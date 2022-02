Lorena Martínez es una actriz, comediante y escritora mexicana, quien desarrolla su carrera en Estados Unidos. Recientemente, se la ha visto en la serie de ABC The Good Doctor como Rosa Castillo al lado de Freddie Highmore, Antonia Thomas, Nicholas González, entre otros actores.

Además es guionista del proyecto Not Famous: Go big or go home... literally, que está basado en su experiencia tratando de sacar su visa de artista en Estados Unidos, además de escribir otro proyecto al lado de Gaby Navarro.

Lorena Martínez es Rosa Castillo en The Good Doctor. ESPECIAL/CORTESÍA PURE&B.

¿Cómo ha sido desarrollar tu carrera en Estados Unidos?

“¡Toda una aventura de altas y bajas!, pero he aprendido que todo lo que es tuyo nadie te lo quita y mientras te encargues de sembrar semillas buenas cada día, puedes confiar que lo que viene es bueno y pasará en el momento perfecto. Ha habido decepciones grandes, muchas veces que he dicho “Ya. Con este papel mi carrera va a despegar” y finalmente no se dan las cosas como quiero… pero como soy tan terca, esas situaciones me han impulsado a ir por otro camino y aprender algo nuevo (escribir, hacer stand-up, producir) y en el proceso he crecido mucho como artista. Me siento muy contenta con la mujer que soy hoy y con el iceberg de carrera que he construido debajo del agua. Ya estoy lista para que flote a la superficie”.

Entre los personajes más recientes está “Rosa Castillo” en “The Good Doctor” ¿Quién es y cómo es tu personaje?

“La amo. Rosa Castillo es una luchona con un gran sentido de humor que ha 'batallado' mucho con su salud. Ha estado muy enferma y en el proceso se enamoró del doctor que le salvó la vida: el doctor Mateo. Vivieron juntos y un día Mateo se fue y no volvió. Ahora, tres años después, está más grave que nunca y su ex la manda de Guatemala a St. Bonaventure a que le salven la vida”.

¿Cuál fue la mayor enseñanza que tuviste como actriz con este personaje?

“Fue mi primera experiencia en un set de ese calibre. Llegué completamente preparada. Sabía exactamente quien era Rosa, sabía todas las circunstancias que la han llevado a este momento de su vida y me di cuenta que esa preparación es esencial para estar 100% presente cuando gritan “acción”. La enseñanza fue más que nada el nivel de preparación, la energía y profesionalismo que te ayuda a brillar en un set”.

Lorena Martínez. ESPECIAL/CORTESÍA PURE&B.

¿Cuál fue el reto de interpretar a “Rosa Castillo”?

“Yo ya estaba lista para volar a Canadá, todas las escenas trabajadas y más. Me marcan y me dicen que está cambiando todo, que no me suba al avión. Unos días después me llega un guión completamente diferente, ya ni siquiera en español. Ese cambio de último momento fue un shock”.

¿De qué tratará “Not Famous: Go big or go home... literally”?

“Not Famous... es un show que yo escribí para abrirme puertas en este mundo del entretenimiento. Estados Unidos me dijo “oye Lorena, tienes que hacerte famosa si te quieres quedar aquí”. Y yo “ah, bueno. Voy a escribir sobre tus requisitos ridículos y exponer este proceso tanto de immigración como el de Hollywood, y en el ‘inter’, darme a conocer, para que me dejen en paz”. Pero este show todavía no está vendido, no hay nada seguro. Es mi bebé y mi proyecto más grande que quiero cumplir, pero no sé cuándo se va a dar”.

Tu siguiente personaje es Montserrat ¿Cómo es "Montserrat"?

“¡Aaay, bueno fuera! ¡Me encantaría que Montserrat sea lo que sigue! pero no, no está en producción este show todavía, ni sé cuándo se hará. Montserrat es como mi alter ego; es terca, soñadora, chistosa, chiflada y está en un proceso de empoderamiento y de realmente encontrar su voz. Es mi misión llevar su historia a la gente, pero no sé cuándo podré hacerlo”.

¿Qué reto has enfrentado al crear a “Montserrat” o hacer “Not Famous: Go big or go home... literally”?

“El reto ha sido escribirla, no solo a ella, sino a los demás personajes. Nunca había escrito nada. Entonces ha sido un proceso laaaargo de clases de guionismo, de buscar mentores que me guíen, de escribir y re-escribir y crear personajes e historias que lleguen al corazón de la gente”.

¿Algo que quieras agregar de cualquiera de las dos series?

“Clarificar que ‘Not Famous’ no existe todavía como serie, más que en mis planes, pero yo les aviso cuando se formalice”.

Lorena Martínez es actriz, comediante y escritora. ESPECIAL/CORTESÍA PURE&B.

¿Cómo descubres tu vocación por la actuación?

“Yo canto y me obsesioné con el teatro musical muy cañón desde chiquita. Hacía musicales enteros solita en mi cuarto y siempre me creía las canciones y fue ese momento que te das cuenta que puedes creer y realmente vivir algo que no te está pasando. Después se me hizo ir a Nueva York, estaba en Wicked y cuando la bruja vuela cantando “Defying Gravity” yo empecé a berrear, le apreté la mano a mi mamá y le dije “mami yo quiero hacer eso con mi vida”, y ese sentimiento está igual de presente hoy como 17 años después”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Quiero ser una “mover and shaker” en Hollywood. Como la Phoebe Waller-Bridge o la Issa Rae Latina. Como actriz quiero trabajar con mis ídolos como Mark Rylance, Kate Winslet, Olivia Coleman, Phoebe Waller-Bridge, Meryl Streep. Y con directores fregones, especialmente el trío todopoderoso mexicano (Iñárritu, Del Toro y Cuarón). Pero también quiero tener mi compañía productora y siempre seguir escribiendo guiones… Tengo planes de tener un como conglomerado de entretenimiento enfocado en darle paso a mujeres y a minorías, especialmente mexicanas”.

Pero también quiero tener mi compañía productora y siempre seguir escribiendo guiones

¿Qué es lo que más te gusta de tu carrera?

“¡Me toca jugar como mi trabajo! Jugar a pretender y a disfrazarme, y jugar con gente diferente en cada proyecto. Es lo más divertido. Me encanta hacer a la gente reír y llorar, y que tengan cualquier sentimiento extremo que los conecte con su empatía y humanidad. Se me hace algo muy poderoso”.

¿Hay algún personaje que anheles interpretar?

“Mis anhelos son más que nada gente con la que quiero trabajar, quiero llegar al punto que me dejen hacer personajes más alejados de mi. Quiero tener una carrera extensa y variada. Pero si amaría hacer una heroína empoderada a la Hermione, Olivia, Violet y muchas más de Shakespeare en Nueva York… con Mark Rylance”.

Como escritora ¿qué estás escribiendo actualmente?

“Estoy escribiendo una comedia mexicana con una de mis mejores amigas que es comediante: Gaby Navarro. Ese proyecto es uno de los enfoques principales de nuestro 2022”.

¿Cuáles son tus siguientes proyectos?

“Ahorita tengo una obra en Los Ángeles que se llama Clean. Es la première y es un festival donde vienen teatros de todo Estados Unidos incluyendo el Manhattan Theater Club de Nueva York. Amo el personaje y por primera vez en mi carrera de teatro mi personaje habla casi puro español”.

Los Favoritos de Lorena Martínez

Platillo: “Chilaquiles verdes con pollo”.

Bebida: “Margarita dulce y picosa”.

Labial: “Yves Saint Laurent y Charlotte Tilbury”.

Accesorio: “Aretes largos o collares intensos “statement” de artesanía mexicana”.

Perfume: “Chloe, el de Rosas”.

Película: “Amo que me pongan de buen humor: Barb and Star, Booksmart, Eurovision… o clásicas como Scent of a Woman, Notting Hill y Good Will Hunting”.

Plataforma: “IG @loremtz”.

App: “Pues las que más uso son Vimeo, Mint, Spotify y Waze hasta para ir a la esquina”.

País: “Amo España y obvio México y USA son mi hogar”.

Viaje: “Quiero conocer cada rincón de Italia”.

XM