinc 30 mg, biotina, entonces yo mandaba la fórmula y se la hacían al niño, a través de esto aprendí a hacer la formulación y 30 años de cursos. Hoy veo que en el mercado hay muchos tipos de suplementos, pero muchos no tienen registro de Cofepris, no tienen una capa entérica, no tienen estudios científicos detrás, entonces la importancia es que hoy sí soy la vocera de marcas confiables, que sé qué realmente tienen la calidad que dicen, lo que traen sí lo traen, y realmente creo en que los suplementos son un pilar más, no sólo la medicina. Puedes tomar suplementos, pero no están cambiando su estilo de vida, siguen sin hacer ejercicio, sin manejar bien el estrés, sin dormir bien, es un todo, son muchos pilares los que conforman hoy la medicina funcional o la medicina integrativa”.

Nathaly Marcus. ESPECIAL/JORGE SOLTERO.

En cuanto a Microbiot Fit® ¿lo recomiendas para una persona que está en un sistema integral o lo puede tomar cualquier persona?

“Yo creo que las dos, la importancia es que sepas para qué te sirve y le tengas confianza, hay un estudio interesantísimo que dice que si no haces ejercicio, pero en la noche estás acostado y mueves los bíseps o crees en tu mente que mueves los bíceps creas músculo. Entonces además de que tiene su base científica, creas, entiendas y lo hagas tuyo, que esta maravillosa sepa, esta bacteria BPL1, te va a mejorar tu intestino. Si el placebo hoy funciona y hay tantos estudios científicos que nada más confiar en un medicamento o en un suplemento te va a cambiar tu salud por creer, si realmente tiene la ciencia atrás imagínate la interacción. Yo creo que cualquier persona se puede beneficiar, pero si además cuidas tu estilo de vida, va a actuar mejor, porque si estás comiendo lo mismo, manejas mal el estrés, no haces ejercicio, vas a decir ‘no me sirvió’ porque no vi los resultados que tenía que ver, pero si tú hoy sabes que si cambias el estilo de vida y metes un buen probiótico los resultados son impresionantes”.

¿Qué recomendación darías de hábitos, que pudieran servir a todos, para cambiar su estilo de vida por uno más saludable?

“Algo muy sencillo y no es tanto, todo mundo dice que es carísima, la medicina funcional, tomar agua, tomar 10 vasos de agua, cualquiera lo podemos hacer, caminar 30 minutos diarios al aire libre, que te dé el sol, la luz natural, despertarte con la luz natural, dejar de despertarte con el celular, abrir tus cortinas, que los receptores de la luz le avisen a tu piel que es de día para que produzcas serotonina, felicidad, y en la noche lo mismo, dormirte con la luz natural de la oscuridad, para que eso actué sus receptores a nivel de tu piel y produzcas melatonina, son cosas gratis, sonreír, agradecer, estar presente, comer cosas que crecen del suelo, eliminar lo procesado y etiquetado, buscar frutas, verduras, semillas, granos, papa, camote, betabel, frijoles, buscar proteína, huevo entero no la clara, todo eso es maravilloso”.

¿Cómo se puede desintoxicar el cuerpo sin necesidad de suplementos o algún otro producto?

“Sudar, las toxinas salen por la orina, heces fecales y el sudor, sudar diario, ponerte a sudar, moverte, caminar, brincar, hacer algo que te ayude a sudar; dos, importantísimo, tomar cilantro, el cilantro es un quelador natural, un jugo verde con cilantro, todo lo verde, comer ajo diario, poro y cebolla, son excelentes para desintoxicar a nuestro cuerpo”.

Nathaly Marcus. ESPECIAL/JORGE SOLTERO.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Mi sueño profesional ya lo estoy cumpliendo, no puedo pedir más en mi vida, creo que este año dejé de dar tanta consulta que me llevaba mucho tiempo sentada y que me lastimaba el cuello, el escritorio y la computadora, y dar conferencias, hoy pedí eso al universo y hoy estoy cumpliendo mi sueño”.

Respecto a tus consultas, ¿las personas se pueden dirigir contigo?

“Tenemos un equipo increíble, tengo una universidad en línea que a través de esta universidad damos cursos a nivel mundial en español, tenemos la primera universidad de habla hispana certificada por la SEP, donde educamos a la gente, enseñamos cursos de todo tema, de adaptógenos, de estrés, de músculo, y tengo un equipo, somos tres sucursales en México, pero por zoom hoy damos consulta hasta Francia, Italia. Desde COVID se dio esta oportunidad y hoy la gente la verdad es que responde, a mí me gusta el contacto uno a uno, pero creo que a través de los cursos podemos llegar a más gente, esa es la idea, no sólo uno a uno, de poder llegar a través de las conferencias, los cursos, la universidad, de cambiar a la gente, de tener un impacto a nivel global”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Yo creo que me gustaría decir es que antes de tomar suplementos, empieza a reparar tu salud intestinal, tu microbiota, que si tienes bien tu microbiota y está en equilibrio, todo tu cuerpo está en equilibrio”.

Nathaly Marcus

Facebook: Nathaly Marcus by Bienesta México

X: @NathalyMarcus

Instagram: @nathalymarcus, @bienestamexico, @isfmcmx

YouTube: Nathaly Marcus

Tik Tok: Nathaly Marcus

Podcast: Las 3 R de Nathaly Marcus

XM