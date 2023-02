Manuel Villegas es un actor mexicano a quien se la ha visto en diferentes películas, cortometrajes, obras de teatro, y recientemente en la serie Rebelión. Es egresado de la licenciatura de actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral.

A partir de este 17 de febrero, se le podrá ver en la serie La cabeza de Joaquín Murrieta en Prime Video, la cual es dirigida por David Pablos y protagonizada por Juan Manuel Bernal.

En entrevista para Gente Bien, el actor platica sobre su participación en La cabeza de Joaquín Murrieta.

Manuel Villegas es David Ochoa en La cabeza de Joaquín Murrieta. ESPECIAL/CORTESÍA MANUEL VILLEGAS.

Participas en la serie “La cabeza de Joaquín Murrieta” con el personaje de “David Ochoa”, platícame ¿Quién es David Ochoa?

“Un personaje cuyo motor es la venganza. Un personaje que ya no tiene nada qué perder. Y esto mismo lo lleva a vengar su sangre hasta las últimas consecuencias. Lo mueve el dolor, pero eso no significa que sea de sangre fría, de hecho en algún momento muestra lo noble de su corazón”.

¿Qué fue lo que llamó tu atención del personaje o de la serie para aceptar este papel?

“Definitivamente hablar sobre la discriminación. Es un tema que me mueve bastante y que me duele lo mismo. Yo he vivido discriminación racial y de clase. No puedo negar lo estremecedor que es. David Ochoa me permitía hablar de ese tema desde su dolor y desde la ficción, que es mi área de creación”.

¿Cómo has preparado tu personaje en esta serie?

“Cada personaje exige cosas distintas. Este personaje en específico me pidió mucho contexto histórico y exploración corporal. El contexto me ayudó a entender el proceso de pensamiento de las personas de esa época; no se movían como nosotros, no caminaban igual ni tenían las mismas aspiraciones, eso es lo que busco en un contexto histórico, lo profundo y no el dato por el dato. La exploración corporal precisamente me ayudó a comprender cuál era la motricidad de un militar en esa época. Otra herramienta que yo utilizo mucho en la creación de mis personajes, es la música, la música me dice mucho respecto de cómo o qué sentían”.

¿Qué aprendizaje has tenido como actor a través de “David”?

“Que la realidad es un monstruo y que para luchar contra ella es un perder o perder. No se debe luchar contra ella, se acepta. David no supo aceptar su destino y al no aceptarlo aceleró un proceso”.

¿En qué se parece Manuel a “David”?

“En la melancolía. En preguntarse constantemente si continuar es el camino. En no quedarse conforme “con lo que le toca”. En luchar constantemente y nunca sentirse satisfecho”.

Manuel Villegas. ESPECIAL/CORTESÍA MANUEL VILLEGAS.

¿Cómo decides dedicarte a la actuación?

“Viene de mi madre. De esos primeros momentos en que la vi en el escenario. Ella fue mi gran ejemplo. Lo difícil fue tomar la decisión de hacerlo por completo parte de mi vida y la tomé en un momento de valentía y de impulso. El camino ha sido difícil, pero sin la actuación en mi vida hubiera sido peor”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Más que sueños, tengo metas. Puntos por los que deseo pasar; un punto es una maestría en actuación, ya sea que la estudie en Inglaterra o en Canadá. El otro punto, es expandir mis horizontes a nivel internacional”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Precisamente estoy grabando en el extranjero. Actualmente estoy en Colombia grabando la cuarta temporada de El Capo. Un proyecto que me tiene muy contento, con un personaje completamente distinto a lo que he hecho. Él se llama Teo, y Teo sí tiene la sangre fría. Es un sicario”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Agradezco infinitamente todo el apoyo que tengo”.

La Serie

La historia sigue las aventuras de Joaquín Murrieta y Carrillo mientras se unen para enfrentarse a un enemigo común.

Manuel Villegas. ESPECIAL/CORTESÍA MANUEL VILLEGAS.

+ de Manuel Villegas

Platillo: “Las enchiladas de mi pueblo. Yo soy de Tepalcatepec, Michoacán y tiene las mejores enchiladas que yo haya probado en mi vida”.

Bebida: “El café. Nací en una familia donde antes de los buenos días es más importante un sorbo de café”.

Frase: “Que risa. Yo soy una persona bastante impulsiva y siempre me digo “Tienes las entrañas sin bozal”.

Virtud: “Ser Amoroso”.

Defecto: “La impaciencia; quiero todo ya”.

Manuel Villegas

Instagram: @manuel_ _villegas