Marco Zunino es un actor y cantautor peruano que recientemente se le vio en la serie Control Z, trasmitida por Netflix, en la que interpreta al reconocido futbolista Damián Williams, el papá de Javier. Con una tercera temporada de Control Z en puerta, actualmente solo puede decir que continuará con su participación en la serie. Y habla en entrevista para Gente Bien sobre su siguiente proyecto que es la obra de teatro Perfectos Desconocidos, basada en la película homónima de Paolo Genovese, dirigida por Jaime Metarredona y en la que alterna su papel con el actor Moisés Arizmendi.

¿Cuál fue el reto de interpretar a Damián Williams en la serie de Netflix Control Z?

“Es un tipo que es un egocentrista, se maneja bajo sus términos, la apariencia es muy importante para él y trata siempre de manejar todo, sobre todo con su hijo, y las cosas no le salen bien en ese sentido. Es muy narcisista, entonces quiere tratar de siempre estar en control de todo, pero que por dentro te das cuenta que realmente no sabe lo que está haciendo, el reto fue eso, mantener esas ‘bolas’ en el aire al momento de actuar”.

Marco Zunino es Damián Williams en Control Z. ESPECIAL/NETFLIX.

Sobre la historia y el comportamiento de los jóvenes ¿crees que Control Z retrata la juventud de hoy?

“Mucho más de lo que mi generación se pueda imaginar. Yo creo que el bullying y estas cosas que pasan por las redes sociales, los chicos están muy expuestos, se les deja libertad total y se puede llegar a extremos como pasa en la serie, a nivel sexual, de bullying, los secretos, creo que no hay una pauta de cómo llevar las redes sociales y la adolescencia está en un momento tan delicado. Las redes están dando una libertad que puede llegar a ser muy peligrosa y muy fácil de que se te vaya de las manos”.

Acerca de Perfectos Desconocidos ¿Cuál es tu personaje en esta obra?

“Mi personaje es Alberto, el dueño de la casa (donde transcurre la historia), quien está pasando una crisis con su esposa. Con dos elencos en la obra, me toca compartir esposas con Stephanie Salas, Claudia Ramírez y Dalila Polanco”.

¿Qué te llamó la atención para participar en este proyecto?

“Es una obra que siempre me ha gustado mucho, la vi en Argentina, en Perú, vi la película italiana, que es la original, me llamó mucho la atención y me gusta. Me parece muy buen texto, el personaje me encanta y estoy muy feliz con el elenco, con la obra, con el proyecto”.

La historia ya tiene una película original y otras versiones ¿Cuál es tu aporte como actor al personaje de Alberto?

“Lo que siempre trae uno. Una cosa que me gusta justamente de este montaje es que cada uno de los personajes estamos alternando y vamos a los ensayos, uno ve al otro actor y es muy interesante ver cómo cada propuesta es totalmente única, la mía es distinta a la de Moisés Arizmendi, la de Claudia es totalmente distinta a la de Dalila, pero creo que al final todos encontramos el mismo fin de contar la historia, una historia que realmente si nos pasa en la vida real puede ser muy cómica cómo se plantea en la obra, pero al mismo tiempo muy preocupante. Así que, los secretos que todos mantenemos en celulares ahora puede terminar matromonios, romper parejas, sacar del clóset a la gente, es como muy peligroso”.

ESPECIAL/EDUARDO IRULO @eduardoirujo_

¿Cómo te has preparado para esta obra?

“Con los ensayos, hablando con el director, creo mucho en los ensayos, así que me gusta mucho ensayar, porque creo que las cosas salen en el momento, todos estamos muy claros en lo que se quiere decir”.

¿Hay algún reto que tengas que superar como actor al interpretar a Alberto?

“Alberto es una persona muy fría, entonces hay momentos en que la situación se pone muy complicada en la obra para los personajes, porque empiezan a salir los secretos que nos tienen en shock a todos y él mantiene un perfil muy frío, eso me está costando mucho trabajo porque yo soy mucho más emocional y demostrativo, entonces encontrar ese punto de frialdad. Pero tengo la suerte de estar con un elenco maravilloso, que te da mucho y hay mucho de lo cual agarrarme para encontrar esos momentos”.

A lo largo de tu carrera ¿hay algún personaje que te haya dejado una huella?

“Hay dos personajes que me han marcado mucho en mi vida actoral, y curiosamente los dos han sido en teatro, el primero es Emcee de Cabaret, un personaje que me marcó mucho porque me cambió la carrera y me dio una libertad que nunca en mi vida había experimentado, ni en mi vida personal, ni en el teatro; y después haber interpretado a Billy Flynn, el personaje protagónico en la obra Chicago, el musical, en Broadway dos veces, en Corea del Sur, en México, Perú, nunca imagine que podía interpretar un personaje tanto, un personaje me iba a llevar a tantos países, a tantos lugares del mundo y a vivir tantas experiencias”.

¿Hay algún papel que anhelas interpretar?

“Me gustaría seguir interpretando al Emcee, en Perú, me encantaría”.

He tenido mucha suerte en mi vida de poder interpretar proyectos maravillosos

Marco Zunino. ESPECIAL/EDUARDO IRULO @eduardoirujo_

¿Qué es lo que más te gusta en tu carrera, el cine, la música, el teatro?

“Para ser super sincero, depende mucho del proyecto, he hecho películas que me han gustado mucho, pero de repente no he disfrutado el proceso, he hecho cosas que he disfrutado el proceso y no el resultado, todo depende, no tengo una predilección en estilo si es cine, televisión o teatro. He tenido mucha suerte en mi vida de poder interpretar proyectos maravillosos y en proyectos que no me han gustado en los tres sitios, así que depende realmente del proyecto y de la historia que contemos”.

¿Hay algunos otros proyectos que tengas en puerta?

“No, estoy dedicado full con la obra y las grabaciones de Control Z 3”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Estamos en el Teatro Libanés, hay dos estrenos oficiales, yo estaré en el 14 de octubre y las entradas ya están a la venta en Ticketmaster, las funciones son de viernes a domingo, doble función cada día y les garantizo que se van a divertir muchisímo”.

Perfectos Desconocidos

Narra el encuentro de un grupo de amigos, quienes deciden desbloquear sus teléfonos y dejarlos sobre la mesa para que cualquiera pueda revisarlos, exponiendo sus secretos.

Qué significa para ti...

La Actuación: “Es mi vida totalmente”.

La Música: “Una forma de vida”.

El Amor: “El amor es confuso”.

La Familia: “Mi gran amor”.

La Vida: “Complicada”.

Marco Zunino

Instagram: @marco_zunino

Twitter: @marcozunino_of