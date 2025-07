Leagues Cup 2025: esta es la ventaja que tendrán los clubes de la Liga MX

Las últimas dos ediciones de la Leagues Cup, los únicos torneos oficiales hasta ahora, dejaron un mal sabor de boca para los clubes y la afición mexicana: ambos campeones fueron de la MLS y sólo un equipo mexicano, Monterrey en 2023, llegó a semifinales.

La decepción que también causó la Selección Mexicana, que aunque ganó la Copa Oro 2023 no pudo ganar la Liga de Naciones de ese año ni la de 2024, volvió a poner en duda la etiqueta de Gigante de Concacaf.

Las excusas no faltaron: se dijo que jugar todos los partidos en sedes de Estados Unidos y Canadá era una desventaja para los equipos de México; que el calendario enfrentaba a equipos embalados, los de la MLS, cuyo calendario va de febrero a diciembre, contra otros que apenas estaban encontrando su estilo de juego, los de la Liga MX, que para julio, cuando inicia el torneo binacional, tienen menos de un mes de competencia en el torneo local. Para la edición 2025, sin embargo, hay factores que pueden jugar a favor de los equipos mexicanos.

El formato de competencia ha cambiado y esta vez no todos los clubes de la MLS participarán, sólo 18, para equipararse con el número de equipos de la Liga MX. Su clasificación se basó en quienes llegaron a la fase final de la temporada pasada, lo que dejó fuera a varios de los equipos que hoy por hoy son los mejores.

Los mejores de la MLS no jugarán el torneo

El Philadelphia Union, primer lugar de la Conferencia Este y de toda la MLS no estará en la competencia, tampoco el Nashville, tercero del Este; Charlotte, séptimo de misma conferencia, es otro de los ausentes.

Los Whitecaps de Vancouver, que en la pasada edición eliminaron a Pumas, dejaron su lugar para el San Diego FC. Aunque este último lidera la Conferencia Oeste, es un equipo nuevo y sin experiencia en torneos internacionales. El Austin FC, séptimo lugar de esta conferencia, tampoco obtuvo un puesto en el torneo de este año.

Sin límite de extranjeros en la cancha

Los equipos de la Liga MX tienen permitido contar con 9 jugadores extranjeros en sus plantillas, pero sólo 7 pueden estar al mismo tiempo en la cancha; para la Leagues Cup, sin embargo, esta regla no aplica y podrán enviar toda la carne al asador. Se trata de refuerzos clave contra clubes que cuentan entre sus filas a figuras como Lionel Messi, Ricard Puig, Denis Bouanga, Rodrigo De Paul o Miguel Almirón.

A este respecto, hay que considerar que los equipos de la MLS no tienen un número limitado fijo de extranjeros. El reglamento dispone de 233 plazas internacionales que se reparten entre los 29 clubes participantes. Cada equipo recibe una asignación inicial de 8 plazas, que puede aumentar comprando cupos a otros clubes. De esta forma, algunos clubes tienen más refuerzos extranjeros que otros.

Si los equipos de la Liga MX podrán explotar estas circunstancias, está por verse. Hoy comienza el torneo con los partidos: Toluca vs. Columbus Crew, Montreal vs. León, NYC FC vs. Puebla, Tigres vs. Dynamo, LAFC vs. Mazatlán y Pachuca vs. San Diego FC.

¿Dónde ver los partidos de la Leagues Cup?

Los derechos de transmisión de la Leagues Cup 2025 son de Apple TV, la plataforma de streaming tendrá todos los juegos en vivo. Sin embargo, TV Azteca y Televisa tendrán una buena cantidad de ellos por televisión abierta.

Televisa transmitirá los juegos de Chivas y América, en tanto que hoy TV Azteca transmitirá el NYC FC vs. Puebla a las 17:00 horas, y el LAFC vs. Mazatlán a las 20:30.