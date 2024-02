Dalilah Polanco es una actriz mexicana, originaria de Sinaloa, a quien se la ha visto en diferentes programas y novelas de televisión, además de participar en diferentes obras de teatro incluido algunos musicales, quien ahora es parte del elenco de la comedia teatral Por qué los hombres aman a las cabronas, compartiendo el escenario con Consuelo Duval y Marcus Ornellas. Y en entrevista para Gente Bien la actriz platicó sobre su personaje en esta puesta en escena.

Dalilah Polanco es Bárbara. ESPECIAL/CORTESÍA.

¿Cuál es tu personaje?

“Mi personaje en la obra se llama Bárbara, soy la amiga que siempre apoya, pero que no está de acuerdo en cómo su amiga se deja tratar por los hombres, porque su amiga es de esas mujeres que aman demasiado. Dulce es de esas mujeres que ama demasiado y Bárbara ya pasó por ese lugar, vivió lo que está viviendo ella y la está invitando a que se porte de una manera diferente para que los hombres no la traten como si fuera una basura. Consuelo Duval es Dulce, y su novio es Jorge (interpretado por Marcus Ornellas)”.

¿Cómo ha sido para ti la experiencia de participar en esta obra?

“La verdad yo fui al estreno cuando se hizo en la Ciudad de México en el Polyforum, me invito Consuelo en su estreno, me encantó ver la obra, muchos años después se me invita y ahora que formó parte del elenco de una obra que está súper conformada, que ya está súper hecha, entonces yo sé lo que es estar en una obra en donde ya todo está resuelto y no tienes que ir a descubrir el hilo negro, ya todo lo tienen ellos bajo control, y entonces 'caí en blandito' porque Marcus es un amor, y la Duval es mi amiga desde hace uff, 20 años, ya no tengo idea de cuántos, entonces soy muy feliz de pertenecer a esta compañía”.

Dalilah Polanco en el escenario con Consuelo Duval. ESPECIAL/CORTESÍA.

Para aquellos que no han tenido oportunidad de ver la obra ¿Cuál es el mensaje principal de la historia?

“Yo invito a todas las personas a que lleven a sus ‘adolescentas’ y adolescentes también, porque amar, o sea, crecer, amar, enamorarse, que te rompan el corazón es una situación humana, eso no tiene género, nos puede pasar a cualquiera. Y el que dejemos de querer nuestra persona por querer más a otra persona, que pasemos por encima de nosotros para comprobar que nuestro amor es sincero, maravilloso y que se queden contigo, de repente, empezamos a mendigar por el amor, eso nos puede suceder a cualquiera, entonces esa es la enseñanza maravillosa que creo que viene de Por qué los hombres aman a las cabronas, justamente el hecho de que a todos nos puede servir un buen consejo para amar, primero amarte a ti y después amar a otra persona”.

¿A partir de qué edad se recomienda que asistan a ver la puesta en escena para asimilarla mejor?

“Yo ahí no podría hablar de eso, es para adolescentes y adultos, y yo creo que cada adulto en su casa, cada padre de familia sabrá hasta dónde su adolescente puede entender un lenguaje coloquial, en donde utilizamos palabras altisonantes que se utilizan en todas partes en México, de verdad, es una obra donde hablamos muy honestamente con palabras que se utilizan del diario y hablamos de ‘netas bien netas’, entonces yo creo que depende de cada padre de familia, hay padres de familia que no les guste que escuchen malas palabras y hay padres de familia que les hablan a sus hijos de una manera muy natural, ahí sí depende de cada papá”.

Dalilah Polanco comparte el escenario con Consuelo Duval y Marcus Ornellas. ESPECIAL/CORTESÍA.

¿Después de visitar Guadalajara hacia qué ciudad se van?

“Ya hemos ido a varios lugares, comenzó en Cuernavaca, luego fuimos a Puebla, Xalapa, Coatzacoalcos, Orizaba, Villahermosa, Tuxtla, Oaxaca, Torreón, Saltillo, Monterrey, Pachuca, Toluca, León, después Guadalajara en el Teatro Galerías siendo felices, después sigue en Puerto Vallarta, Tepic, Mazatlán, Culiacán, Los Mochis, Nogales, Hermosillo, Tijuana, Ensenada, Mexicali, Tampico, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, en Azcapotzalco, Ciudad Nezahualcóyotl”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Pues de verdad que todo mundo en Guadalajara y a quien le quede cerca que vayan al Teatro Galerías para que vean Por qué los hombres aman a las cabronas, un elenco, el quinto, porque me integro yo, y siempre es diferente una obra de teatro cuando una persona nueva se integra al elenco porque cada quien le da un toque personal e interpreta el mismo conocimiento, las mismas palabras de manera distinta. Si ya la viste vuélvela a ver, aparte Marcus Ornellas y la señora Consuelo Duval son garantía, nos vemos en el teatro”.

Dalilah Polanco. ESPECUAL/MDA DIGITAL.

Por qué los hombres aman a las cabronas

Teatro Galerías.

16 de febrero, 19:00 y 21:15 hrs.

$350, $500, $600 y $700.

xm