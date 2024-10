Architectural Digest es una revista de diseño, interiorismo y arquitectura reconocida en América Latina, que también es una fuente de inspiración para la creatividad de muchos; además de una ventana en constante actualización en el mundo del diseño, la decoración, la arquitectura y el arte.

Loredana Matute, editora de Architectural Digest México y encargada del concurso Íconos del Diseño, que en octubre celebra su vigésimo aniversario, platica en entrevista para Gente Bien sobre el aniversario de este relevante concurso que se ha extendido a Latinoamérica.

Y explica que Íconos del Diseño es una celebración, en la que se galardona a lo mejor de la arquitectura y el diseño de toda la región. “Es el momento más importante de Architectural Digest México y Latinoamérica del año, consideramos que es uno de los eventos más importantes de arquitectura y diseño a nivel internacional así como una gran oportunidad de mostrar lo que se está haciendo en nuestra región”.

Loredana Matute. ESPECIAL/CORTESÍA AD.

Su 20 aniversario se celebró el 3 de octubre “en una sede muy especial, todos los años se hace en un ícono de la arquitectura, y este año va a ser por primera vez en el Museo Anahuacalli, que tiene muchísima relevancia cultural y arquitectónica”.

¿Cómo ha evolucionado este concurso a lo largo de 20 años?

“Lo hemos visto evolucionar de manera impresionante, año con año, desde la calidad, los personajes que meten sus proyectos en el concurso y hace un par de años abrimos la convocatoria a toda Latinoamérica porque nos hacía sentido. Nuestra revista es México y Latinoamérica, así que abrimos la convocatoria a todo Latinoamérica, este año van a encontrar ganadores de Chile, Brasil, Ecuador, y por supuesto, de México, es un gran paso para nosotros, creemos que la relevancia no solo sea nacional, sino internacional”.

¿Qué se requiere para obtener un premio de “Íconos del Diseño”?

“Tenemos 13 categorías que van desde arquitectura residencial, diseño de interiores, residencial hasta corporativo, hoteles, restaurantes, diseño de mobiliario, diseño de objetos, en fin, en realidad lo único que tienes que hacer es meter tu proyecto dentro del tiempo de la convocatoria que está abierto, son bases específicas, tienes que meter tu proyecto, estar hecho en Latinoamérica y por un despacho o un arquitecto en Latinoamérica; pedimos una resolución en cuanto a fotografías, pero estamos abiertos a cualquier persona que quiera ser parte, o sea, va a estar compitiendo desde alguien emergente que a lo mejor no habíamos escuchado antes, que es su primer proyecto hasta alguien reconocido, compiten por igual. Hay un filtro de manera interna y después se hace con nuestro consejo editorial, que son personas que destacan en sus áreas como un gran paisajista, interiorista, arquitecto, son muchos consejeros editoriales que están fijos, no cambian año con año, y a ellos les presentamos cada propuesta sin saber quién lo hizo, sólo pueden conocer la descripción del proyecto, las fotografías, planos y tal”.

20 Aniversario de Íconos del Diseño en el Museo Anahuacalli. ESPECIAL/ALAN CARRANZA.

¿Cómo miden la calidad del proyecto de la obra?

“Nosotros para revisar el proyecto pedimos los planos, sketches, por ejemplo, si se tratará de mobiliario o de objeto, y una descripción en donde expliquen un poco el proceso de creación de este proyecto, y son más de 900 proyectos inscritos este año, que ha sido el récord, año con año se rompe el récord de proyectos inscritos. Son tres finalistas de cada categoría, que están publicados en nuestra página web y el día de la ceremonia se conoce quién es el ganador”.

En este aniversario ¿qué lo diferenciará de los anteriores?

“En realidad yo creo que el formato de cómo hacemos estos eventos sigue siendo el mismo, que es invitar a estos creativos al gremio de la arquitectura y el diseño a este lugar, año con año celebrar a quiénes están haciendo las cosas diferentes y celebrar la calidad de la región, celebrar estos 20 años que creo con la sede y los ganadores va a poner la pauta que marca la diferencia. También es importante decir que año con año quien hace el galardón de la estatuilla que se regala a los ganadores siempre es un artista con relevancia internacional, se otorga una pieza de arte coleccionable a los ganadores de cada categoría. Este año son de Rodrigo Garagarza, un arquitecto que es un artista mexicano que hace estas piezas desde pequeño hasta gran formato tipo matatena, muy geométricas, a la mejor una pieza que muchos conocen es la matatena que está dentro del Hotel Aqua en San Miguel de Allende”.

El premio "Diseño Interior Corporativo" fue para La Fábrica del Hielo. ESPECIAL/RAFAEL GAMO.

¿Cómo surge “Íconos del Diseño”?

“Architectural Digest es esta autoridad en la arquitectura y el diseño, así le llamamos, porque no es una revista nacional o no es una persona detrás de la revista, sino una revista internacional con mercados en España, Estados Unidos, China, hay un montón de mercados que respaldan el nombre de Architectural Digest y son muchas personas detrás del medio. Como arquitectura, Architectural Digest es el objetivo máximo, seguir inspirando a los lectores, porque son tanto arquitectos profesionales, técnicos, como personas que sólo quieren poner su casa bonita y les gusta mucho el diseño de interiores, entonces ¿cómo le hablas a toda esta gente?, eso es como el fondo del ¿por qué? de nuestra revista. Y por otra parte, es la idea de cómo celebras lo mejor que está pasando en el país, hay que darle este premio a la gente que lo está haciendo diferente y que te premie un medio internacional es de mucha relevancia en tu carrera profesional para catapultar tu despacho, tu arquitectura”.

¿Hay algo más que quieras agregar?

“Hay tres categorías que son muy interesantes, por una parte está la categoría Revelación del año, que es esta persona que debe de tener menos de 30 años, que está haciendo las cosas diferentes y que hay que hablar de esa persona y reconocerla (que fue para Corporativo GO). Por otra parte, está la categoría del Premio a la visualización de interiores por Daltile que es una categoría que hicimos de la mano de Daltile para personas que no tienen un proyecto hecho, son estas personas que no necesariamente son estudiantes que pueden ser despachos reconocidos, que concursan con un proyecto que no se ha terminado, o sea, con render, entonces esa parte creo que también puedes soñar, puedes hacer algo loquísimo, solamente tienes que utilizar los productos de Daltile (otorgado a Luis Javier Saldaña). Y la otra categoría que creo que también es muy especial es el Premio Honorario que celebramos a una persona por su trayectoria, que ya es reconocido a nivel internacional, este año es para Francisco Serrano y Susana García (de Serrano Arquitectos), es la primera vez que le damos el premio a una dupla y es la segunda mujer que vamos a premiar, entonces tiene mucha relevancia”.

Premio Honorario a Francisco Serrano y Susana García de Serrano Arquitectos. ESPECIAL/ALAN CARRANZA.

