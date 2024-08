Luis de la Rosa es un joven actor y presentador mexicano, que ha participado en diferentes películas, series y programas de televisión, entre éstos se encuentra Luis Miguel: La serie de Netflix, donde interpreta a Luis Miguel en su etapa de adolescente.

En esta ocasión, forma parte del elenco de la película mexicana "Caras Vemos", una comedia en la que participan Mariana Treviño, Bruno Bichir y Blanca Guerra, que se estrena en las salas de cine nacionales este 22 de agosto.

En entrevista para Gente Bien, Luis de la Rosa habla sobre su personaje y su participación en este filme.

Luis de la Rosa como Dante. ESPECIAL/CORTESÍA SONY PICTURES/PRODUCCIÓN CARAS VEMOS.

¿Cómo es tu personaje?

“Mi personaje es Dante, un chico de 17 años que es introvertido, le gusta mucho la música y experimentar con sustancias psicotrópicas, vive en su mundo, está completamente desconectado de la realidad, pero le gusta mucho experimentar, pasar tiempo con sus amigos, pasarla bien, vive ligero como quien diría”.

¿Qué fue lo que te gustó de “Cara Vemos” o de Dante para interpretar este papel?

“Del proyecto el guion me atrapó, o sea, cuando lo leí por primera vez me encantó, fue una propuesta que yo nunca había imaginado que iba a poder participar y hacer algo así, y pues obviamente al enterarme del elenco que iba a estar ahí conmigo trabajando, del director y de todo, me iba emocionando cada vez más. Y del personaje, pues también es un personaje muy distinto a los que yo he hecho normalmente y también explorar eso fue increíble, estaba Beto Gómez en el casting, el director, y me dijo ‘no, no, no hagas eso’, como que yo llegué con una idea de un personaje que ya tenía estudiado -por así decirlo-, parecido a lo que ya había hecho; (Beto) llegó y me puso el pelo en la cara, me dijo ‘cambia tu postura, habla más lento’, me empezó a dirigir y llegué a un lugar que nunca había llegado actoralmente, que era con Dante, y me dijo ‘eso, ahí es, ese es Dante’, y fue muy chido”.

¿Cuál consideras que fue tu mayor desafío de interpretar a Dante?

“Salirme de lo que conocía, definitivamente salirme de lo que ya había hecho en muchos sentidos y no recaer en lo conocido, o sea, en los personajes que ya había interpretado del niño bueno, el buena onda, el bonachón. Dante sin duda es buena onda y bonachón, pero es muy diferente a otros personajes que había hecho, y sin duda, ese fue el mayor reto de hacer a Dante”.

Luis de la Rosa como Zoe. ESPECIAL/CORTESÍA SONY PICTURES/PRODUCCIÓN CARAS VEMOS.

¿Cuánto tiempo te preparaste para interpretar a Dante?

“Dante creo que es el personaje que menos interpreté en la película curiosamente, y estuvimos mucho tiempo preparándonos antes de empezar a grabar, preparando los personajes, por lo menos dos semanas; haciendo talleres de unas tres, cuatro hasta cinco horas donde explorábamos todos los personajes para que todos pudiéramos interpretarlos, estuve mucho tiempo interpretando a mi papá y también a mi hermanita. La película trata de un cambio de cuerpo, entonces yo hago a Dante como un tercio de la película, y los otros dos tercios hago una mitad a mi padre que se llama Luis y otra parte a mi hermana de ocho años, que es una niña consentida muy grosera, que hace lo que quiere por el mundo, entonces la preparación actoral fue más hacia ese lado, o sea, a hacer a un señor de la edad de mi padre que tiene un periódico, que es muy estructurado y todo el tiempo está serio y preocupado. De eso a ir a una niña berrinchuda, que quiere todo, eso es lo que fue muy divertido y el mayor reto actoralmente hablando”.

¿Cómo fue tu experiencia en esta película de comedia?

“Fue como revolcarse en una ola muy grande, de repente te sube, te baja, izquierda, derecha, humor, de repente es muy profunda, de repente son momentos muy bonitos, de repente son momentos muy bizarros, fue como una película que tiene de todo, así como una licuadora actoralmente hablando y también al verla. Tu mente no está entendiendo qué está pasando, pero también es lo que causa que sea una película tan bonita y diferente, es una propuesta completamente distinta que a mí me fascina”.

¿Hay algún personaje que anheles interpretar?

“Sí, me gustaría ser el malo, el antagónico, me llama la atención, a ver qué pasa”.

Luis de la Rosa. ESPECIAL/CORTESÍA SONY PICTURES/PRODUCCIÓN CARAS VEMOS.

¿Cuál consideras que es tu sueño profesional?

“Poder hacer lo que amo, que en este caso es el arte, hacer actuación, hacer música y hacerlo con gente que conecte con mi visión un poco, que vayamos al mismo lugar, que puedas hacer cosas de alta calidad. Hacer cosas, pasarla bien, divertirse y crear contenido, crear arte del calibre como es esta película, sinceramente creo que es una propuesta mexicana, nueva, diferente, fresca, divertida y profunda, y seguir haciendo esto que estoy haciendo, a una escala obviamente mayor en el futuro”.

¿Hay algo más que quieras ahondar sobre “Caras Vemos”?

“Que vayan a verla, como ya dije es una propuesta nueva, diferente, divertida, fresca, la pasamos muy bien y espero que les guste mucho como nos gustó a nosotros hacerla”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Ahorita estamos full dándole a la promoción de "Caras Vemos", porque es lo que toca y eventualmente tal vez ya escucharán de nuevos proyectos. También tengo un podcast que se llama Numan Podcast, estamos en redes como numan_podcast, y hablamos sobre el arte, la meditación, la creatividad, está muy chido, es un proyecto que tengo desde febrero, y sí, ya irán viendo cosillas nuevas pronto”.

Caras Vemos ya se encuentra en la cartelera de cine. ESPECIAL/CORTESÍA SONY PICTURES/PRODUCCIÓN CARAS VEMOS.

Caras Vemos

Es una película de comedia que sigue a una familia poco convencional que se ve envuelta en un intercambio de personalidades después de que la pequeña Zoe tiene un encuentro místico con un antiguo Dios. Como resultado, cada miembro de la familia se encuentra en el cuerpo de otro: Laura, la madre, se convierte en una adolescente obsesionada con su celular y su novio; Luis, el padre, se ve atrapado en el cuerpo de su hijo Dante, mientras que la hija menor toma el cuerpo de su padre. Además, en el cuerpo de Mariana, la hija adolescente, se encuentra su aletargado hermano, y la pequeña Zoe se convierte en la sabia madre. A medida que se desarrollan situaciones cómicas y conmovedoras, incluyendo más cambios de cuerpos entre sí, los personajes aprenderán a valorar y entender las diferencias de cada uno, llegando a comprender que el amor y la unidad como familia son lo más importante.

Luis de la Rosa. ESPECIAL/CORTESÍA SONY PICTURES/PRODUCCIÓN CARAS VEMOS.

Luis De la Rosa

Instagram: @luisdelarosa.o, numan_podcast

XM