María Aguilar López es cosmiatra terapeuta, desde que era estudiante trabajó y estudió con los mejores dermatólogos estéticos en Guadalajara, aprendió mucho de ellos y le sirvió en su formación para ser independiente.

Se especializó en España en aparatología médica, ahora, tiene seis años como independiente y ha sido un largo camino de trabajo duro, pero también la ha llenado de satisfacciones.

¿Qué retos has enfrentado como mujer para lograr el lugar que tienes en el ámbito que te desarrollas?

“Creo que sobre todo fue por mi edad, no tanto por el género, me costó mucho que me tomaran en serio, quizá por la falta de experiencia, no sé, pero me ayudó a ser más formal en mi forma de expresarme y de atender a mis clientes. De hecho, me preguntaban por la dueña de mi clínica -risas-, y yo “Mmm, soy yo”.

¿Cuál ha sido tu mayor logro como mujer?

“Ser independiente y poder ayudar a la gente que me rodea: Familia, amigos y empleadas, ha sido y siempre será mi mejor logro”.

¿Cómo compaginas tu vida profesional con tu vida personal?

“Es muy muy difícil querer hacer todo. Trato de enfocarme ciertos días a la semana 100x100 al trabajo, literal de 10:00 a 21:00 horas y tomarme días para mi esposo y familia sin que haya ninguna interrupción por trabajo”.

¿Qué sueño te falta por realizar?

“Me encantaría franquiciar mi negocio y que crezca a nivel nacional incluso en Estados Unidos”.

María Aguilar López. GENTE BIEN JALISCO/JORGE SOLTERO

¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer?

“Me encanta que puedo ser versátil en todos los aspectos, ser fuerte en el trabajo, un buen líder, pero a la vez tierna y empática. Es increíble ser mujer”.

¿Qué consejo le darías a las mujeres de hoy para lograr sus metas?

“¡Disciplina! un día a la vez para lograrlo. No hay atajos, todo se tiene que formar paso a paso. Y siempre siempre hacer las cosas como nos gustaría que a nosotras nos lo hicieran”.

¿Qué consideras que hace falta para que haya equidad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad actual?

“Empatía de ambos géneros, dejar de victimizarnos y pensar qué hay un malo en la historia. Siempre que haya respeto y empatía todo fluye”.

¿Cómo te defines?

“Como una mujer muy disciplinada y capaz de hacer todo lo que me propongo, siendo consciente de que no lo lograré de un día a otro, pero con perseverancia todo se puede”.

¿Cómo conmemoras el Día de la Mujer en México?

“Honrando a todas las mujeres que han peleado nuestra batalla en el pasado, a todas las mujeres que admiro y que tengo en mi vida, siendo una mujer que apoya a la mujer, que empatizo con los problemas del día a día y ayudando de alguna manera a las mujeres que veo a diario. Porque todos los días hay una pequeña batalla ganada, y no cabe duda, que la unión hace la fuerza”.

Mayor Virtud: “Me considero una persona muy generosa y disciplinada”.

Mayor Reto: “Tener un equilibrio entre el trabajo y mi vida personal porque a veces me apasiono mucho por el trabajo, pero trato de que no consuma mi tiempo en casa. Ser emprendedor es un trabajo de 24/7”.

Mayor Pasión: “Amo con todo mi corazón mi trabajo, ¡la atención al cliente es lo mío! Siempre puedes salir con una buena anécdota al conocer a alguien. Me encanta cuidar de mi, hacer ejercicio y sentirme bien conmigo misma”.

María Aguilar López

