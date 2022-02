En entrevista para Gente Bien conoce más de Frank Rodríguez, un actor, productor y director de cine, originario de Guadalajara, Jalisco, quien interpretó al personaje de Jorge Negrete en la obra Vacaciones en el purgatorio, con la cual viajó por todo el continente americano, en representación de México.

Es productor de My first movie, una película mexicana con exhibición en la República Mexicana, Estados Unidos y China. Ha escrito y dirigido distintas películas que aún están por estrenarse, actualmente se exhibe el filme Todo en la plataforma de Amazon Prime Video.

Frank Rodríguez dirige Todo. ESPECIAL/LYLU FILMS/DAVID PUERTAS.

Eres actor, productor y director ¿Cuál es el trabajo que más te gusta desempeñar?

“El de actor, es el que estudié, el que más he realizado, aunque como productor he tenido un trabajo continuo, pero produzco lo que puedo actuar, y como director me aventuré recientemente con Todo que está en Amazon Prime Video”.

¿Cómo logras desempeñar cada uno de estos roles y combinarlo con tu vida personal?

“Amo lo que hago, es mi pasión, pero también me doy el tiempo de ver a mi familia, a mis amigos, de hecho, muchos de ellos son personas con las que trabajo”.

¿Cómo descubres que quieres dedicarte al mundo del espectáculo?

“Mi sueño era jugar como futbolista en la Selección Argentina, pero un día vi que no era tan bueno ni para jugar en la Selección Mexicana, entonces me frustré y tiré los tenis, previo a una prueba en el Atlas. Hice casting para Menudo (MDO) y solo quedé en los finalistas, y mi tercera opción era la de actor y fue la que más satisfacciones me ha dado”.

Frank Rodríguez participa en Inevitable, que actualmente se exhibe en las salas de cine. ESPECIAL/LYLU FILMS/DAVID PUERTAS.

Hasta hoy como actor ¿Cuál ha sido el personaje que más ha marcado tu trayectoria?

“Jorge Negrete, en teatro me permitió viajar por todo el continente americano, pero ahora en cine me han tocado filmes como Inevitable, Tratado, Verde Azul o café, que son personajes lo opuesto a mí, y eso me encantó”.

Recientemente, participaste en “Todo” en Amazon Prime ¿De qué trata y cuál es tu personaje?

“Soy el director, guionista y actor principal, es un filme que habla sobre las parejas, y sobre si el amor verdadero existe. Realicé el personaje de Javier, un escritor argentino, además ya tenía muy dominado el acento desde niño, gocé mucho la película”.

¿Cuál fue el mayor reto que enfrentaste en este proyecto?

“Realizar un largometraje en seis días, una locura, impensable que se lograra y más impensable que se lograra estrenar en una plataforma”.

¿Qué consideras que te hace falta experimentar como actor, productor o director -desde un personaje hasta alguna obra o película que quieras realizar-?

“Entre más pasa el tiempo, creo que me falta experimentar películas más crudas, personajes más duros, además estoy en la edad ideal para interpretarlos”.

¿Cuál es tu mayor sueño profesional?

“Quería una productora propia que hiciera películas y con Lylu Films lo voy logrando, pero quiero ser un actor conocido en todo el mundo, por su buen desempeño actoral, pero sobre todo por siempre defender a los cineastas de Jalisco”.

¿Cómo definirías a Frank Rodríguez?

“Como dijo una vez alguien, Frank Rodríguez es una persona capaz de hacer lo que nunca te imaginaste que alguien se animara a hacer”.

Frank Rodríguez. ESPECIAL/LYLU FILMS/DAVID PUERTAS.

¿Qué proyectos tienes actualmente?

“Estoy por estrenar siete películas, y terminar la edición de una de ellas llamada el Trip, además de terminar de escribir cuatro guiones y mezclarlo con la docencia en cine”.

Para este 2022, tienes varios trabajos ¿Cuándo se estrena “Verde, azul o café” y “Morir de amor, inevitable”?

“Morir de amor e Inevitable se estrenaron en enero, y Verde, azul o café sigue su tour por festivales”.

¿Algo más que quieras compartir?

“Sí, que, si yo pude, tú puedes, en Jalisco se pueden hacer las cosas, solo hay una regla básica: El trabajo; la suerte y lo demás pueden llegar, pero a la larga lo que te mantendrá es el trabajo duro”.

Frank Rodríguez. ESPECIAL/LYLU FILMS/DAVID PUERTAS.

Más de Frank Rodríguez

Obra Favorita: “Niños de sal de Moisés Orozco”.

Película: “Festen, Volver al futuro y casi todas la de Jodorowsky, aunque actualmente soy mega fan de Dolor y Gloria”.

Libro: “Mi último viaje”.

Personaje: “Superman”.

Frase: “Voy hacer lo que sea por llegar a la meta, sin pisar a nadie”.

Filosofía de vida: “Trabaja en lo que te gusta, no importa lo demás”.

Virtud: “Extremadamente honesto”.

Defecto: “Extremadamente honesto (es que no tengo filtros)”.

Miedo: “Hace años era el fracaso, ahora lo veo como aprendizaje, así que miedos creo que no, quizá por eso vivo feliz”.

Secreto: “Si te lo cuento no sería secreto -risas”.

Admiración: “Maradona, el mejor futbolista de la historia, y como persona amaba que defendiera siempre a los pobres, a los débiles, una lástima que las drogas lo fueron destruyendo poco a poco, pero pues yo no puedo criticarlo por eso, ni por los supuestos que dicen que realizó”.

Viaje: “Quiero ir a Disney, he ido a tantos países, y curiosamente al más cercano no he ido”.

