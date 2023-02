Mayra Batalla Pavón es una actriz mexicana, a quien se le ha visto en teatro, cine y televisión. Es originaria de Veracruz, estudió la licenciatura de actuación con Luis de Tavira en La Casa Teatro y una especialización en performance vocal con técnica Roy Hart así como teatro coreográfico en Panthéâtre, en París, Francia.

Actualmente participa en la opera prima de la directora Michelle Garza Cervera, la película mexicana de terror Huesera, la cual se puede ver en 800 salas de cine de todo el país.

Por ello, en entrevista para Gente Bien, Mayra Batalla platica sobre su papel en Huesera.

Participas en la película “Huesera” de Michelle Garza Cervera ¿Cómo es tu personaje?

“Octavia es mi personaje, representa el pasado del personaje principal que es Valeria, esta mujer que se embaraza y una vez embarazada se arrepiente de las decisiones que tomó. Octavia es el amor de Valeria, tienen una relación como ese tipo de amistad en la que no importa cuánto tiempo pase o dejes de verte, siempre hay un espacio abierto en la casa de Octavia para Valeria y es alguien que no la juzga, pero sí la cuestiona. Es una chica que está en el post-punk, es una mujer que ha decidido crear otra manera de ser mujer, que lucha por su individualidad y que tiene gran conexión con el derecho a la soledad y todos sus beneficios, ya que generalmente es muy mal visto en las mujeres; cualquier mujer que viva sola es sospechoso o su sexualidad se vuelve sospechosa, o incluso decidir no ser madre se vuelve sospechoso. Creo que es un personaje que te habla de una femineidad feminista, pero -me atrevo a decir- no de panfleto, no es que ande por la vida con la bandera de ‘yo soy una mujer feminista’, sino que lo vive realmente, lo posee y así es muy fiel a la hora de enfrentarse al mundo”.

¿Cuál fue el reto de hacer este papel?

“Yo diría que más que retos había una serie de cosas a alcanzar, que era la credibilidad respecto a su sexualidad, a toda su filosofía de vida, que es una mujer que se ha metido muchísimo en la lectura, que había que construir una mujer inteligente, que había que leer muchos textos, que escuchar música, que construir todo un amor con el personaje principal, pero insisto más que reto para mí fue una gran oportunidad de adentrarme a un mundo que no había explorado”.

¿Por qué aceptaste este papel?

“De entrada, lo diferente, o sea, yo al menos -voy a hablar por mí- vengo como de muchas propuestas que tienen que ver con dramas sociales, con la pobreza, con la violencia respecto a la que atañe al país, y no es que no sea importante hablar de eso, pero de pronto en el aspecto creativo cansa, se vuelve aburrido ver eso en todos lados,, entonces de entrada tener un texto que te lleva por otros mundos fue muy refrescante, y Michelle, hablar con ella, la verdad me atrajo muchísimo su mente, su creatividad, como cuál es su trabajo con los actores y el mundo que ella me estaba proponiendo jugar”.

“Huesera” ¿es la primera película de terror en la que participas?

“Sí, ya voy por la segunda, pero esa fue la primera”.

¿Qué fue lo que más te gustó de participar en “Huesera”?

“No diría que hubiera una diferencia a la hora de actuar drama, a hacer terror, tiene una exigencia extra que es, que todo te lo imaginas, o sea, ahí viene el monstruo, ahí viene la huesera, lo tienes que crear, entonces para mí ese es el ejercicio primario, este génesis de lo que es actuar, imaginar cosas que no están, entonces tenía que ver más con regresar a ese mundo infantil en el que juegas a que ahí viene el lobo, entonces es muy divertido, la verdad”.

¿Cuál fue tu aprendizaje como actriz del personaje de “Octavia”?

“Varios, varios aprendizajes, pero yo creo que unos de los grandes regalos es haber entendido que hay que luchar por el espacio propio. Una de las lecturas me movió mucho y tiene que ver con que a las mujeres ha sido negado ese espacio tan básico como tener tu oficina o poderte encerrar en tu recámara a hacer lo que se te antoje: nada, pensar, tirarte en la cama, bailar, lo que sea, y creo que ese es un espacio que ahora peleo con uñas y dientes. Creo que para mí Octavia me dio ese regalo, es alguien que ha peleado hasta las últimas consecuencias por tener un espacio propio. Hay una frase que dice ella, que es “una es su propia casa”, y me tatuó eso en el corazón porque creo que Octavia para mí representa ese poder, ese derecho a la soledad, el derecho al placer, al espacio propio, y lo digo yo como alguien que soy madre y vivo en matrimonio, no es que no me lo permita mi esposo, mi hija, sino de repente tácitamente se nos es negado porque no levantamos la mano, no dices ‘éste es mi espacio’, literal, físicamente, en fin, ese sería”.

"Octavia" es un personaje que a final de cuentas construyes, pero ¿en qué consideras que se parece Mayra a “Octavia”?

“En la determinación, a ir por la vida que sueñas”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Vivir de lo que amo, poder seguir viviendo haciendo esto, lo que me gusta: actuar, ese sería mi sueño que ahora lo vivo, simplemente quiero mantenerlo”.

¿Algo más que quieras agregar de “Huesera” o de “Octavia”?

“Solo invitarlos a que vayan a las salas y vean Huesera, y verán una gran conversación, si no es que una pelea”.

