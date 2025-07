Este jueves 24 de julio Netflix tiene tres lanzamientos en su programación. Cada contenido está dirigido a distintos públicos, pero sin duda cada uno de éstos será de gran interés para los espectadores, quienes después de sus actividades cotidianas pueden dedicar un tiempo a su entretenimiento audiovisual desde su espacio favorito en casa.

My Melody & Kuromi. ESPECIAL/NETFLIX.

My Melody & Kuromi

Es una serie japonesa de animación stop-motion que da vida a los personajes de Sanrio, que a partir de hoy está disponible en Netflix. La serie conmemora el 50 aniversario de My Melody y el 20 aniversario de Kuromi. My Melody abre una pastelería en Mariland y, tras encontrar un corazón rosa en el bosque, empiezan a ocurrir cosas extrañas a su alrededor. Como la tienda de dulces japoneses de Kuromi está siempre vacía, esta decide buscar el secreto de los pasteles de My Melody. Ambas trabajan duro para prepararse para un concurso de dulces en el que el famoso pastelero Pistachio elegirá al ganador. Sin embargo, nadie sabe que ello derivará en un incidente que pondrá en peligro el destino de Mariland.

Una mujer normal. ESPECIAL/NETFLIX.

Una mujer normal

Es una película de drama que ya se puede ver en Netflix, bajo la dirección de Lucky Kuswandi. Milla es una sumisa ama de casa de la ‘jet set’ que cree haber contraído una misteriosa enfermedad sin cura. A partir de ahí, empieza a perder la cordura. Se siente traicionada por su propio cuerpo, pero también por la incredulidad y el rechazo de su familia. Y solo cuando se atreve a destruir la perfección impostada de su existencia, encuentra una forma de sanarse, aunque no sin heridas. Con Widyawati, Marissa Anita, Gisella Anastasia, Dion Wiyoko, Mima Shafa.

Creadores de hits. ESPECIAL/NETFLIX.

Creadores de hits

Es una serie documental estilo reality show que ya está disponible en Netflix. La trama sigue a doce de los compositores y productores más destacados del panorama actual, mientras participan en campamentos de composición de alto nivel con el fin de crear el próximo gran éxito de artistas como John Legend, Shaboozey o Lisa de Blackpink. Con cada letra y cada nota, se descubren las tensiones del proceso, los momentos de vulnerabilidad y los grandes logros personales. No se trata solo de componer, sino del proceso que implica ser creadores de grandes éxitos.

