Así es por dentro el Hotel Okura donde fue captado Andrés Manuel López Beltrán

La polémica por la aparición de Andrés Manuel "Andy" López Beltrán en un hotel de lujo en Tokio, Japón, continúa. Las imágenes filtradas por el periodista Claudio Ochoa Huerta el pasado 26 de julio no tardaron en volverse virales. El secretario de Organización de Morena estaba acompañado por el diputado Daniel Asad, quien fue Jefe de Ayudantía del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El Hotel Okura se encuentra en una de las zonas más lujosas de Tokio, dato que ha envuelto de polémica la aparición de estos dos personajes de la política mexicana. El precio por el hospedaje dependiendo de la habitación y la temporada puede llegar hasta los 401 mil 205 yenes, lo que equivale aproximadamente a 50 mil 650 pesos.

La zona mencionada cuenta con restaurantes finos y tiendas exclusivas. El propio Hotel Okura ha recibido a presidentes de Estados Unidos, jefes de Estado y cuenta con una aparición en las películas de James Bond, específicamente en el filme "You only live twice".

Las personas que se hospeden en el Hotel Okura tienen acceso al spa que ofrece diversos servicios, además se pueden disfrutar del centro fitness. Entre sus instalaciones destacan una alberca climatizada, sauna y vistas espectaculares al paisaje de Tokio. Además, el edificio cuenta con un elegante salón “Paradise Hair and Makeup Salon” y la tradicional sala de ceremonia del té Choso-an.

Así luce el Hotel Okura

Las imágenes fueron tomadas de la página oficial del Hotel Okura.

OB